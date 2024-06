video suggerito

Chi sono Jenny Guardiano e Tony Renda, seconda coppia di Temptation Island 2024: cosa sappiamo sulla storia Jenny Guardiano, 26 anni, e Tony Renda parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island. I due abitano a Catania e stanno insieme da cinque anni, è stata Jenny a scrivere al programma: “Tony non mi consente di vivere la mia vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Temptation Island è in arrivo su Canale 5. È tanta l'attesa per lo show estivo che ruota intorno a tentatori e tentatrici, falò di confronto e sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Sui canali social del programma sono già stati diffusi i primi video di presentazione delle coppie che parteciperanno alla dodicesima edizione dello show. Dopo l'annuncio della prima coppia composta da Siria Pingo e Matteo Vitali, arriva anche quella formata da Jenny Guardiano, 26 anni e Tony Renda. I due stanno insieme da cinque anni e nel video di presentazione Jenny spiega che è stata lei a scrivere al programma: "Tony non mi consente di vivere la mia vita".

Chi sono Jenny e Tony, la storia della seconda coppia di Temptation Island 2024

Jenny Guardiano ha 26 anni e abita a Catania con il fidanzato Tony Renda, la coppia sta insieme da cinque anni. Lui lavora come dj e sul suo profilo Instagram sono tante le foto che lo ritraggono mentre suona in diversi club nazionali ed esteri. Jenny, invece, si occupa di Extensionciglia, Laminazione & Trucco Semipermanente. È stata lei a contattare la produzione per partecipare al programma. Nel filmato di presentazione, Jenny descrive il suo ragazzo come uno che si sposta spesso e che è sempre circondato da donne: "Quando ci siamo conosciuti tre ragazze avevano le chiavi di casa sua".

Perché Jenny e Tony partecipano a Temptation Island

Nel video di presentazione, Jenny racconta: "Una ragazza mi ha contattata e mi ha iniziato a mandare le foto delle sue conversazioni con Tony. Lui ha scritto ‘che bel culetto' sotto la foto di questa ragazza". La replica di Tony non si fa attendere: "Ma non l'ho scritto io, mi era stato hackerato il profilo". Una risposta che non convince la sua fidanzata: "Sei un attore da Oscar". È stata proprio lei a scrivere al programma: "Tony non mi consente di vivere la mia vita".