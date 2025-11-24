Rocìo Munoz Morales sulla separazione da Raoul Bova: “Crollato il mondo, ho trovato la forza nelle mie figlie”

Rocìo Munoz Morales racconta come sia riuscita a superare il dolore legato alla separazione da Raoul Bova, dopo la bufera suscitata dal presunto tradimento con Martina Ceretti — tradimento che, secondo l’attore, non è mai avvenuto.

“Ho trovato la forza nelle mie figlie”: così Rocìo Munoz Morales racconta di essere riuscita a superare il dolore che l’ha investita dopo la fine della lunga storia d’amore con Raoul Bova, suo compagno per oltre 10 anni e padre di Alma e Luna, le sue bambine. Intervenuta a Vanity Stories 2025, l’attrice ha parlato della rottura con il suo ex compagno, rottura che il suo avvocato sostiene sia cominciata dopo la diffusione delle notizie legate al presunto tradimento dell’attore con la modella Martina Ceretti.

Il dolore di Rocìo Munoz Morales

“La forza, quando ti crolla tutto intorno, l'ho trovata nelle mie figlie, nei loro occhi. Io ero spaventata di non essere più un buon esempio al femminile”, ha dichiarato l’attrice, che sta lentamente uscendo da quel periodo caratterizzato da un’eccessiva esposizione mediatica. Al di là degli eventuali screzi personali, Morales e Bova sono rimasti vicini, legati soprattutto dall’affetto che entrambi nutrono nei confronti delle loro figlie, pur avendo due versioni diverse della stessa storia, rese note dai legali di entrambe le parti.

Ma Raoul Bova sostiene che non sia mai esistito alcun tradimento

A differenza di Bova, secondo il quale il flirt con Ceretti si sarebbe consumato solo quando il rapporto con la compagna era già finito da tempo, l’avvocato di Rocìo sostiene che l’attrice e l’ex compagno stessero ancora insieme quando la notizia del flirt con la giovanissima modella è diventata di dominio pubblico. Una versione dei fatti contestata dagli avvocati di Bova, che parlano di una separazione avvenuta molto tempo prima dello scandalo che ha investito l’interprete di Don Matteo, oggi legato a Beatrice Arnera.

Morales ha chiarito che Bova, al di là di tutto, resta il padre delle sue figlie e che un legame tra loro esisterà per sempre. L’attore, invece, ha preferito non parlare pubblicamente della vicenda, limitandosi a precisare che avrebbe chiarito quanto dovuto solo sotto il profilo legale e, possibilmente, in privato.