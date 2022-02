Nathalie Caldonazzo contro tutti: “Mi vorrebbero da sola nella sauna a morire soffocata” Noncurante di essere una pedina solitaria, Nathalie si crogiola in un vittimismo che sembra darle ancora più forza: “Posso anche continuarlo da sola in piscina questo GFVip”, conferma dopo aver compreso che in casa ha molti più nemici che amici.

A cura di Giulia Turco

Nathalie Caldonazzo continua ad essere una contro tutti. La concorrente ha dalla sua solo l'ultima arrivata Delia Duran, ma per il resto si è fatta terra bruciata per l'intera casa del GFVip. Noncurante di essere una pedina solitaria, Nathalie si crogiola in un vittimismo che sembra darle ancora più forza: "Mi vorrebbero da sola nella sauna a morire soffocata", si ripete difendendosi dalle accuse. "Posso anche continuarlo da sola in piscina questo GFVip", conferma dopo aver compreso che in casa ha molti più nemici che amici.

Nathalie disgustata da Barù

Tra le più agguerrite contro di lei ci sono le sorelle Selassié, convinte che l'ostilità di Nathalie nei loro confronti sia il frutto del suo interesse per Barù. Lulù è convinta che Nathalie abbia una cotta non ricambiata da Barù e per questo sia gelosa di Jessica. "Mi dispiace, all'inizio pensavo fosse speciale, poi non ci siamo prese", si giustifica Caldonazzo che su Barù spende parole a dir poco forti. "È umanamente scarso, non mi ha mai dato nulla. Sento sulla pelle un senso di disgusto". Eppure a Barù non sembra importare e si lascia scivolare tutto addosso: "Non me ne può fregar di meno, veniamo da due mondi diversi, ma va bene così".

La crisi di Nathalie in settimana

In settimana Nathalie ha affrontato un momento di grande sconforto. L’unica che le ha offerto una spalla è stata Delia, che ha provato a consolarla: “Anch’io non ce la faccio con la falsità che c’è qui dentro, ma sei forte amore”. Lo sconforto di Nathalie derivava dalle accuse che costantemente arrivano dagli altri concorrenti: “Portano alla follia. Non sai dove girarti, che cosa fare, con chi parlare. Hai paura di esporti per non essere giudicato. Hai paura di dire una battuta di troppo, perché pensano che io stia flirtando. Non possiamo essere noi stesse".