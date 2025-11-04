Rocìo Munoz Morales parla di Raoul Bova: “Sono serena, è il papà delle mie figlie e lo sarà sempre”

Nel corso di una diretta con Fiorello e Biggio, l’attrice e conduttrice ha parlato della recente chiusura della sua relazione con Bova, scherzando con i due: “Chiamate il mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle 11 di sera”.

Rocìo Munoz Morales ci ride su e scherza sulla fine della relazione con Raoul Bova. Lo ha fatto in diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio, lunedì sera. Ospite dello spazio serale dei due, Moralez ha mostrato i suoi cani, parlato del momento che sta vivendo e, nel clima ironico, non si è tirata indietro dal parlare di sé.

Rocio Munoz Morales in diretta con Fiorello e Biggio

Il tema della relazione è spuntato fuori quando si è parlato di età. "Potrei essere tuo padre", le ha detto Fiorello parlando dei suoi prossimi 66 anni, aggiungendo: "Anche Raoul potrebbe essere tuo padre". Poi è stata menzionata la prossima ospitata di Raoul Bova a La Pennicanza: "Chiamate il mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle 11 di sera (ride, ndr). Ormai siamo ex. Abbiamo due figlie meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie e lo sarà per sempre".

L'accordo di separazione tra Morales e Bova

Intanto nei giorni scorsi è arrivata notizia che Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales hanno raggiunto un accordo sulla loro separazione. Sebbene i due non siano mai stati sposati era necessario capire come gestire l'affidamento delle figlie, di cui inizialmente l'attrice avrebbe voluto la tutela esclusiva. Sembrerebbe, però, che sia stato raggiunto un accordo grazie al lavoro dei rispettivi legali che, infatti, sono riusciti a ristabilire l'equilibrio tra i due ex.

Era stato il settimanale Oggi a parlare dell'accordo tra le parti. Sebbene inizialmente l'attrice spagnola avrebbe voluto l'affido esclusivo delle bambine, ha poi cambiato idea, forse dopo aver ritrovato una certa tranquillità con il suo ex e, probabilmente, anche perché l'accordo firmato con la mediazione dei rispettivi avvocati prevede un assegno di mantenimento particolarmente generoso. Il tutto è avvenuto in tempi molto brevi, ma d'altro canto l'obiettivo di entrambi è sempre stato quello di non trascinare beghe legali che avrebbero solo appesantito il clima familiare e il rapporto con le loro figlie.