Michele dice che non vuole una famiglia con Millie, ma mente: “Abbiamo già provato ad avere un figlio” Millie e Michele a Temptation Island stanno cercando le risposte sulla loro storia d’amore. Dopo i video di Michele che ha raccontato alla single Silvia di non voler creare una famiglia con la fidanzata, Millie ha confessato: “Falso, ci abbiamo provato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Millie è sempre più vicina al single Alex e nella puntata di Temptation Island di questa sera, martedì 1 ottobre 2024, per Michele è arrivata una nuova chiamata nel pinnettu. La sua fidanzata ha ammesso il suo interesse per il tentatore e di star bene nel villaggio dei sentimenti, ma è frenata immaginando il compagno dall'altra parte del villaggio. Al falò con Filippo Bisciglia, Millie ha confessato che ha provato ad avere un figlio con Michele.

I video di Millie vicina ad Alex e lo sfogo di Michele

Michele, durante il falò con Filippo Bisciglia, ha confessato di essere consapevole di ciò che vuole per la sua vita. Nei nuovi video ha assistito alla complicità della fidanzata con il single Alex. "Mi sto divertendo ma ho un po' di ansietta. Mi sto lasciando andare. Ma non so se ho il coraggio di conoscere qualcuno di nuovo", le parole di Millie al tentatore prima di abbracciarlo. "Quando sto con qualcuno mi preoccupo. Lui forse è un'ossessione mia, che ho paura di restare da sola. Quando rimango nei miei pensieri, mi dico "Aspetta" ha continuato.

Dopo aver assistito alle immagini, Michele non ha nascosto la sua gelosia. Ha così commentato:

Con Millie ho fatto chiodo schiaccia chiodo. Molte volte mi sono fatto passare mancanze di rispetto, temevo di rimanere da solo. La paura ha fatto sì che mi facessi mancare di rispetto. Lei ha sempre fatto passare me come quello sbagliato.

Il falò di Millie che assiste a un video del fidanzato

Al falò davanti a Filippo Bisciglia, anche Millie ha assistito a un video del fidanzato Michele. Chiacchierando con la single Silvia, le ha raccontato che la compagna vuole sempre stare al centro dell'attenzione: "Ha manie di protagonismo. Lei vorrebbe creare una famiglia, ma io sono troppo frenato. Non posso fare una famiglia con una ragazza di cui non mi fido". I troppi litigi con Millie lo hanno spinto anche a escludere la convivenza: "Non credo tanto al matrimonio, ma con una donna che amo lo farei. Con lei no". Millie si è così sfogata, smentendo quanto dichiarato dal fidanzato: "Ho capito che non mi ama al 100%. Io non ho mai nominato il matrimonio, è falso. Noi abbiamo provato a fare famiglia, lui è ridicolo. Se non mi ama e non vuole un futuro con me, perché sta con me? Dovrebbe dirmelo in faccia".