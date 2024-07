video suggerito

Chi è Jakub, il tentatore di Temptation Island 2024 che si è avvicinato a Gaia Jakub è il single che si è avvicinato a Gaia nel programma di Temptation Island. Il ragazzo, 24 anni, ha raccontato che suo padre è marocchino e la madre polacca. Jakub abita a Verona e lavora nell'azienda edile di famiglia.

Jakub è il single che si è avvicinato a Gaia Vimercati nel programma di Temptation Island 2024. Il ragazzo è di Verona, ha 24 anni e lavora con suo padre nella ditta edile di proprietà della famiglia. È uno dei tredici tentatori presenti nello show estivo condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5 ogni giovedì.

Chi è Jakub, le origini del tentatore di Temptation Island 2024

Jakub abita a Verona dove lavora insieme a suo padre nell'azienda edile di famiglia. Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island ha raccontato che suo padre è marocchino e sua madre polacca. Sul suo profilo Instagram ci sono diverse immagini che lasciano intendere come il ragazzo sia un cultore del fitness e un modello.

Una foto pubblicata da Jakub sul suo profilo Instagram @jakubbakkour_

Nel suo profilo social appare anche un carosello di foto in cui risulta vincitore di una gara di culturismo, gli scatti sono accompagnate da una lunga didascalia. "Chiunque guardi questa foto immagino veda un mucchio di muscoli messi lì, su di un ragazzo tutto unto che si muove su un palco, quasi in maniera vanitosa oserei dire – scrive Jakub – Un ragazzo che si è guadagnato un doppio secondo posto ed una qualifica al campionato internazionale". Il messaggio continua chiarendo come un risultato del genere sia frutto di anni di sforzi e sacrifici:

Mi sono ritrovato molte volte a guardarmi allo specchio e ad avere dubbi su quanto ancora avrei potuto resistere ma per fortuna in questo percorso non ero solo. Sono fortunato perché ho potuto contare su diverse persone che mi spronavano, mi incoraggiavano e mi portavano a fare ogni giorno un passo in più che per quanto piccolo era comunque progredire.

L’avvicinamento di Jakub alla fidanzata Gaia a Temptation Island

Nel corso della puntata di Temptation Island andata in onda l'11 luglio, Gaia Vimercanti si è avvicinata al single Jakub. La ragazza ha confidato alle altre fidanzate di considerare il single "molto carino", una frase che ha fatto infuriare il suo compagno Luca Bad: "Era proprio quello che non doveva fare, ora si accende il demone. Finora non ho fatto un ca**o".