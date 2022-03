Barù e Jessica, tensione a tavola: “Comportati bene”, “Non mi rompere le pal**” Al Grande Fratello Vip, Jessica Hailé Selassié e Barù hanno avuto un battibecco a tavola. Il gieffino ha stuzzicato la principessa etiope con toni apparentemente ironici, ma lei si è alzata e se n’è andata.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip, battibecco a tavola tra Barù e Jessica Hailé Selassié. Tra i due concorrenti c'è sempre stata una innegabile complicità e in poche settimane, sono diventati una delle coppie più amate. I fan li hanno già ribattezzati Jerù. Tuttavia, tra di loro non mancano dei piccanti botta e risposta. Ecco cosa è successo.

Barù rimprovera Jessica che balla a tavola

Mentre Barù, Miriana Trevisan, Delia Duran e Manila Nazzaro stavano pranzando, Jessica – che era a tavola con loro – non è riuscita a resistere e ha iniziato a ballare. Barù l'ha redarguita bonariamente: "Siamo a tavola, comportati bene". Jessica, allora, si è alzata e si è scatenata nel ballo, incitata da Delia Duran che batteva le mani a tempo di musica. Il gieffino è tornato a rimproverarla: "Sono veramente scioccato da questi comportamenti. Dai, siamo a tavola". Il tono, tuttavia, era sempre nel perimetro della leggerezza.

Jessica Hailé Selassié si alza e se ne va

Dopo che Barù l'ha punzecchiata ancora una volta chiedendole: "Un po' di decoro, un minimo di buon esempio per il popolo italiano", Jessica Hailé Selassié gli ha risposto con un sonoro: "Ma vai a ca**re. Non te lo ha mai detto nessuno? Te lo dico io. Senti chi parla poi. Io ho finito di mangiare". La principessa etiope si è alzata da tavola e Barù le ha fatto notare che non aveva mangiato tutto il pranzo. Jessica ha replicato lapidaria: "Mangialo tu. Devo dare il buon esempio? Non mi rompere le pal**". Barù ha tagliato corto: "Vergognati a lasciare la roba così". Insomma, i due continuano ad alternare momenti di coccole e grande tenerezza a frizzanti battibecchi. Intanto, la finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina. Presto i due concorrenti, potranno scoprire come si evolverà il loro rapporto lontano dall'occhio indiscreto delle telecamere.