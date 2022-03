GF Vip 2021, eliminati Nathaly e Alessandro: nominati Antonio, Miriana, Davide, Giucas e Sophie La puntata del Grande Fratello Vip del 28 febbraio si è conclusa con due eliminati e quattro nominati. Mancano quattro puntate alla finale e il gruppo si restringe.

A cura di Andrea Parrella

Due eliminazioni e quattro nuovi nominato per la puntata del Grande Fratello Vip del 28 febbraio. A due settimane dalla finale, la casa perde altri due concorrenti, prima Nathaly Caldonazzo e poi Alessandro Basciano, preparandosi a perderne un altro giovedì prossimo, quando il risultato del televoto decreterà una nuova eliminazione.

Chi è stato eliminato nella puntata del 28 febbraio 2022

A sorpresa sono stati due gli eliminati della puntata del Grande Fratello Vip del 28 febbraio. Prima è toccato a Nathaly Caldonazzo, scelta dal pubblico per lasciare la casa tramite il televoto. Pochi minuti dopo Alfonso Signorini ha annunciato nuove nomination lampo per far emergere il nome di un nuovo eliminato. La sorte ha voluto che fossero Miriana, Antonio, Sophie a Alessandro i quattro contendenti. Miriana e Antonio sono stati salvati dal pubblico, così la coppia Basciano-Codegoni si è trovata a giocarsi la permanenza in casa. Con grande dispiacere di Sophie, il secondo eliminato della puntata è stato Alessandro Basciano.

Chi sono i concorrenti in nomination

Soleil nomina ovviamente Miriana, mentre Barù nomina Antonio, così come Sophie e Manila. Jessica nomina Giucas Casella, sottolineando che abbia problemi di salute, cosa che Giucas smentisce. Davide conferma la nomination ad Antonio in quanto ultimo arrivato in casa, mentre Miriana motiva la sua nomination ad Antonio con gli scarsi rapporti. Chiude proprio Giucas Casella, che conferma Antonio come nominato. Terminate le nomination palesi, tocca prima a Lulù la nomination segreta, visto il suo status di finalista. La sua scelta ricade su Davide. Stessa questione per Delia, che decide di nominare Miriana. Il risultato è una tornata di nomination molto folta, con Antonio, Miriana, Davide, Giucas e Sophie a rischio per la puntata di giovedì.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 28 febbraio 2022

Non solo eliminazioni e nomination, la puntata del 28 febbraio ha dedicato largo spazio a Nathaly, che prima dell'eliminazione si è scontrata con diverse personein casa, tra cui principalmente Alessandro Basciano, che ancora una volta l'ha accusata per aver pronunciato frasi razziste, cosa smentita dai filmati mostrati in puntata. Si è parlato anche della storia tra Sophie e Fabrizio Corona, della quale Alessandro Basciano non era stato informato, con un chiarimento da parte di Codegoni, mentre Antonio ha mostrato tutte le sue fragilità ipotizzando di lasciare la casa dopo l'uscita di Nathaly Caldonazzo.