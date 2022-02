Mistero al GF VIP, Nathaly Caldonazzo: “Speriamo non si sia sentito”, e la regia censura Nathaly Caldonazzo avrebbe detto una frase molto grave che sta facendo discutere i VIP, lei stessa ammette di aver esagerato. Intanto la regia censura tutto ciò che riguarda l’argomento.

A cura di Gaia Martino

Si è aperto un vero e proprio caso riguardo quanto sarebbe accaduto nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello VIP. Sotto le luci dei riflettori ci è finita Nathaly Caldonazzo che avrebbe pronunciato una frase grave, a detta di Jessica Selassié e Miriana Trevisan, dopo la puntata. La principessa ne ha parlato più volte con le sue inquiline ma in ogni occasione è stata censurata dalla regia. Non si conoscono dunque le parole della concorrente incriminata che però, nelle ultime ore, ha ammesso di aver esagerato.

Lo sfogo di Jessica Salassié censurato dalla regia

In diverse occasioni Jessica Selassié si è trovata a parlare di quanto sarebbe accaduto nella notte, dopo la puntata del GF VIP: Nathaly Caldonazzo avrebbe pronunciato delle parole gravi. "A me non fa piacere parlarle, mi è calata, sapendo poi questa roba qui che è schifosa. Spero che se ne vada dalla porta rossa, ora basta" sono le parole della principessa durante un confronto con Sophie e Miriana. "In camera, dopo la puntata, ha detto quella frase che è grave" ha detto, ancora, a Manila. Tuttavia non si conoscono le parole esatte della Caldonazzo perché la principessa non è mai riuscita a raccontare nel dettaglio l'accaduto a causa della regia che ha sempre staccato immediatamente l'audio, censurando il resto del discorso. La Trevisan, presente allo sfogo della Selassié, ha commentato così le parole di Nathaly: "A me viene da piangere quando parlate di questa frase ragazzi. Io ho vissuto una vita con un padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi viene voglia di dirglielo: ‘perché lo hai detto, ma ti stai a render conto?'".

Nathaly Caldonazzo ammette lo sbaglio

Qualcosa di grave avrebbe detto e con l'ammissione di colpa non ci sarebbero dubbi. Nathaly Caldonazzo ieri pomeriggio ha commentato l'accaduto con Alessandro Basciano, ammettendo di aver esagerato:

Ieri come ho sbroccato, speriamo che non si sentono le cose che ho detto. Non ci ho visto più, sinceramente. Speriamo che non si veda ma ieri ho trasceso di brutto, che caduta di stile. Ma quando sbrocchi, sbrocchi…ma si vedrà?

Il suo inquilino ha provato a tranquillizzarla ipotizzando che le sue parole siano state censurate: "Sarà stato tutto un BIP BIP BIP".