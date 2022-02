Nathaly Caldonazzo ha un crollo dopo la diretta del GF Vip: “Sto impazzendo, non ce la faccio più” Dopo le accuse subite in diretta al Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo si è rifugiata nel suo letto ed è scoppiata a piangere.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo ha avuto un crollo dopo la puntata di giovedì 24 febbraio. Durante la diretta, la concorrente è stata attaccata da Jessica Hailé Selassié e Sophie Codegoni, che l'hanno accusata di avere pronunciato frasi razziste all'indirizzo delle principesse etiopi. Al momento, non è ancora stata fatta piena luce sulla vicenda, perché non è stata ancora recuperata la conversazione a cui le gieffine fanno riferimento. La showgirl, tuttavia, non è riuscita a sostenere la tensione e si è rifugiata nel suo letto, crollando in lacrime.

Nathaly Caldonazzo in lacrime, Delia Duran la consola

Nathaly Caldonazzo ha affrontato un momento di grande sconforto. La concorrente che è corsa subito da lei per starle vicino, è stata Delia Duran. L'attrice e modella ha provato a consolarla: "Non ce la fai? Anch'io non ce la faccio con la falsità che c'è qui dentro, ma sei forte amore. Se ti hanno scelto devi stare qui, ci sarà un motivo". Poi, mentre l'amica si asciugava le lacrime, ha continuato:

"Tu sei forte, se il tuo pubblico ti ha chiesto di rimanere ci sarà un motivo. Ricordati che i tuoi fan sono quelli che ti danno la forza di stare qui, ti guardano e sanno la persona che sei. Non sei vendicativa e non sei cattiva, come la gente vuole farti sembrare. Anche a me questa falsità non piace, come Sophie che mi sorride e poi sparla dietro. È una bambina. Miriana lo stesso, mi sparla dietro e poi mi sorride".

Lo sconforto di Nathaly dopo le accuse in diretta

Nathaly Caldonazzo, con un filo di voce, ha spiegato a Delia Duran: "Non mi va neanche di farmi vedere così. Mi fanno impazzire qui dentro". La moglie di Alex Belli le ha dato ragione: "È vero, ti portano alla follia. Non sai dove girarti, che cosa fare, con chi parlare. Hai paura di esporti per non essere giudicato. Hai paura di dire una battuta di troppo, perché pensano che io stia flirtando. Capisci? Non possiamo essere noi stesse". Caldonazzo è apparsa avvilita: "C'è una cattiveria assurda. Non ce la faccio più a stare qua". Delia ha concluso: