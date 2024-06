video suggerito

Tentatrici e tentatori a Temptation Island 2024: nomi e foto dei single Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2024: i nomi, le età e di cosa si occupano i single che metteranno a dura prova i sentimenti delle coppie che hanno scelto di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 26 i tentatori e le tentatrici scelti per la nuova edizione di Temptation Island 2024 in partenza da giovedì 26 giugno. 13 uomini e 13 donne vivranno a stretto contatto con i fidanzati e le fidanzate in due villaggi separati, cercando di mettere a dura prova i loro sentimenti. Tra i nomi spunta quello di Carlo Marini, volto di Uomini e Donne che corteggiò Manuela Carriero.

I 13 tentatori di Temptation Island 2024

I tentatori di Temptation Island 2024

13 tentatori proveranno a stuzzicare le fidanzate di Temptation Island 2024 nel villaggio dei sentimenti. Di diverse età e provenienza, conosciamo meglio tutti i single che metteranno a dura prova i sentimenti delle protagoniste della nuova edizione del programma.

Filippo

31 anni, originario di Modica, è laureato in Scienze motorie e in economia aziendale. Lavora nell'azienda di famiglia che tratta il marmo. Ha brevetti da sub fino ai 40 metri.

Simone

31 anni, di Pisa, è stato un calciatore di Serie B e Serie C cresciuto nella primavera dell'Inter. Il suo sogno è diventare un allenatore di calcio.

Andrea

32 anni, vive a Madrid dove gestisce un cocktail bar. Papà di un bambino di 7 anni, parla italiano, spagnolo e il francese ed ama il calcio.

Luigi

33 anni, di Caserta, è un medico specializzando in igiene e medicina preventiva. Ha origini nobili e in passato ha giocato a calcio nel ruolo di portiere.

Giovanni

Originario di Siena, ha 26 anni e lavora in un'azienda farmaceutica. Gioca a padel e dedica molto del suo tempo allo sport.

Jakub

Di Verona, ha 24 anni e lavora con il padre nella ditta edile di proprietà della famiglia.

Carlo Marini

Carlo Marini, Temptation Island 2024

Volto noto al pubblico del piccolo schermo, è stato il corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne. Ha 28 anni, originario di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, ed è un imprenditore che gestisce case vacanza per i turisti. Su Instagram conta oltre 3 mila followers.

Federico

34 anni, originario di Faenza, gestisce due locali nella sua città e produce il suo gin. Ha vissuto a Londra, ama viaggiare e andare in palestra.

Maicol Bei

Maicol, temptation island 2024

Di Gubbio, ha 28 anni ed è un operaio metalmeccanico. Molto legato alla madre, Anna Tedesco, ex dama del parterre over di Uomini e Donne, ama la fotografia, fare i viaggi e praticare sport.

Fabio

Proprietario di una scuola calcio che gestisce con la madre, ha 27 anni ed è di Napoli. Ama la boxe e il crossfit.

Fede

23 anni di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, vive a Foggia dove studia scienze motorie e fa il personal trainer. Ha vissuto alcuni mesi a Fuerteventura. Ama tutti gli sport.

Roberto Ferrigno

Roberto Ferrigno, Temptation Island 2024

30 anni, di Gela, è laureato in ingegneria civile e ambientale. Ha conseguito un master in sicurezza sui luoghi di lavoro. Ama la boxe e il calcio.

Andy

28 anni, di Novara, gestisce un magazzino logistico. Nel suo tempo libero ama leggere, andare a correre, giocare a calcio e allenarsi.

Le 13 tentatrici di Temptation Island 2024

Le tentatrici di Temptation Island 2024

Come i tentatori, sono 13 le ragazze scelte per il villaggio dei sentimenti dei fidanzati di Temptation Island 2024. Conosciamole meglio.

Gaietta

23 anni, di Pescara, vive da sola a Milano. Laureata in ingegneria gestionale e sta completando la magistrale. Ama andare in palestra, l’equitazione, suona la chitarra e il pianoforte.

Siriana

Di Rieti, ha 24 anni ed è un'imprenditrice. Gestisce tre case di riposo, ama il pilates e l'equitazione.

Sofia

Di origini italo uruguyane, ha 27 anni e vive a Perugia. Nata in Uruguay dove ha vissuto fino ai 5 anni, si è trasferita a Valencia e infine in Italia. Laureanda magistrale in relazioni internazionali, ama il disegno, la pittura e giocare a basket.

Mara

28 anni, di Taranto, ha aperto la sua accademia di lashmaker nella quale insegna. Le piace ballare.

Nicole

25 anni, di Milano, studia per diventare una personal trainer e insegnante di posturale. Vive con la nonna e gioca a tennis.

Noemi

21 anni, di Napoli, è una ballerina professionista e modella. Non è presente sui social.

Teresa

32 anni, è cresciuta tra Verona e Sassuolo dove vive con il padre. Gestisce un e-commerce di ceramiche e pavimenti.

Jennifer

22 anni, di Cosenza, è una speaker radiofonica e aspira a diventare giornalista. Ama il canto e il ballo.

Melania

23 anni, di Padova, studentessa di mediazione linguistica, parla inglese, tedesco e spagnolo. Pratica pole dance.

Chiali

25 anni, di Vajont, lavora come estetista. Ama le passeggiate, la natura, gli animali e lo yoga.

Maika

30 anni, di Roma, ha delle pescherie con annessi ristoranti che gestisce con la famiglia.

Karina

28 anni, di origini russe, abita a Grosseto. Laureata in scienze politiche, fa l'hostess agli eventi. Ama ballare e andare in palestra.

Marta

33 anni, di Lucca, è laureata in design e sognava di diventare arredatrice di interni. Non le piace il computer e per questo motivo ha accantonato la sua aspirazione. Oggi gestisce un ristorante e ama viaggiare.