Quando inizia Temptation Island: il primo promo ufficiale e le anticipazioni delle nuove puntate Temptation Island torna con un doppio appuntamento dopo l'estate. È stato diffuso il primo promo dello show di Canale 5, con una schiera di nuove coppie pronte a mettersi in gioco. Alla conduzione ancora una volta Filippo Bisciglia.

A cura di Ilaria Costabile

Quest'anno Temptation Island raddoppia, Mediaset ha predisposto una nuova edizione del reality dei sentimenti, che andrà in onda dopo l'estate, a settembre. La passata edizione, conclusasi a fine luglio, ha macinato ascolti incredibili per l'emittente, superando anche i tre milioni di telespettatori a puntata. Nel frattempo è stato diffuso il primo promo ufficiale, sia in tv che sui social, ma per conoscere le nuove coppie e la data della prima puntata, bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Quando torna Temptation Island dopo l’estate con la nuova edizione

Come anticipato proprio nelle puntate andate in onda il mese scorso, quest'anno Temptation Island torna con un doppio appuntamento, nel quale ci saranno nuove coppie a mettersi alla prova in quello che, probabilmente, sarà un indimenticabile viaggio nei sentimenti, grazie al quale proveranno a scoprire qualcosa di più sulle loro relazioni. La nuova edizione andrà in onda a settembre, dopo l'estate, ma non è ancora stata definita una data di inizio del programma, dal momento che come ogni anno settembre è il mese degli inizi: partirà la nuova edizione del Grande Fratello, ma anche Tu si que vales, Amici, quindi ci sarà davvero il pienone per tutti quei programmi Mediaset che riempiono i palinsesti e appassionano il pubblico.

Il primo promo ufficiale diffuso in televisione e sui social

Alla conduzione ci sarà, come sempre, Filippo Bisciglia, che accoglierà le nuove coppie, probabilmente anche stavolta saranno sette coppie, dipende da quanti si sono presentati ai casting del docu-reality. Durante la messa in onda delle precedenti puntate, erano già stati aperti i provini per le coppie che, quindi, desideravano prendere parte all'ormai iconico programma di Canale 5 e decise a mettersi in gioco a 360 grandi, mostrando anche il lato inedito delle relazioni amorose.