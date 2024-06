video suggerito

Jenny a Temptation Island: "Tony aveva capito che essendo più piccola poteva gestirmi. Sono arrabbiata" È arrivato il momento dei primi falò a Temptation Island e Jenny è tra le fidanzate che ricevono i video da visionare. La 26enne si lascia andare ad un lungo sfogo contro il fidanzato Tony, dicendosi ferita e arrabbiata.

A cura di Ilaria Costabile

All'Is Morus Relais di Temptation Island è già il momento dei falò per le fidanzate che, quindi, sono pronte a vedere cosa è accaduto in loro assenza nel villaggio dei fidanzati. A ricevere dei video è Jenny, già pronta a commentare dopo le dichiarazioni apprese nel pinnettu, in merito alla seconda vita di Tony, il cui comportamento lascia sempre più a desiderare, poiché è ormai inseparabile dalla tentatrice Karina.

Lo sfogo di Jenny

Le immagini a cui assiste la 26enne non lasciano molti dubbi, il suo fidanzato si diverte a flirtare con la tentatrice, non disdegnando la compagnia delle altre ragazze nel villaggio, ballando e ironizzando anche: "Stasera preparo la valigia, me ne vado", come se fosse consapevole di aver fatto qualcosa di sbagliato. Non mancano, poi, commenti piuttosto espliciti nei confronti delle tentatrici, fatti insieme al suo compagno d'avventura, Lino, che anche non sembra ricordarsi di avere una fidanzata. Jenny, quindi, dopo aver visto il primo video si lascia andare ad una lunga riflessione con Filippo Bisciglia:

Non mi piace il messaggio che sta dando, emerge una persona superficiale, povera dentro. Poi anche il modo in cui commenta una bella ragazza, lo puoi dire che è bella, ma non in quel modo, perché così ti stai dimostrando viscido. Io sto vedendo una differenza di percorso, non ho visto niente di significativo a livello interiore finora, nel mio sì, mi sto riscoprendo, divertendo, mi sto conoscendo, ringrazio per l'opportunità. Poi il contatto con la ragazza Karina, ha detto che con lei si imbarazza e non gli era mai successo prima, io non gli ho mai fatto questo effetto? Forse era troppo grande per me, non potevo imbarazzarlo? Aveva già capito che essendo più piccola poteva giostrare tutto, l'ha fatto per un suo egoismo personale. Sono arrabbiata, perché mi ha fatto del male. Capisci?

Tony paragona Karina a Jenny

Nel frattempo arriva anche un secondo video, in cui Tony avanza delle somiglianze tra Karina e Jenny, dicendo: "Eh sto pensando che mi sono scelto la sosia, avete davvero tante cose in comune". Un'affermazione che, però, a Jenny non piace affatto:

Non capisco perché lui ci paragona, credo che sia un'altra pac***ta delle sue. Come a voler dire "vedi non sono andato troppo distante", ma a me non interessa. Se ormai lui ha svelato che aveva questa vita, io voglio la sincerità, ormai sii te stesso, sii Tony, sii chi tu sei.