Temptation Island 2024: quando inizia, le coppie, i tentatori e le tentatrici

Giovedì 27 giugno arriva il primo appuntamento tv di Temptation Island, in onda su Canale 5 dalle ore 21.20 circa. È Filippo Bisciglia a condurre il programma che, nel corso delle sei puntate, metterà alla prova con ventisei single (tredici donne e tredici uomini) le sette coppie all’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. A partecipare al reality saranno: Alessia e Lino, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Siria e Matteo, Gaia e Luca, Martina e Raul, Vittoria e Alex. Stando ad alcune indiscrezioni riportate su Novella 2000, dopo solo cinque giorni di permanenza, una coppia sarebbe stata squalificata per aver violato il regolamento.

Quando inizia Temptation Island 2024: gli orari e dove vederlo

Mediaset ha cambiato la data di messa in onda, facendo slittare il programma al giovedì e non più al lunedì. Il programma va in onda in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Le sette coppie di Temptation Island

Le coppie presenti a Temptation Island sono sette: Alessia (30 anni) e Lino (29 anni), fidanzati da quattro anni; Jenny (26 anni) e Tony (41 anni), insieme da cinque anni, Christian (34 anni) e Ludovica (29 anni), fidanzati da circa due anni; Siria (22 anni) e Matteo (33 anni), insieme da sette anni; Gaia (24 anni) e Luca (32 anni), insieme da quasi due anni; Martina (26 anni) e Raul (23 anni), fidanzati da circa un anno; Vittoria (34 anni) e Alex (36 anni), insieme da due anni.

I single: i tentatori e le tentatrici

Dopo che le sette coppie sbarcano sull’Isola dal caicco si separano per ventuno giorni, lasso di temo in cui vivono senza contatti con il mondo esterno e in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati. Durante il periodo di lontananza, ad accompagnarli ci sono ventisei single, tredici donne e tredici uomini, pronti a creare con i partecipanti relazioni di amicizia e un rapporto di confidenza.

Le tentatrici donne sono:

Gaietta

Siriana

Sofia

Mara

Nicole

Noemi

Teresa

Jennifer

Melania

Chiali

Maika

Karina

Marta

I tentatori uomini sono:

Filippo

Simone

Andrea

Luigi

Giovanni

Jakub

Carlo

Federico

Maicol

Fabio

Fede

Roberto

Andy

La location del programma: si torna a Is Morus Relais

L'Is Morus Relais, che ha ospitato Temptation Island fin dalla prima stagione, si trova a Santa Margherita di Pula (Cagliari), nella zona sud-occidentale della Sardegna. L'area in cui si sviluppa l'Is Morus Relais è molto ampia, una zona immersa nel verde e provvista di piscina e mare nelle vicinanze. Nel resort sono presenti sia camere che villette.