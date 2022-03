Antonio Medugno in crisi al GF VIP: “Ho la psoriasi e la notte non dormo” Antonio Medugno nella casa del GF VIP confessa a Delia Duran di non star bene psicologicamente al punto da avere sfoghi psicosomatici. Il concorrente avrebbe bisogno di sentire la vicinanza della madre.

A cura di Gaia Martino

Antonio Medugno sta vivendo un crollo emotivo nella Casa del Grande Fratello VIP. Ha lanciato i primi segnali di cedimento già diversi giorni fa confessando ad alcuni suoi inquilini la paura di poter ricadere nelle problematiche alimentari di cui ha sofferto in passato. Chiamato in confessionale, il napoletano aveva già raccontato di sentirsi in crisi e vulnerabile psicologicamente, "Mi sento la testa un po’ debole e quando mi è successo anni fa ho attraversato un brutto momento e non voglio viverlo più" erano state le sue parole. Il Tik toker napoletano non riesce a riprendersi e nonostante le parole del padre e del fratello nella scorsa puntata che hanno provato ad incoraggiarlo, ieri pomeriggio ha rivelato di non sentirsi bene. Sulla sua pelle si sono presentate delle psoriasi, uno sfogo psicosomatico.

La sofferenza di Antonio Medugno

Nel pomeriggio del GF VIP, ieri, Antonio Medugno ha confessato a Delia Duran di sentirsi vulnerabile e la sua crisi lo ha portato a soffrire di psoriasi, una dermatite che, stando alle sue parole, è psicosomatica. Il concorrente ha inoltre chiesto un maglione o qualcosa di materiale che appartiene alla sua mamma, per sentirla più vicino.

Ho chiesto qualcosa di materiale di mia mamma, come un maglione, per stare collegato. Non perché mi manca, mi sento così vulnerabile di testa che mi spaventa. Ho bisogno di sentirmi più vicino a chi mi conosce, prego per stare più vicino a loro, lei mi da forza. Ho la psoriasi, ovunque mi sta uscendo, è un problema di testa che sfoga sulla pelle. Fin quando non sto meglio non va via, la notte non dormo.

La confessione a Delia Duran

Nella serata Antonio Medugno è apparso più spensierato nella casa del GF VIP e Delia si è avvicinata a lui per dirglielo: "Sono felice di vederti felice" gli ha confessato. Il gieffino sembra aver trovato una buona amica e le ha ammesso di essere felice della sua presenza.

Sono felice che sei qui dentro, la tua presenza mi piace. Sei tornata ad essere quella che eri, quella che piaceva a me, quella che ho conosciuto.

I due, prima che Alex Belli rientrasse nella casa per qualche giorno, avevano mostrato una certa sintonia. Ad inizio febbraio la modella si avvicinò particolarmente al suo inquilino sfiorandogli quasi le labbra.