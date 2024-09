Millie Moi e Michele Varriale formano la settima coppia della nuova edizione di Temptation Island 2024

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Millie Moi e Michele Varriale formano la settima coppia dell'edizione autunnale di Temptation Island 2024, in partenza da martedì 10 settembre 2024. Fidanzati da un anno e 10 mesi, partecipano al programma per volere di lei, 24 anni, che desidera conquistare la fiducia del compagno. Nel video di presentazione hanno svelato i dettagli del loro rapporto.

Millie Moi e Michele Varriale sono la settima coppia di Temptation Island

Millie Moi, 24 anni, è fidanzata con Michele Varriale da 1 anno e 10 mesi ma è insoddisfatta della sua relazione perché non riesce a conquistare la fiducia del compagno. "Sono stufa del fatto che Michele mi giudica per il mio carattere allegro e solare" ha raccontato nel video di presentazione nel quale spiega di aver scelto di partecipare al programma per poter dimostrare al fidanzato che può fidarsi di lei. Su Instagram i cui nomi sono millie.moi e michele_varriale95 sono presenti poche foto di coppia.

Foto Instagram

Il video di presentazione di Millie e Michele

Nel video di presentazione condiviso da WittyTv, Millie racconta di chiacchierare spesso con i suoi amici, ma al fidanzato il suo comportamento non va giù: "Io chiacchiero con i suoi amici, ma lui dice che do troppa confidenza, che sono sempre addosso ai ragazzi. Qualsiasi cosa faccio è sbagliata. Voglio fargli capire che nonostante il mio carattere sia così, non vuol dire che io lo tradisca o che gli manchi di rispetto". Davanti alle telecamere del programma, Michele ha aggiunto il suo punto di vista, rivelando che anche i suoi amici gli consigliano di non fidarsi di lei: "Di lei non mi fido, non ha comportamenti consoni a una ragazza fidanzata. Lei è stata con un mio amico prima di stare con me, questa cosa mi blocca nel fare un passo in più con lei. Anche i miei amici mi spingono a bloccare la nostra storia".

