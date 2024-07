video suggerito

Le fidanzate di Temptation Island vicine a Jenny: “Accanto a Tony sembravi stupida, lui ti spegne” Il viaggio nei sentimenti di Jenny Guardiano e Tony Renda a Temptation Island 2024 riparte dopo quanto accaduto al termine della prima puntata. La giovane sembra lentamente acquistare consapevolezza e le amiche la invitano a riprendersi la sua vita: “Accanto a lui sembravi stupida, invece sei il sole. Devi splendere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il viaggio nei sentimenti di Jenny e Tony riparte dopo quanto accaduto durante il primo falò. Le amiche conosciute nel villaggio cominciano a fare i complimenti a Jenny per la maturità dimostrata: “Sei una donna con la D maiuscola. Lui no e si renderò conto di che cosa ha perso. Sei stata perfetta questa sera”. Jenny ha ancora qualche dubbio: “Tony dice di non avere vissuto a causa mia” ma a difenderla è Alessia: “Non azzardarti a darti alcuna colpa. Neanche un ragazzino di 15 anni farebbe le cose che fa lui. Devi farti vedere divertente, spensierata, quando stavi con lui sembravi una bambolina di porcellana. Io pensavo che tu fossi una stupida la prima volta che ti ho vista accanto a lui. Ma non sei così, sei il sole e quell’uomo ti spegne”.

Tony Renda organizza l’ennesimo party, per Jenny nessun pensiero

Tony, intanto, raggiunge la spiaggia per il suo primo falò. Di fronte a Filippi Bisciglia prova a ritrattare rispetto a quanto accaduto fino a quel momento: “Sono qui per far capire a Jenny che non ci sono stati tradimenti. Sto capendo i miei errori, mi pento di averle detto come comportarsi”. Per lui non c’è alcun video e Tony appare soddisfatto. Rientrato nel villaggio, l’uomo comincia a pensare a come ravvivare la serata e progetta l’ennesimo party. Il pensiero della compagna, evidentemente, non lo sfiora.

Jenny teme che Tony l’abbia tradita, lui ha ritrattato

Un passaggio, in particolare, ha attirato l’attenzione del pubblico di Temptation Island. Durante il suo primo falò, Tony ha raccontato di non avere mai tradito la compagna. Eppure, poche ore prima, era stato lui stesso ad ammettere di avere avuto a lungo una doppia vita e di essersi sdoppiato per evitare che la fidanzata scoprisse le sue malefatte. “Jenny non conosce il mio Mr Hide”, aveva ammesso candidamente, salvo poi tornare sui suoi passi. Intanto, Jenny ha fatto sapere che non chiederà alcun falò anticipato: “Voglio capire con chi sono stata negli ultimi cinque anni”.