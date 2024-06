video suggerito

Tony a Temptation Island: “Ho due vite, ma Jenny non lo sa. Spesso Mr. hyde prende il sopravvento” Tony Renda a Temptation Island 2024 ha raccontato di avere una ‘doppia vita’: quando la fidanzata Jenny Guardiano non è presente, “mister hyde prende il sopravvento” ha raccontato. Per Jenny i primi video nel pinnettu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Per Jenny Guardiano, nella prima serata di Temptation Island 2024, è arrivato il primo video nel pinnettu. Fidanzata con Tony Renda da 5 anni, ha deciso di partecipare al programma perché non ha fiducia in lui: crede che il compagno, dj e amante dei viaggi in Thailandia, non sia fedele. Non le permette, però, di andare in discoteca con le amiche o di indossare gli abiti che vuole. Jenny ha ricevuto la prima delusione non appena entrata nel villaggio dei sentimenti.

Cosa ha detto Tony Renda sulla fidanzata Jenny

"Avevo una doppia vita fino a qualche anno fa. Jenny non conosce il mio mister hyde, lo immagina, ma non lo sa. Penso di saperlo gestire, fino ad ora non ho avuto scarsi risultati. Ci sono riuscito, ma non so fino a quando può andarmi bene. Quando non c'è Jenny, mister hyde prende il sopravvento, entro nella mia vecchia vita. Vado nei locali, suono, se lei è con me non sono me stesso, ho un altro atteggiamento. Quando non c'è Jenny ho un approccio diverso alle ragazze, sembra che ci provi. Tendenzialmente lascio il dubbio che ci provo, sondo il terreno per capire quante possibilità ho". Con queste parole Tony Renda ha rivelato di avere ‘una doppia vita' davanti alle telecamere di Temptation Island. Nel villaggio dei sentimenti si è lasciato andare a confessioni che hanno lasciato di stucco la fidanzata. Ha così continuato: "Da quando è arrivata Jenny, ho preso meno caffè, quasi dimezzati. Non porto Jenny in Thailandia così posso essere me stesso al lavoro. All'estero prevale mister hyde. Lei lo immagina ma non ha mai avuto la conferma". Jenny Guardiano ha così reagito davanti alle sue compagne d'avventura: "Ma sta scherzando? Che problemi ha questo? Ma è scemo? Me lo diceva prima, così mi preparava. Ora lo sanno tutti, lui ha due personalità, quindi più donne. Non pensavo fosse così cretino, è venuto qua per lasciarmi?".

Jenny: "Mi vergogno a stare qui"

Per Jenny e Alessia, è arrivato anche un altro video. I loro fidanzati, Tony e Lino, hanno giocato a pallavolo con le single nel villaggio dei sentimenti lasciandosi andare ad allusioni e a commenti sui fisici delle ragazze.

"Stanno facendo gli scemi, qua non duro neanche un giorno" ha commentato Alessia prima di scoppiare a piangere. "Mentre io non facevo la mia vita, lui non si stava facendo problemi a farsene due. Io non ci credo che ha altre donne, mi ha preso per il cu*o, è un egoista di mer*a. Mi fa paura questa cosa che io non credo a ciò che ho sentito. Mi vergogno a stare qui" ha commentato Jenny.