Amici 25, le pagelle della settima puntata del Serale: i graffi di Elena (7,5), eliminati Gard (5,5) e Riccardo (5,5)

Sabato 2 maggio 2026 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Elena (7,5) si carica la puntata sulle spalle con “Another Love” di Tom Odell, eliminati Gard (5,5) e Riccardo (5,5). Qui le pagelle.

Riccardo, Elena e Gard, Amici 25

Sabato 2 maggio 2026 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Amadeus, Elena D'Amario, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio. Gaia e Sarah Toscano sono state le ospiti musicale della serata: l'ex vincitrice di Amici 23 si è esibita con un medley composto da "Met Gala", "Amarcord" e "Sexy Magica", prima della colonna sonora "Atlantide". Gaia, ex vincitrice di Amici 19, ha invece presentato il nuovo singolo "Bossa Nostra". Il comico Carlo Amleto ha invece intrattenuto i giudici e Maria De Filippi.

Ritorna anche il format "Password" condotto da Alessandro Cattelan: hanno partecipato al gioco gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini. Stasera Elena (7,5) si carica la puntata sulle spalle con "Another Love" di Tom Odell, una passeggiata struggente e malinconica in cui sembra esser più comoda che mai. Ci sono graffi che si sentono di più, soprattutto a poche settimane dalla fine. Eliminati Gard (5,5) e Riccardo (5,5). Qui le pagelle.

Gard, voto 5,5:

C'è la sensazione, almeno dalle ultime 3 puntate, quasi di una disconnessione con la radice competitiva del talent. Un susseguirsi di esibizioni in cui a trasparire è, oltre alla grande concentrazione sugli inediti, veramente poco altro. Ne è un esempio stasera la sua versione di "Vivo per lei", in cui mostra una certa ripetitiva nella scelta degli arrangiamenti, dove viene anche "battuto" da un impreciso Riccardo. Si salva con "Lacrime di fango", con un'esibizione che fa da saluto alla platea che lo ha riconosciuto tra i favoriti del programma. Sembra esser stato vittima della distrazione più importante: l'investimento di un'etichetta discografica nei suoi confronti, che lo ha allontanato sempre di più dalla finale del programma.

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Riccardo, voto 5,5:

Se dovesse vincere chi ha investito, più di tutti, in un percorso ad Amici 25, la risposta sarebbe semplice. E non solo dal punto di vista tecnico, per essersi costruito , alcune volte anche autoritaria in questo programma. Riccardo ha dovuto affrontare i suoi errori, in maniera pubblica, più di qualsiasi altro concorrente in quest'edizione. E allo stesso tempo, sta cercando disperatamente un equilibrio che, tutt'ora, sembra lontano. "Vivo per lei" assume un significato con la sua voce, molto più che nell'esibizione di Gard, ma è proprio lì che, per ora, sembrano palesarsi tutti i limiti del cantante. Appare ancora difficile trovare una certa riconoscibilità nel suo canto, ma soprattutto nelle ultime settimane sembra aver trovato nuove sfumature pop da indossare, che si allontanino anche dalla misura quasi "scolastica" di "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia.

Elena, voto 7,5:

Una finale al femminile appare più prevedibile che mai, soprattutto dopo l'ennesimo guanto di sfida con Angie. Stasera si carica la puntata sulle spalle con "Another Love" di Tom Odell, una passeggiata struggente e malinconica in cui Elena sembra esser più comoda che mai. Si dimostra anche molto furba, quando sceglie di soffocare la progressione armonica nel ritornello, offrendo una versione anche più struggente del brano. Ci sono graffi che si sentono di più, soprattutto a poche settimane dalla fine.

Lorenzo, voto 6:

Risollevarsi dalle ultime settimane avrebbe potuto essere complicato per tutti, e Lorenzo non ha nascosto le difficoltà per un momento fondamentale di Amici 25: le battute finali. Un muro di paura che aveva la necessità di essere abbattuto, anche tornando nella propria zona di comfort, come in "Il mare d'inverno", la canzone scritta da Enrico Ruggeri per Loredana Bertè. Una canzone che sembra appartenergli per come l'ha interpretata, una storia di solitudine che è sembrata uscire dallo schermo. La stessa solitudine che gli appare negli occhi, poco dopo la felicità, quando vince il ballottaggio finale con Riccardo e Gard: l'uscita del secondo spezza uno dei legami più forti all'interno del programma.

Angie, voto 7:

A incarnare la definizione di "prendersi ciò che si vuole", questa sera ci pensa Angie sulle note di "And I'm telling you I'm not going". Un momento convalidato anche dal cenno di intesa tra Gigi D'Alessio e Maria De Filippi sull'acuto nel ritornello della canzone. Non c'è modo di resistere alla sua energia dirompente, alla naturalezza con cui investe non solo nella realizzazione vocale delle sue esibizioni, ma anche nella sua interpretazione. Difficile non vedere per lei una carriera futura nel mondo dei musical, come sarebbe difficile non vedere il suo nome tra i concorrenti in finale.