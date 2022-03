GF Vip 2021, Antonio Medugno eliminato: nominati Miriana, Davide e Jessica Antonio Medugno è stato eliminato durante la puntata del Grande Fratello Vip del 3 marzo. In nomination Miriana Trevisan, Jessica Selassié e Davide Silvestri.

Nella puntata del 3 marzo del Grande Fratello Vip un solo concorrente ha dovuto lasciare la casa. È stato Antonio Medugno, scelto dal pubblico attraverso un telefoto flash. Giucas Casella è rientrato in gioco grazie al biglietto di ritorno. Tante le sorprese e gli scontri di questo appuntamento, come quello di Manila Nazzaro con l'amica Valeria Graci e la discussione in studio tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano, che ha anche incontrato la fidanzata Sophie Codegoni.

Chi è stato eliminato nella puntata del 3 marzo 2022

Giucas Casella era stato eliminato dal televoto settimanale, ma grazie al biglietto di ritorno è rientrato in gioco e quindi ha ancora la possibilità di vincere il GF Vip. A lasciare definitivamente la casa, invece, è stato Antonio Medugno, scelto dal pubblico attraverso un telefoto flash.

Chi sono i concorrenti in nomination

Nomination palesi per tutti i concorrenti nel corso di questa puntata del GF Vip, fatta eccezione per le due finaliste, Delia Duran e Lulù Selassiè, che in confessionale hanno fatto rispettivamente il nome di Miriana Trevisan e Davide Silvestri.

A iniziare la catena delle nomination è stata Sophie Codegoni, che ha mandato a rischio eliminazione Miriana Trevisan. Anche Barù ha fatto il nome di Miriana, mentre la diretta interessata ha nominato Soleil Sorge che, a sua volta, ha votato Jessica Selassié. Davide Silvestri ha fatto il nome di Sophie Codegoni, Manila Nazzaro quello di Barù, Jessica Selassié quello di Davide Silvestri e infine Giucas Casella nomina Manila Nazzaro.

Alla fine, quindi, i concorrenti che rischiano l'eliminazione sono Miriana, Davide e Jessica.

Cosa è successo nella puntata del GF Vip del 3 marzo 2022

La puntata del GF Vip del 3 marzo è stata ricca di scontri ed emozioni per i concorrenti. Sophie Codegoni ha potuto incontrare di nuovo il fidanzato Alessandro Basciano, eliminato dal reality, e affrontare con lui alcune questioni lasciate in sospeso, come quella riguardante Fabrizio Corona. Tempo di incontri anche per Manila Nazzaro, che in giardino ha rivisto dopo tanto tempo l'amica Valeria Graci, con cui ha un legame forte e indissolubile. Delia Duran poi si è raccontata in una veste inedita, parlando del suo rapporto con il padre e con la madre, ma anche di un ex fidanzato che le ha tolto tutto.