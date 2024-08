Anna e Alfred sono la quarta coppia della nuova edizione di Temptation Island 2024

video suggerito

Anna e Alfred sono la quarta coppia che parteciperà a Temptation Island 2024, nuova edizione del programma pronto a partire questo settembre su Canale 5, ancora una volta con Filippo Bisciglia in conduzione. La coppia è stata appena presentata sui social e sta già passando in televisione il promo, come di consueto. Anna e Alfred sono fidanzati da un anno e nove mesi ma lei ha scoperto un suo tradimento, però "nonostante tutto non riesco a lasciarlo". Alfred, da par suo, "il nostro rapporto sta andando a scemare perché lei non si fida e io con questa cosa non ci convivo bene".

Anna e Alfred hanno deciso di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island per risolvere i loro problemi. Dalla prima impressione sembra chiaro di avere davanti una coppia molto acerba, come d'altronde dimostra la loro "carta d'identità": stanno insieme da solo un anno e nove mesi. Anna sente di non ricevere le giuste attenzioni e ha inoltre scoperto un tradimento, che da lui è stato apertamente confessato.

Nel video di presentazione diffuso dai canali social del programma, a parlare è soprattutto Anna: "Mi chiamo Anna e sono fidanzata con Alfred da un anno e nove mesi. Ho chiamato Temptation Island, in primo luogo perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e ho scoperto che non mi sono sentita l'unica donna della sua vita. Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze. A causa di queste cose ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto e ho scoperto un tradimento di recente, confermato da lui, sono innamorata di lui e nonostante tutto non riesco a lasciarlo". Alfred chiude il promo confermando le difficoltà: "Il nostro rapporto sta andando a scemare perché lei non si fida e io con questa cosa non ci convivo bene".

