video suggerito

Diandra e Valerio sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island 2024 Diandra e Valerio sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island pronta a partire a settembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

223 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diandra e Valerio sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island pronta a partire a settembre 2024. La nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia promette di non annoiare e le premesse, data la prima coppia, ci sono tutte. Lei, Diandra, è un medico veterinario e imprenditrice che ha scritto a Temptation Island perché il suo compagno, Valerio, vorrebbe trasferirsi in pianta stabile a Brindisi, dove ha il suo posto di lavoro come dipendente statale.

Chi sono Diandra Pecchioli e Valerio: il lavoro e i profili Instagram

Lei si chiama Diandra Pecchioli, proprietaria di un locale per eventi, il Mon Amì di Roma, e medico veterinario. Il suo profilo Instagram è @diandra_pecchioli. Nel profilo si vede lei con diverse starlette del mondo dello spettacolo, proprio grazie alle attività del suo locale.

Perché partecipano al programma, Diandra: "Voglio restare a Roma a lavorare"

Ecco le motivazioni per cui hanno deciso di partecipare al programma: "Sono Diandra, vengo da Roma e sono fidanzata con Valerio da sette e anni e mezzo. Da sette conviviamo. Ho 37 anni, realizzata nel mio lavoro, sono un medico veterinario e una imprenditrice. Valerio è un dipendente statale e la sua attività richiede sei ore al giorno. Scrivo a Temptation Island perché lui vorrebbe che io lasciassi Roma e le attività e lo seguissi a vivere a Brindisi, dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro. Io non sono da due cuori e una capanna e non lo è neanche lui, che non disdegna di stare sulle barche di cinquanta metri dei miei amici".

Leggi anche Francesca Chillemi si scatena a Capri con il fidanzato Eugenio Grimaldi, le foto della nuova coppia

Sembra abbastanza chiara la dinamica di coppia che muove entrambi: lui, maschio, pugliese e dipendente statale (praticamente Checco Zalone), chiede a lei, veterinaria-imprenditrice emancipata, di mollare tutto e stare a Brindisi, magari pure vicino da mammà. Eppure, stando a quanto raccontato da Diandra, a lui piace fare la bella vita da nababbo che farebbe anche grazie a lei.