video suggerito

Temptation Island, le lacrime di Jenny per Tony: “Pensavo mi amasse. Sono stata stupida per non perderlo” Durante la quarta puntata di Temptation Island Jenny si fa prendere dallo sconforto dopo aver visto i comportamenti di Tony con le altre tentatrici: “Sono delusa, pensavo che mi amasse. Mi fa male vederlo con le altre” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella quarta puntata di Temptation Island di giovedì 18 luglio, continua il viaggio dei sentimenti di Jenny e Tony. Quest'ultimo è visibilmente irritato dai video della sua fidanzata insieme al single Luigi, nelle immagini i due scherzano insieme e appaiono più vicini che mai. È la stessa Jenny ad ammettere: "Non sono entrata qui per cercare il fidanzato ma mi è piaciuto il tuo modo di fare, quando ti sei presentato e come hai preso in mano la situazione. Sei deciso e hai carattere". Tra i due, però, non succede nulla di particolare e sarà invece Jenny a soffrire nel vedere le immagini del suo fidanzato insieme alle tentatrici: "Sono delusa io pensavo che mi amasse, mi fa male vederlo con le altre".

Tony dopo i video di Jenny e Luigi: "Spero non mi deluda"

Tra Jenny e Luigi c'è feeling. "Mi sento più me stessa qui di quando sono a casa sola. Sono felice" confessa Jenny a Luigi parlando della sua esperienza nel programma. Il single le chiede se la sua relazione con Tony la faccia stare bene ma la ragazza non risponde. Poi le propone di mangiare sushi insieme. Tony appare preoccupato dai video della sua ragazza, ma si contiene: "Mi state vedendo spaccare qualcosa? No. A me dà solo fastidio che per lui (riferendosi a Luigi, ndr) ogni scusa è buona per avvicinarsi. Spero che non mi deluda". E la delusione non arriva. Durante il falò di confronto, infatti, non ci sono video per Tony:

Le ho dato la mia libertà, ho sempre protetto questa ragazza da tutti ma chi la protegge da me, le sto facendo del male? È libera la scelta è sua. Non ci sono video per me? Colpo di scena, non me l'aspettavo. Sono risollevato.

Jenny al falò: "Mi manca ma non se lo merita"

Ma se Tony è felice che la sua fidanzata non gli abbia dato modo di soffrire, non è lo stesso per Jenny. Quando la ragazza vede i video della festa nel villaggio dei fidanzati, in cui Tony suona come dj mentre balla insieme alle altre single, si fa prendere dallo sconforto. "Come è a suo agio. Non lo so, vi volete anche baciare?" commenta. A Filippo dice:

Lo vedo divertito se a lui piace questo tipo di divertimento se lo tenga pure, io non gli avrei mai voluto togliere niente. Io mi aspettavo un minimo di rispetto ma se fa così davanti alle telecamere chissà cosa fa fuori. Io i primi anni ero sempre presente alle sue serate, poi ho iniziato a staccarmi sia perché non volevo essere troppo pressante sia perché non apprezzava la mia presenza.

Jenny non nega di sentire la mancanza di Tony ma ammette: "Quando vedo queste cose penso che non si meriti neanche che io senta la sua mancanza". In serata, parlando con le altre ragazze del villaggio, si sfoga tra le lacrime: "Sono delusa io pensavo che mi amasse mi fa male vederlo con le altre ragazze perché mi faceva passare per pazza per questo. Più mi faceva passare per pazza, più gli davo fiducia. Per non perderlo mi sono fidata. Sono stata stupida per non perderlo. Lui è il mio mondo".