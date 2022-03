Alex Belli contro Antonio Medugno: “Lascia stare Delia”, dove è ora l’ex concorrente del GF Vip Antonio Medugno e Delia Duran sono sempre più in sintonia nella casa del Grande Fratello Vip. Ma questo non piace ad Alex Belli, che via Twitter ha detto la sua direttamente dall’Egitto, dove non è solo.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno e Delia Duran stanno creando un bel rapporto di amicizia. Recentemente, infatti, il tik toker napoletano ha avuto un crollo emotivo e propio la showgirl venezuelana lo ha confortato. "Sono felice che tu sia qui, la tua presenza mi piace", ha confessato lui. Queste immagini, però, non hanno destato la stessa emozione in Alex Belli, ormai fuori dal reality, che le ha viste mentre si trova in vacanza a Sharm el Sheik, in Egitto. Ma non è da solo: con lui c'è Stella, assistente e amica, finita al centro per il triangolo amoroso con l'attore e la moglie Delia. Riuscirà o no a riconquistare la moglie, per cui si era immerso fin sott'acqua con una dedica d'amore?

Il tweet di Alex Belli contro Medugno

La vicinanza di Antonio a Delia non è per niente piaciuta ad Alex Belli, che via twitter direttamente dall'Egitto ha voluto commentare la situazione. "Caro TIKTOKIO, sono felice che tu abbia trovato l'equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardo da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare", ha scritto l'attore, vedendo una certa malizia nel modo in cui il tik toker guarda la moglie. E così, per mettere le cose in chiaro, gli ha voluto lanciare una sorta di avvertimento: "Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia".

Alex Belli è a Sharm el-Sheikh con Stella

Sui social Belli si è mostrato geloso della moglie, ma in realtà sta nascondendo un piccolo segreto: non si trova in Egitto da solo. Con lui, infatti, c'è anche l'amica, assistente Stella Starlight, che è uscita allo scoperto durante un collegamento a Pomeriggio 5. I due i sono mostrati a Barbara D'Urso insieme, abbracciati uno all'altra. "Lei è il mio alter ego", ha detto l'ex concorrente del GF Vip alla conduttrice.