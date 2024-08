video suggerito

Titty e Antonio sono la seconda coppia della nuova edizione di Temptation Island 2024 Antonio e Titty sono la seconda coppia della nuova edizione di Temptation Island pronta a partire a settembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island autunno 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonio e Titty sono la seconda coppia della nuova edizione di Temptation Island pronta a partire a settembre 2024. La nuova edizione del programma, condotta da Filippo Bisciglia, dà il benvenuto ad Antonio, 27 anni, napoletano e a Titty. I due sono fidanzati da tre anni e convivono da un anno. Dopo Diandra e Valerio, sono loro i nuovi protagonisti dello show in onda su Canale 5.

Antonio e Titty sono la seconda coppia di Temptation Island

È stato Antonio, 27 anni, di Napoli, a scrivere a Temptation Island. I due sono fidanzati da tre anni e convivono da un anno. Sui motivi della scelta di partecipare al programma, Antonio spiega: "Ho scritto io a Temptation Island perché ritengo che Titty abbia l'asticella della gelosia e della possessività un po' troppo alta e non mi fa fare nulla". Titty chiarisce che il suo comportamento è legato ad alcuni atteggiamenti del suo fidanzato, racconta un episodio: "Ci sono state cose che mi hanno ferita e mi hanno portata a non fidarmi più di lui. Come ad esempio lui ha detto che doveva partire per lavoro così io torno a casa e dopo un'oretta mi ha chiamata una mia amica dicendomi che lui era al bar con un'altra ragazza e la presentò come sua moglie. Ad aprile siamo andati a Parigi e lui mi ha fatto la proposta di matrimonio".

Il video di presentazione di Antonio e Titty

Sul profilo ufficiale Instagram di Temptation Island è comparso il video di presentazione della nuova coppia che parteciperà al programma. I due parlano dei motivi che li hanno portati a prendere parte allo show condotto da Filippo Bisciglia e nella clip c'è anche spazio per una piccolo screzio. "Lei sul suo telefono ha lo sfondo nostro con la proposta di matrimonio che le ho fatto" spiega Antonio. "Amore, tu hai Maradona con il sigaro" ribatte Titty. La replica del ragazzo non si fa attendere: "Ma vuoi mettere Maradona con te? Io ho Maradona perché è il mio idolo".

Leggi anche Diandra e Valerio sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island 2024