video suggerito

Chi sono Millie Moi e Michele Varriale a Temptation Island: cosa sappiamo sulla loro storia Millie Moi, 24 anni, lashmaker e hostess, e Michele Varriale, 28 anni, commerciante di abbigliamento, sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island autunno 2024. I due, originari di Rimini, partecipano al programma per testare la fiducia che ripongono l’uno nell’altra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island autunno 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Millie Moi e Michele Varriale sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island autunno 2024. I due stanno insieme da un anno e dieci mesi. Lei è una lashmaker e hostess, ha 24 anni ed è originaria di Rimini, lui è un commerciante di abbigliamento, 28 anni, anche lui di Rimini. È stata Millie Moi a scrivere al programma per dimostrare al fidanzato di meritarsi la sua fiducia. La coppia parteciperà all'edizione autunnale dello show condotto da Filippo Bisciglia, in partenza martedì 10 settembre in prima serata su Canale 5.

Chi sono Millie Moi e Michele Varriale, coppia di Temptation Island 2024

Millie Moi ha 24 anni ed è originaria di Rimini. Nella bio del suo profilo Instagram, che conta più di 7mila follower, c'è il link del centro estetico in cui lavora. La ragazza è una lashmaker e un hostess. Sui social condivide spesso foto insieme al suo compagno. Michele Varriale, al contrario, non pubblica sui social foto insieme alla sua compagna. Il suo profilo Instagram ha un seguito di poco più di 800 follower. Il 28enne, anche lui di Rimini, è un commerciante di abbigliamento.

Perché Millie Moi e Michele Varriale partecipano alla nuova edizione di Temptation Island

Nel video di presentazione pubblicato sulla piattaforma di Witty Tv e condiviso sul profilo social ufficiale del programma, la coppia ha raccontato i motivi della loro partecipazione a Temptation Island autunno 2024. Millie Moi, fidanzata da un anno e dieci mesi con Michele Varriale, ha spiegato di essere insoddisfatta della sua relazione a causa della scarsa fiducia che il compagno ripone in lei. "Io chiacchiero con i suoi amici, ma lui dice che dò troppa confidenza, che sono sempre addosso ai ragazzi – ha raccontato davanti alle telecamere dello show condotto da Filippo Bisciglia – Qualsiasi cosa faccio è sbagliata. Voglio fargli capire che nonostante il mio carattere sia così, non vuol dire che io lo tradisca o che gli manchi di rispetto". Il ragazzo ha ribadito di non apprezzare il modo in cui si comporta Millie: "Di lei non mi fido, non ha comportamenti consoni a una ragazza fidanzata. Lei è stata con un mio amico prima di stare con me, questa cosa mi blocca nel fare un passo in più con lei. Anche i miei amici mi spingono a bloccare la nostra storia".