Gaia e Luca lasciano insieme Temptation Island, lei: “Esco con te solo per continuare a discutere” Nella puntata di Temptation Island stasera Gaia e Luca hanno lasciato il falò di confronto insieme. Dopo un acceso confronto, lei ha accettato di uscire con il fidanzato: “Ti dico di sì solo per continuare a discutere” gli ha confessato prima di salutare Filippo Bisciglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo aver visto i video della fidanzata Gaia vicina al single Jakub, Luca ha chiesto un falò di confronto anticipato a Temptation Island. "Devo aspettare che si innamora?" ha commentato con i suoi compagni di avventura prima di attendere la compagna sul tronco. Nella puntata di stasera, mercoledì 24 luglio, è andato in onda il loro falò di confronto finale davanti a Filippo Bisciglia.

Il falò di confronto di Gaia e Luca

Una volta arrivata Gaia al falò di confronto, Luca le ha confessato i suoi pensieri in merito alla sua vicinanza con il tentatore Jakub: "Siamo entrati con l'obiettivo di sfruttare questa occasione per ripartire da zero, per lavorare su noi stessi, in primis io per capire se sono in grado di evitare di commettere ulteriori errori. Il mio percorso l'ho fatto con quell'obiettivo e non con altre intenzioni. Ho visto da parte tua che forse hai dimenticato l'obiettivo". La fidanzata ha subito replicato: "Hai sempre messo il tuo ego davanti a tutti. Che percorso hai fatto in questi giorni? Hai capito che la testa ce l'hai nel ca*zo? Questo hai detto i primi giorni". Luca ha continuato: "Quello che ho visto è una persona diversa, tu hai avuto atteggiamenti diversi. Mi hai mancato di rispetto, sei andata oltre". Gaia ha allora ricordato al fidanzato i numerosi tradimenti che in passato gli ha perdonato: "Tu hai il coraggio di dirmi che ti ho mancato di rispetto, tu mi tradisci da quando ci siamo conosciuti". I due hanno iniziato a vedere i video della giovane con il single Jakub. "Secondo te dovevo venire qui per trovare altri uomini?. Io il lavoro su di me l'ho fatto. Tu mi guardi con gli occhi vuoti perché pensi al tuo ego. Io sono stanca" ha commentato Gaia. Filippo Bisciglia li ha interrotti per mostrare anche i video nel quale Luca parla dei suoi tradimenti: "Guardiamo cosa hai detto tu prima". Dopo aver visto le clip, Gaia ha chiesto al fidanzato di ascoltarla: "Ti soffermi sulla tua ansia di perdermi, non pensi a me, a quanto stessi lavorando su di me. Tu non ti analizzi mai, provo fastidio quando blocchi il percorso che avresti potuto affrontare per te, per capire. Se pensi di poter fare ciò che vuoi, non è la storia che voglio".

La decisione finale: "Esco con te solo per continuare a discutere"

"Non voglio più tradirti" – ha commentato Luca – "Voglio uscire con te". Gaia, in lacrime, ha deciso di prendersi del tempo per se stessa: "A queste condizioni non posso tornare a casa con lui. Mi mancherei di rispetto, mette sempre davanti se stesso. Io amo più Gaia oggi, mi sono amata anche per te. Mi sono tolta ogni energia" ha dichiarato prima di cambiare, però, idea. "Sono venuto qua contro le mie idee, ci tengo a te. Non voglio uscire senza di te da qui" ha continuato Luca che ha convinto la fidanzata ad uscire insieme dal programma: "Io non so se ci credo, sono tre anni che non dormo. Non so se oggi posso darti la possibilità. Al momento già il contatto mi da fastidio. Potrei dirti di sì solo per continuare a discutere, non posso stare con te in altri modi. Risponderei di sì per lui, per me direi no". Gaia e Luca hanno, allora, salutato Filippo Bisciglia e sono usciti insieme.