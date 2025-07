L’avvocato di Rocio Munoz Morales su chat e audio di Raoul Bova: “Ferita e disgustata, non erano già separati”

Arriva la risposta dell'avvocato di Rocio Munoz Morales alle dichiarazioni che il legale di Raoul Bova ha rilasciato qualche giorno fa, dopo la pubblicazione dell'episodio di Falsissimo di Fabrizio Corona in cui l'attore veniva accusato di aver tradito la compagna con la modella 23enne Martina Ceretti. Il difensore nega che i due fossero separati da tempo: "Assolutamente falso, la mia assistita ha scoperto dai media quanto accaduto nelle ultime ore".

Le parole dell'avvocato di Rocio Munoz Morales

A riportare la versione del legale è il Corriere della Sera, secondo cui Munoz Morales avrebbe scoperto il tradimento dell'attore dai media, come tutti gli altri. La diffusione delle chat e gli audio che Bova inviata a Martina Ceretti "l'hanno comprensibilmente ferita, è disgustata". A suscitare una reazione da parte del suo avvocato, però, sono state le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da David Leggi, che Bova ha assunto per ripararsi dai danni d'immagine: "Sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento delle due figlie", aveva detto.

La sua versione, però, non corrisponderebbe al vero secondo l’avvocato Antonio Conte (lo stesso che difende di Francesco Totti nella causa di separazione da Ilary Blasi). Fino all’altro ieri i due vivevano sotto lo stesso tetto a Roma, e una separazione non sarebbe mai stata discussa prima di quanto accaduto il 21 luglio. "La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale. È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo", le parole. L'attrice avrebbe appreso dai media quanto accaduto nelle ultime ore: "È rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore".

Il tradimento di Raoul Bova raccontato da Corona

Nella puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona chiamata "Falsissimo Island parte 1", l'imprenditore accusa Raoul Bova di aver tradito Rocio Munoz Morales con la modella 23enne Martina Ceretti, nota su Instagram come "marticeretti". A sostegno di quanto dice, le chat e gli audio che i due si sarebbero scambiati prima del loro primo incontro, avvenuto all'Hotel Principe di Savoia di Milano dopo due anni di conversazioni via social.