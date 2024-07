video suggerito

Luca e Gaia un mese dopo Temptation Island sono tornati insieme? Cosa è successo alla coppia Gaia e Luca all’interno del viaggio di Temptation Island hanno attraversato più bassi che alti, dalle frasi sul tradimento pronunciate da lui, fino all’avvicinamento di lei al single Jakub. Il falò di confronto aveva portato a una parziale risoluzione dei problemi tra loro. Cosa è successo un mese dopo da quel momento? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gaia Vimercati e Luca Bad sono una delle coppie di Temptation Island 2024. Entrambi vivono a Riccione e a scrivere al programma è stata lei, 24 anni, per mettere alla prova il loro amore. Durante il loro percorso all'interno della trasmissione, Gaia si è avvicinata al single Jakub mentre Luca si è lasciato andare a diverse frasi che hanno fatto dubitare sulla sua monogamia. I due sono usciti insieme ma la ragazza ha fatto intendere che fuori dal programma avrebbero comunque dovuto affrontare diverse questioni sul futuro della loro relazione, ancora incerto. Cosa è successo a un mese dal loro falò di confronto? Le risposte sono arrivate in un'intervista rilasciata a Witty Tv.

Gaia un mese dopo Temptation Island: "Da sola sono rinata, sento Jakub tutti i giorni"

Gaia descrive il falò con Luca un confronto molto particolare, carico di rabbia e dispiacere. A fare soffrire di più la ragazza è stato il comportamento di lui:

Mi ha fatto capire che per l’ennesima volta c'era Luca con le sue priorità davanti a me. A quel falò anticipato siamo usciti insieme solo per il rispetto che provo per lui e perché avevo bisogno di chiarimenti soprattutto in merito soprattutto alle sue dichiarazioni forti.

Il distacco le è servito per capire se voler continuare un percorso di amor proprio o se scegliere di stare ancora con lui: "Le nostre sono due strade che non si incrociavano più e non si incrociano tuttora, a me questo distacco serviva". La sua priorità al momento è trovare la propria serenità e vivere la sua vita da 24enne: "Non nego che Luca sia un uomo buono, è indiscutibile che sia un pezzo del mio cuore, lo rimane e lo rimarrà sempre ma in questo momento voglio la leggerezza che spesso ho accantonato per pensare a chi avevo accanto". Gaia non nega di aver pensato che lui potesse essere il suo futuro, suo marito e il padre dei suoi figli:

Ci ho creduto fino all'ultimo ma quando si raggiunge un asticella massimale di delusione l'amore cala a picco. Oggi ci siamo lasciati, fa male ma la vita va avanti. Da sola sono rinata, i giorni no ci sono stati, ho pianto e ho tempestato di chiamate i miei amici ma la vita va avanti. Io non rimpiango niente della nostra storia, rifarei tutto daccapo, dai dolori ai tradimenti. Servirà per il futuro.

Gaia si sente tutti i giorni con il single Jakub:

È un bel ragazzo ma penso che sia ancora più bello come uomo interiormente. Penso di essere stata molto fortunata nel conoscerlo e di essere riuscita a viverlo durante questo percorso, sicuramente senza di lui non sarebbe stata la stessa cosa. Oltre a esserci stato durante il percorso nel villaggio è rimasto anche fuori aiutandomi anche nei giorni seguenti.

Gaia racconta che quando sarà possibile lo rivedrà: "Ho voglia di abbracciarlo, poi non so se tra noi sarà amicizia o altro. Non mi pongo neanche questa domanda".

Luca dopo Temptation Island: "Sarei ipocrita a dire che non vorrei stare con lei"

Per Luca è stato "un mese burrascoso a livello emotivo". "Sono cambiate molte cose. Gaia ha preso delle decisioni che non mi aspettavo e ha deciso di chiudere la relazione perché si è resa conto che molte cose non le ha superate e ha bisogno di riacquistare l'amore per sé stessa che le è mancato per tanto tempo – raconta – Non me l'aspettavo. Sono uscito con delle consapevolezze diverse. Ho capito che essendo lei la donna che amo e che amo tuttora, ero e sono disposto a sacrificarmi". A farlo soffrire è stata la vicinanza di Gaia a Jakub:

Penso che sia umano che questa cosa mi ha fatto e continui a farmi male. Da uomo il fatto che ci sia un'altra persona mi fa venire da pensare che con il tempo lei possa legarsi a lui in altro modo. Io e Gaia ci siamo conosciuti in un momento in cui non ero pronto ad intraprendere una nuova relazione, ero uscito da poco da un'altra storia. Tra di noi si è subito creato un legame forte, mi sono fatto conoscere così come ho fatto nel programma, così come sono. Io in quel momento avevo bisogno di spazio, di essere libero, di vivermi la vita nel modo in cui desideravo. Forse questo è stato la colpa è 50 e 50. Lei si è mostrata sempre molto forte e io quindi pensavo potesse accettare questa cosa qua.

Luca, poi, chiarisce cosa intendeva dire con le affermazioni forti fatte durante il programma: "Quando parlo di bisogno fisiologico il mio intento non era di sminuire l'amore o le donne che ho incontrato. Semplicemente per quello che è stato il rapporto con Gaia, sbagliando e commettendo l'errore, mi sono sempre sentito legittimato nel fatto". Infine, augura a Gaia di trovare le risposte giusta, ammettendo che sarebbe ipocrita a negare di non voler tornare con lei: "È un mio desiderio, non posso essere egoista e volere che sia anche il suo".

Il percorso di Luca e Gaia a Temptation Island

Quando sono entrati nel programma Gaia e Luca stavano insieme da un anno e otto mesi. In passato lui l'aveva tradita per tre volte. Gaia aveva scritto a Temptation Island perché temeva di rimanere intrappolata in una storia sbagliata e Luca voleva dimostrare, anche a sé stesso, se potesse essere l'uomo che la sua fidanzata desiderava. Nel corso delle puntate Luca aveva ammesso di averla tradita, aggiungendo: "Presumo che sia un bisogno fisiologico". Dopo queste parole, Gaia si era avvicinata al single Jakub. I comportamenti della sua fidanzata avevano portato Luca alla decisione di andarsene, ed era stato lui a richiedere il falò di confronto. Gaia aveva quindi accettato e in quell'occasione lui le aveva chiesto un'ultima possibilità. I due erano usciti insieme ma solo per poter discutere del futuro della loro relazione lontano dalle telecamere.