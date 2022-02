“Ho paura di rientrare in un circolo sull’alimentazione”, la confessione di Antonio Medugno al GFVip Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno confida a Jessica Sellassié di essere preoccupato di ricadere in alcuni problemi di alimentazione di cui ha sofferto in passato.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche se è entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno sembra già vivere un momento di crisi personale. Il Tiktoker è stato protagonista di un'accesa discussione con Alessandro Basciano nata in seguito alle nomination della puntata di ieri, 7 febbraio. Ora il neo gieffino, che ha varcato la porta rossa rossa di Cinecittà lo scorso gennaio, appare preoccupato di ricadere nel vortice di un' alimentazione sbagliata di cui ha sofferto in passato.

Cosa ha rivelato Antonio a Jessica

"C'è stato qualcuno che ha abbandonato?" chiede Antonio a Jessica Selassiè. E la principessa, sorpresa della domanda, risponde: "No mai. Perché, tu vuoi abbandonare?". Il ragazzo allora racconta di alcuni suoi problemi di alimentazione di cui ha sofferto in passato e in cui teme di ricadere nella casa del GF Vip: "Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un pò di tempo fa sull'alimentazione e mi mette ansia. È una cosa che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina e quindi sa come risolverle". Jessica allora gli chiede: "Ne hai parlato con la psicologa?". E Antonio spiega che dovrebbe farlo oggi.

Il percorso di Antonio nella casa del GF Vip

Antonio è diventato un concorrente ufficiale del GF Vip a fine gennaio e ha subito colpito alcune ragazze per il suo aspetto estetico, tra cui Sophie Codegoni. E non ci sarebbe nessun problema se non fosse che l'ex tronista di Uomini e Donne ha un flirt in corso con Alessandro Basciano, che infatti si è subito mostrato geloso. In più, tra i due ragazzi, nel corso della puntata del 7 febbraio, è scoppiata un'accesa discussione dopo che Alessandro ha scoperto che Antonio ha accusato l'amico Gianluca Costantino di non avere personalità.