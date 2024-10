video suggerito

Alfred dopo lo scatto d’ira a Uomini e Donne: “Sofia ha finto di avere una storia con me, voleva sfruttarmi” Alfred Ekhator ha svelato la sua verità sul rapporto con Sofia Costantini dopo il confronto a Uomini e Donne. L’ex fidanzato di Anna a Temptation Island ha dichiarato che con la tentatrice non c’era nulla: “Lei voleva fingere la relazione per visibilità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Alfred Ekhator ha chiuso la puntata di Uomini e Donne oggi, venerdì 25 ottobre 2024, per fare chiarezza sulla sua posizione dopo il confronto in studio con l'ex Anna Acciardi e la tentatrice Sofia Costantini durante il quale è stato accusato di essere un "falso bugiardo". La single ha raccontato che Alfred l'avrebbe scaricata prima di registrare il "mese dopo" di Temptation Island. L'ex fidanzato di Anna, in studio, non ha replicato alle accuse e al termine del blocco a loro dedicato, è corso dietro alle quinte del dating show in preda ad uno scatto d'ira. Nelle ultime ore ha deciso di svelare la sua verità e chiedere scusa per quanto accaduto.

La verità di Alfred Ekhator

Con un video registrato negli studi di Uomini e Donne e trasmesso oggi, Alfred Ekhator ha raccontato la sua verità sulla storia con Sofia Costantini. "Ieri mi sono comportato in quel modo perché volevo dire la verità ma non ci sono riuscito. Ho avuto quella reazione istintiva di uscire, mi dispiace" ha dichiarato prima di spiegare cosa è successo con la tentatrice conosciuta a Temptation Island: "In puntata Sofia diceva che ero un truffaldino, che ero un manipolatore. Non è vero. Il giorno prima di fare "il mese dopo", Sofia mi chiamò e le dissi la verità. C'eravamo visti solo una volta, le ho detto che tra noi non c'è niente. Lei questo lo sapeva. Nonostante le avessi detto questo, che non volevo portarla al "mese dopo", lei se n'è fregata". L'ex di Anna Acciardi ha raccontato che la tentatrice avrebbe voluto mentire sulla natura del loro rapporto e organizzare paparazzate: "Non si è messa a piangere come ha fatto in puntata. Lei mi aveva detto di mettere da parte i sentimenti, mi disse "Facciamoci i cavoli nostri però farei qualche foto, prendiamo i Biglietti per Parigi, farei qualche paparazzata". Lei voleva fingere la relazione per visibilità. Mi ha fatto un discorso di convenienza, voleva sfruttare il contesto in cui ci troviamo. Io potevo fare il falso, ma non lo sono. Sto dicendo la verità. Mi dispiace che devo passare per quello che l'ha sfruttata, era lei che voleva sfruttarmi". Alfred, infine, ha concluso:

L'ho trovata disonesta perché lei ha fatto la parte di quella delusa e presa in giro. Il giorno prima era consapevole di tutto. Quando stava facendo vedere le chat, faceva vedere quello che interessava a lei. Si vedeva che non era una frequentazione continua la nostra, sapevo che stava dicendo menzogne. Non sono riuscito a dire la verità in trasmissione, ero agitato. Sono uscito e ho sbattuto una cosa a terra. Mi dispiace.