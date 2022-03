Soleil Sorge colpisce per sbaglio Lulù che urla: “Sta uscendo sangue, giovedì non sarò in puntata” Piccolo incidente nella casa del GFVip. Lulù Selassié è stata colpita involontariamente da Soleil Sorge durante un balletto, ma la principessa è piombata nel panico temendo di non poter partecipare alla prossima puntata del reality.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un pomeriggio goliardico nella casa del Grande Fratello Vip si è trasformato in un momento di panico generale, a causa di un piccolo incidente avvenuto in piscina e che ha come protagoniste Lulù Selassiè e Soleil Sorge. Sfiorata la tragedia, però, la situazione sembra essere tornata alla normalità e la principessa sembra essersi finalmente calmata.

Soleil colpisce Lulù per errore

In piscina alcune delle ragazze della casa erano intente ad esibirsi in un balletto, e tra un twerk e un movimento di spalle, anche un po' marcato, trovandosi l'una dietro l'altra, involontariamente Soleil Sorge colpisce Lulù alzando il braccio. Le gieffine si rendono immediatamente conto dell'accaduto, anche perché la principessa non è riuscita a trattenere le lacrime e i lamenti. Subito a soccorrerla è arrivata sua sorella Jessica: "Lulù ti esce il sangue? Tranquilla bagnati, io vado a cercare il ghiaccio".

Le lacrime di Lulù

Lulù entra letteralmente nel panico e dopo essere stata colpita corre in bagno per vedere l'entità del danno. La principessa si guarda allo specchio e nonostante sia stato un colpo involontario, avvenuto in un lasso di tempo brevissimo è convinta di non poter partecipare al secondo appuntamento settimanale con il reality. Stando a quanto dichiara la piccola Selassié, si è procurata una piccola ferita interna sul labbro, tanto da farle uscire anche il sangue: