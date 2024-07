video suggerito

Tony si diverte con le single a Temptation Island, Jenny esplode: “Tenetevelo, io ho aperto gli occhi” Jenny Guardiano nella puntata di Temptation Island stasera ha assistito a nuovi video del fidanzato Tony Renda, vicino a più tentatrici. La giovane, dopo un lungo sfogo, si è consolata tra le braccia del tentatore Luigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Prosegue il viaggio nei sentimenti a Temptation Island per Jenny Guardiano e Tony Renda. La giovane, nella puntata in onda questa sera di mercoledì 24 luglio, ha assistito a nuovi video del fidanzato che alle tentatrici ha confessato, ancora una volta, di avere una doppia vita. Le parole e gli atteggiamenti con le single hanno fatto sbottare Jenny che, una volta in giardino, ha iniziato ad urlare: "Mi fai schifo, fateglielo sentire".

I nuovi video di Tony Renda: "Quando lei non c'è, sono me stesso"

Chiamata nel pinnettu, Jenny ha assistito a nuovi video del fidanzato. Nel villaggio, Tony ha parlato con alcune tentatrici della sua doppia vita: "L'equilibrio è stato creato per questo motivo, lei non vede quello che realmente sono. Mr. Hyde lo tengo sotto chiave, lo faccio uscire quando posso, quando lei non c'è, e io divento me stesso. Fino ad ora ho avuto una doppia vita". In un secondo momento, durante la festa serale nel villaggio, il fidanzato di Jenny ha proseguito: "Non è facile mantenere decoro con tutte queste belle ragazze. Se avevo qualche bicchiere di vino in più, facevo danni". Nel corso della serata si è lasciato andare ad atteggiamenti spinti con le single, allora Jenny ha sbottato abbandonando il pinnettu. "Che schifo di uomo, mi fa schifo ogni giorno di più. Non ho parole. Mi fa vomitare. Quella in gabbia ero io, ora non più. Sono la cornuta che fino ad oggi non ha vissuto la sua vita" ha commentato alzando la voce e invitando i presenti, tra i cameraman, a fargli ascoltare le sue urla.

Durante il falò, Jenny ha dovuto assistere a nuovi video del fidanzato che ha scelto tre ragazze da portare in esterna. Davanti a un panorama vista mare, ha giocato con loro: "Per me è finita, ca**o" ha scherzato prima di chiedere ad una delle tentatrici di rimanere soli. "Con me è pesante, non gli piace fare niente con me. Mi fa schifo" ha commentato Jenny davanti a Filippo Bisciglia. I video per lei sono proseguiti. Tony ha portato a cena al sushi Chiali: "Ma non gli è mai piaciuto il sushi" ha commentato Jenny al falò. "Quanto volete per spegnere le telecamere?" ha chiesto Renda ai cameraman. Durante la cena ha poi confessato: "Devo fare una scelta, se tornare alla mia vita o lasciarla per stare con la mia fidanzata. Io penso di averle date più di quello che potevo, la mia libertà. Le ho dato il mio guinzaglio. Non è neanche equo. Ho fatto cambiamenti radicali".

La reazione di Jenny Guardiano: "Dove la trova un'altra come me?"

Terminato il falò, Jenny Guardiano si è sfogata con le altre fidanzate nel villaggio. "Scemo, ora si mangia il sushi? Se questa cosa non la proponevo io, neanche per la testa gli passava. Usa il cervello, cog*ione. Cretino, io da due mesi non esco. Mai a dirmi usciamo o facciamo una cena. Ma che fa? Ti porti le ragazze in giro, cretino del ca**o. Non posso uscire, non sa stare al mondo. Fa lo splendido, è viscido, doveva starsene a casa. Che brutta figura che fa. Me lo deve dire a me che è in crisi. Tenetevelo, avete fatto un bell'acquisto. Poi i pannoloni dove li comprate, in quale farmacia? Vi do un consiglio". Durante i preparativi per la serata, ha proseguito: "Sono giovane, carina e simpatica, dove la trova una ragazza come me? Dove lo trovi questo connubio di bellezza e intelligenza? Dovrebbe baciare a terra. Ora sono cambiata, ho aperto gli occhi. Non mi fa niente. Due parole gli dico: fai pietà" ha commentato.

Jenny si avvicina a Luigi, Tony: "Non posso proteggerla"

Arrivato il momento del falò per i fidanzati, Tony Renda, prima di vedere i video, ha commentato: "La proteggo da tutto e tutti, ma non posso proteggerla da me. Ho visto che non sta bene. Ho sempre saputo di essere il problema, non l'ho mai ammesso e forse ora è il momento di farlo. Ho capito tante cose, posso dire che ora la scelta è sua". Una volta preso il tablet, Renda ha assistito alle clip della fidanzata mentre si diverte nel villaggio e si avvicina sempre di più al single Luigi. "Spero abbia capito, la scelta è sempre sua. Io non la posso proteggere, se lei decide di rimanere, deve accettare come sono. Però vedo che il percorso le ha fatto bene, non ha mai fatto avvicinare così tanto un uomo" ha dichiarato Tony a Filippo Bisciglia. Il siciliano, rientrato nel villaggio, ha ammesso di sentirsi "pensieroso". "Mi manca, lei è dolcissima. A volte penso chi gliel'ha fatto fare di stare con me?" ha confessato a Matteo.