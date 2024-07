video suggerito

Tony a Temptation Island: “Ho tradito e manipolato Jenny. Se si veste come vuole, puo’ rimanere single” “Tony mi faceva sentire un errore, con lui non potevo vestirmi in un certo modo”, ha raccontato Jenny alle altre fidanzate nella terza puntata di Temptation Island. Il ragazzo ha ammesso di averla tradita: “L’ho tradita e manipolata per portarla dove volevo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La terza puntata di Temptation Island, in onda giovedì 11 luglio, si è aperta con la coppia formata Tony e Jenny, fidanzati da cinque anni. La 26enne ha ammesso di non potersi vestire come voleva perché lui, 42 anni, la faceva sentire sbagliata: "Non mi faceva uscire di casa vestita in un certo modo, mi ha fatta sentire un errore". Tony, dopo aver visto i video, ha replicato: "Ha barattato il suo abbigliamento per un mio cambiamento". Parlando con la tentatrice Karina ha poi ammesso: "L'ho tradita e manipolata per portarla dove volevo".

"Tony mi fa sentire sbagliata, non mi faceva vestire come volevo"

Jenny si è sfogata con alcune delle fidanzate a proposito della relazione con Tony spiegando che lui non voleva si vestisse in un certo modo, con abiti troppo aderenti o scollati. Per questo, in più occasioni, si è sentita sbagliata:

Il suo modo di impormi le cose mi ha fatto sentire sbagliata, l'abbigliamento ad esempio. Qua sto avendo il coraggio di indossare cose che lui reputa sbagliate perché non ci vedo nulla di male. Mi andava e lo indosso. Se fosse stato qua invece mi sarei fatta condizionare dal suo pensiero per non ferirlo. Trovo sbagliato che una persona non possa vivere per come è senza sentirsi giudicata. Ho passato una vita sentendomi un errore e non voglio più vivere così. L'aspetto esteriore non coincide con quello interiore. Qui dentro ho capito che non c'è niente di male a essere Jenny.

Jenny ha poi spiegato che Tony aveva questo atteggiamento anche quando si trattava di viaggi:

Tony non mi faceva uscire di casa in un certo modo per dignità sua, mi diceva "perché te lo vuoi mettere? che donna ho accanto?". Io l'ho accettato, altrimenti non ci stavo insieme. Sono qui per cambiare la mia vita. Un altro esempio è viaggiare, mi diceva "è lontano per andarci con le amiche, e se vi succede qualcosa? ". Mi fa sentire incapace nella vita senza di lui.

La reazione di Tony alle parole di Jenny e l'uscita in barca

Dopo aver sentito le parole di Jenny, Tony si è sfogato con il resto dei ragazzi che, però, non sono d'accordo con il suo punto di vista e cercano di farlo ragionare. "Dice solo che sono un troglodita, quello che la fa uscire coperta, non mi ha conosciuto dietro una scrivania ma che facevo festa dalla mattina alla sera in barca", ha precisato Tony. Poi, piuttosto infastidito, ha aggiunto:

Sono cambiato. Mi sta dicendo che sono il problema e mi girano i co**oni che vengo dipinto come il cattivo, io la voglio salvare. Se vuole vestire così, poteva anche stare single. Jenny non si veste più così perché ha barattato il suo modo di vestire per un mio cambiamento. Questo è stato l'accordo.

Tony si è poi preparato e ha organizzato una uscita in barca con alcune tentatrici e con Lino. In passato il ragazzo ha vissuto proprio in barca per alcuni anni. "La mia ragazza veniva con me, deve accettare il mio comportamento", ha raccontato mentre si divertiva in mare.

Tony ammette di aver tradito Jenny

È poi arrivato il momento del primo falò di gruppo, nel quale Jenny ha visto alcuni video di Tony. Il ragazzo, durante una chiacchierata con la tentatrice Karina, ha ammesso di averla tradita:

C'è sempre stato il beneficio del dubbio, non puoi mettermi in croce se non sei sicura. Lei sa già la risposta, sta aspettando che le dò la conferma. Se confermo che l'ho tradita, ho creato un altro precedente, io ti ho tradito. La mia vecchia vita che non conosce è finita. Devo dare un taglio a quello che facevo prima, ma non mi ha fatto bene.

Jenny è schifata dalle parole del fidanzato e arriva a nuove consapevolezze su di lei e sulla sua storia: "Mi avvelena tutto questo, lui mi rinfacciava che non gli facevo vivere la sua vita. Il sentimento che provo però non è spento ed è per questo che sono delusa". Tony poi, sempre parlando con le altre ragazze del villaggio, ha ammesso: "Lei ha ragione, l'ho manipolata e portata dove volevo. Devo decidere se stare con lei ed è finita la pacchia oppure uscire da solo e farmi i ca**i miei come ho fatto per 42 anni". Infine, durante il falò dei ragazzi, Tony ha spiegato: "Jenny ha omesso che per ottenere questo rispetto ho barattato la mia felicità, non sono stato me stesso".