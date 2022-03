Nathaly Caldonazzo dopo lo scontro con Alessandro Basciano al GF VIP: “Lo denuncerò” Nathaly Caldonazzo dopo lo scontro con Alessandro Basciano al GF VIP comunica la sua decisione, lo denuncerà dopo le accuse che l’ex corteggiatore ha mosso contro di lei in diretta.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La lite tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano al Grande Fratello VIP potrebbe sposarsi in sedi legali. Durante l'ultima diretta del reality i due, poi eliminati dal televoto, si sono scontrati riguardo la frase pronunciata dall'attrice nella scorsa settimana giudicata ‘grave' da molti concorrenti. Delle parole di Nathaly non si ha traccia perché censurate dagli autori ma sono state ascoltate dall'ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha sbottato in puntata quando Alfonso Signorini ha messo un punto alla vicenda, sostenendo di non aver trovato alcuna frase estremamente offensiva. Durante uno stop pubblicitario l'attrice e Basciano hanno proseguito il litigio alzando particolarmente i toni. Ora Nathaly ha intenzione di denunciare il suo ex inquilino.

La decisione di Nathaly Caldonazzo

L'ormai ex concorrente del Grande Fratello VIP ha risposto ad un utente Instagram annunciando che denuncerà Alessandro Basciano. "Che ha fatto Basciano, non c'è uno straccio di filmato. Farebbe bene la Caldonazzo a denunciare per calunnia" è il commento di un fan del programma alla quale l'attrice ha subito risposto: "Lo farò infatti". La decisione arriva dopo lo scontro in puntata con Alessandro il quale ha sbottato accusandola di essere falsa per essersi rimangiata le sue stesse parole sostenendo di non averle mai dette. Il post della Caldonazzo su Instagram è stato preso di mira da alcuni telespettatori che hanno riaperto la parentesi sulla frase incriminata. "Non hai mai detto certe cose però hai ripetuto 1000 volte "se esce cosa ho detto mi squalificano" ha scritto un utente. "Parlavo della frase su uomini di colore mai della bugia sulla protezione delle sorelle. Sono due argomenti diversi, quello è uscito ma non era da espulsione anche perché non li avevo offesi" ha spiegato Nathaly. Ad un altro commento ha poi aggiunto: "La frase che ho detto è uscita ed era quella sugli uomini di colore, il resto è pura invenzione".

Il silenzio di Alessandro Basciano dopo l'uscita dal GF VIP

Di Alessandro Basciano intanto non si ha traccia. Se Nathaly Caldonazzo è ritornata sui social dopo l'eliminazione, a gestire i profili personali di Basciano è ancora il suo staff. Ieri tra le stories dell'ex corteggiatore è stato pubblicato un messaggio che comunica che non ha ancora potuto prendere possesso dei suoi profili. Potrà farlo dopo la puntata del GF VIP in programma giovedì 3 marzo 2022.