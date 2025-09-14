Fabrizio Corona replica a Raoul Bova dopo l’intervista a Verissimo: “Sei e sarai il nulla”

L'appuntamento con l'intervista di Raoul Bova a Verissimo era atteso anche per l'annuncio della sua nemesi, Fabrizio Corona, che dopo avere innescato una vicenda che a tenuto banco per l'intera estate, aveva annunciato una visione parallela del programma condotto da Toffanin proprio sul canale Youtube di Falsissimo, per rispondere in contemporanea alle preventivate accuse di Bova nei suoi confronti che sono arrivate.

Corona commenta l'intervista di Raoul Bova in diretta sul suo canale

Una diretta seguita da Corona in sostanziale silenzio, dal divano, fatta eccezione per alcuni momenti in cui ha criticato le parole pronunciate da Bova, in particolare nel momento in cui l'attore ha paragonato la sua vicenda a un caso di revenge porn. Poi, terminata la parte di intervista che Toffanin ha dedicato alla vicenda degli audio pubblicati, Corona ha rivolto a Raoul Bova un attacco altrettanto diretto, citando anche un passaggio dell'intervista in cui l'attore lo ha sostanzialmente accusato di avere commesso un atto simile a chi spara e chiede a tutti di fare lo stesso. Queste le parole di Corona: "Come avevamo previsto, hai provato una tecnica di comunicazione: tu commetti un fatto e provi a distogliere l'attenzione puntandola altrove. Se vai lì seduto e parli di revenge porn, accusandomi di pistola fumante, anzitutto stai commettendo un reato, ma noi non ti denunceremo. Hai parlato di tutto, tranne del fatto che un bravissimo uomo come te tradisce la moglie tutti i giorni, con ragazzine di vent'anni. Noi abbiamo le prove. Non ti sei assunto una sola responsabilità di quello che hai fatto".

L'attacco di Corona: "Non parli dei tuoi tradimenti di cui abbiamo le prove"

Corona non ha fatto a meno di menzionare Verissimo, il programma che per lui più di tutti rappresenta quel sistema televisivo che lui vorrebbe distruggere: "Questo programma qui, come Mediaset, come il giornalismo, è morto. Noi non abbiamo violato nulla, abbiamo una sentenza del garante della privacy che non ha nulla a che vedere con un'istituzione giuridica. Noi abbiamo semplicemente raccontato che, in questo caso come per i Ferragnez, una delle coppie per eccellenza è una presa in giro. L'audio ci è stato dato da una persona coinvolta, quindi è lecito. Hai detto di avere paura delle donne, ma perché non pensi ad avere paura per tua moglie. Pensi di avere sistemato questa cosa qui facendoci fare la guerra da una che si sente potente? Noi il nostro lavoro lo abbiamo fatto, quello che sei è quello che rimarrai dopo questa intervista e per tutta la vita: il nulla".