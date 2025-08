Gli avvocati di Bova respingono richiesta di affido esclusivo di Rocìo e depositano denuncia per stalking contro Corona

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il caso Bova-Ceretti ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Annamaria Bernardini de Pace e David Leggi, gli avvocati di Raoul Bova, vogliono respingere su tutta la linea la richiesta di affido esclusivo di Rocío Muñoz Morales. "Le figlie hanno passato sempre molto più tempo con il papà ed è documentabile", dichiarano i legali, che hanno anche depositato una nuova denuncia per stalking contro Fabrizio Corona.

I legali di Bova: "Se lui è un cattivo padre, lei è stata una madre irresponsabile"

Gli audio e le chat diffusi da Fabrizio Corona nella puntata di Falsissimo hanno generato una voragine nella famiglia Bova-Morales. L'attrice si sarebbe accanita nel chiedere l'affido esclusivo delle figlie avute con lui, Luna e Alma, poiché l'appuntamento dato da Bova a Martina Ceretti sarebbe l'anticamera di un presunto tradimento e ciò farebbe da traino alla teoria portata in tribunale secondo la quale l'attore non sarebbe un buon padre.

A tal proposito, i legali di Raoul Bova hanno risposto, riferendo poi al Corriere: "Apprendiamo non senza stupore il perseverare della signora Rocío nel sostenerela richiesta di affido esclusivo. Le bambine hanno passato sempre molto più tempo con il papà, ed è tutto documentabile, anche attualmente sono insieme in vacanza". E ancora, rincarando la dose per contrastare l'insistenza della richiesta: "D’improvviso Raoul Bova non sarebbe più in grado, stando a quanto sostenuto dalla signorina Munoz Morales, diessere un buon padre. È una richiesta alla quale ci opporremo in tutte le sedi. Del resto, seguendo il suo ragionamento, si dovrebbe concludere che sia una madre irresponsabile, avendo spesso affidato a lui le figlie". A supporto, anche un messaggio che Rocìo ha inviato a Bova il 14 agosto 2023, giorno del suo compleanno, nel quale, insieme agli auguri, gli sottolinea quanto fosse "un padre amorevole e affettuoso".

La denuncia per stalking e il reclamo al Garante della Privacy

Per quanto riguarda la faccenda Corona e il materiale privato reso pubblico online, è stata depositata una denuncia per stalking e inoltrato un ulteriore reclamo al Garante della Privacy per far rimuovere ogni traccia dai suoi canali social. Intanto le indagini vanno avanti per capire chi si nasconda dietro le due utenze spagnole che si sarebbero messe in contatto con il protagonista di Don Matteo per ciò che è stato riferito essere stato un tentativo di ricatto ed estorsione ai danni della sua immagine pubblica.

I telefoni di Corona, Monzino e Ceretti restano sequestrati e a disposizione degli inquirenti, e il pm Eliana Dolce della procura di Roma, tramite la polizia postale, "sta procedendo anche con accertamenti bancari per risalire ad eventuali passaggi di denaro tra Corona e Federico Monzino". Al momento, solo quest'ultimo si è esposto, dichiarando di aver ceduto i materiali all'imprenditore per mille euro e il numero di un pusher.