Michele e Millie si dicono addio a Temptation Island, Filippo Bisciglia interviene: "Tornerete insieme" Millie e Michele affrontano il falò di confronto nella puntata di Temptation Island di martedì 15 ottobre. Sulle battute finali interviene Filippo Bisciglia a esprimere il proprio parere sul futuro della loro situazione sentimentale.

Millie e Michele affrontano il falò di confronto nella puntata di Temptation Island di martedì 15 ottobre. I due non tornano a casa insieme, ma Filippo Bisciglia è convito che non si tratti di un addio definitivo.

Il falò di confronto tra Millie e Michele

I primi filmati che vengono mostrati alla coppia mettono in luce alcuni atteggiamenti di Millie che irritano Michele. La ragazza, infatti, nelle varie clip è molto vicina al single Alex. Michele, inoltre, si lamenta per non aver sentito da lei nessuna parola positiva sul suo conto. "Tu non vedi un futuro con me, non ti vuoi sposare e non vuoi avere figli" ribatte Millie. La questione viene sottolineata più volte dalla ragazza: "Non vuoi prenderti le tue responsabilità". Michele, però, è ferito dai suoi atteggiamenti nel villaggio delle fidanzate. "Sono a posto con la mia coscienza" ribadisce Millie. "Qui Alex ti sta leccando il collo? Una ragazza fidanzata non si fa leccare il collo dopo quattro giorni. Che figura di me*da – commenta Michele – Hai detto che stai con me solo perché stai bene sessualmente e perché hai paura di stare da sola".

Michele e Millie escono separati, lui è deluso: "Non posso perdonarla"

Nel corso del confronto, Michele insiste su come consideri irrispettosa la vicinanza di Millie ad Alex. Arriva poi il turno per la ragazza di vedere le clip del fidanzato, nelle immagini la critica con una delle single. "Da quando ci siamo conosciuti io sono sempre stata così espansiva, forse anche peggio" assicura Millie. "Con lei forse ho fatto chiodo schiaccia chiodo poi mi sono innamorato. Sono venuto qui per migliorare sulla gelosia e anche lei potrebbe darmi una mano evitando di comportarsi in modo che mi dà fastidio – spiega Michele – Ho buttato giù tanti bocconi amari. All'inizio non era così si tratteneva di più". Michele decide di tornare a casa solo: "Mi ha deluso troppo e non posso perdonarla. Ha superato la linea, non posso tornare con lei". Millie, dal canto suo, ripete di essere innamorata e di aver agito in un certo modo solo a causa delle mancanze nella loro relazione. A intervenire, però, è Filippo Bisciglia: "Sei sicuro? Sei orgoglioso Michele? Secondo me tornerete insieme. Ne sono sicuro".