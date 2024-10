video suggerito

Millie e Michele un mese dopo Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa sappiamo sulla coppia Mille Moi e Michele Varriale sono usciti separati da Temptation Island 2024, dopo una storia d’amore quasi due anni. La vicinanza della ragazza al single Alex ha deluso il ragazzo, che ha deciso di lascarla. Ma cosa è successo alla coppia un mese dopo? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Millie Moi e Michele Varriale hanno lasciato Temptation Island 2024 separato. Dopo il percorso nel programma, i due hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d'amore, durata quasi due anni. È stato il ragazzo a prendere la decisione di uscire da solo perché deluso dal comportamento della fidanzata, che nel villaggio si è avvicinata al single Alex. Ma cosa è successo alla coppia un mese dopo? Sono tornati insieme o hanno confermato la scelta di proseguire separati?

Il falò di confronto di Millie e Michele a Temptation Island

Durante il percorso a Temptation Island, Mille e Michele hanno fin da subito parlato delle difficoltà nella loro storia d'amore. Chiacchierando con la tentatrice Silvia, il ragazzo ha raccontato di non volere una famiglia con la fidanzata, ma a detta della ragazza si tratta di una bugia perché insieme avevano già provato a diventare genitori. Nel frattempo la 24enne si è avvicinata sempre di più ai tentatori e in particolare al single Alex, scatenando la gelosia del fidanzato.

Nella puntata del 15 ottobre è arrivato il momento del falò di confronto. Michele ha insistito sul fatto di come consideri irrispettosa la vicinanza di Mille ad Alex: "Sono venuto qui per migliorare sulla gelosia e anche lei potrebbe darmi una mano evitando di comportarsi in modo che mi dà fastidio". Troppo deluso dal comportamento della fidanzata, ha deciso di tornare a casa da solo: "Mi ha deluso troppo e non posso perdonarla. Ha superato la linea, non posso tornare con lei". Millie, dal canto suo, ripete di essere innamorata e di aver agito in un certo modo solo a causa delle mancanze nella loro relazione. A intervenire è Filippo Bisciglia: "Secondo me tornerete insieme. Ne sono sicuro".