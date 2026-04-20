Al Serale di Amici 25 Riccardo Stimolo cerca la redenzione dopo le accuse di omofobia e poca originalità

Riccardo Stimolo, a 4 puntate dalla fine di Amici 25, sta utilizzando il Serale di Amici 25 come forma di redenzione per un percorso che ha vissuto molti bassi e pochi alti.

Riccardo, via Amici 25

In quelle che sarebbero potute essere le sue ultime parole all'interno di Amici 25, Riccardo Stimolo ha ringraziato la produzione e Maria De Filippi anche per le parole dure nei suoi confronti. Un percorso empatico che si trascina da settimane e che sta costruendo attorno al suo personaggio una sorta di redenzione, non solo nei confronti della trasmissione che l'ha ospitato non solo come artista, ma soprattutto come concorrente all'interno della casetta. I giudizi negativi nei suoi confronti si protraggono ormai da mesi, dopo un inizio che avrebbe fatto presagire tutt’altro, rispetto alla distanza poi creata attorno a lui, anche da una certa parte del pubblico.

Le occasioni mancate di Riccardo al Pomeridiano: le cover di Zarrillo e Cocciante

C’è uno spiraglio positivo quando si parla di Riccardo, e riguarda proprio i primi mesi. Il suo ingresso nella scuola con "Ci vorrebbe il mare" di Marco Masini è stato così convincente che Maria De Filippi gli ha persino concesso di ripetere l’esibizione dopo pochi minuti. Poi le lacrime di Rudy Zerbi e la scelta di un percorso condiviso che ha attraversato molti più bassi. Nel frattempo, sono mancate molte delle premesse iniziali. Descritto inizialmente come un interprete della musica leggera italiana, non proprio contemporanea, non è riuscito a crearsi una propria strada, limitandosi a poche esibizioni positive: da "Margherita" di Riccardo Cocciante a "Cinque giorni" di Michele Zarrillo.

L'affare Opi/Pettinelli ha distratto tutti sul suo arrivo al Serale di Amici 25

A questo si aggiunge anche una produzione inedita che ha suscitato poche vibrazioni e scarsa curiosità non solo nella rappresentazione musicale, ma anche per un racconto che è sembrato sempre ai margini, superficiale, come successo quando ha cantato "Mi fido di te". Giudizi che non bistrattano solo il percorso di Riccardo, ma che lo spingono a una continua ricerca di visibilità positiva. Anche la narrazione del programma lo ha spinto quasi ad arrendersi, a un certo punto, e solo ciò che è avvenuto tra Opi e Anna Pettinelli per l'accesso al Serale di Amici 25 ha distratto tutti dal suo arrivo.

Le accuse di omofobia dopo i casi con il creator Valenzuela e la discussione con Alessio Di Ponzio

Il culmine del contrasto tra Riccardo e una parte del pubblico di Amici è arrivato tra dicembre 2025 e febbraio 2026. È il periodo in cui viene accusato di omofobia, in merito a due episodi, la prima social con il creator Giovanni Valenzuela e la seconda in un confronto con Alessio Di Ponzio. E se nel primo caso, erano arrivate le scuse di Riccardo per la bestemmia e i commenti pubblici d'odio contro il Pride, la gestione di ciò che è avvenuto con il ballerino è forse uno dei momenti più bui di quest'edizione, peggiorata anche dalle successive motivazioni che avrebbero coinvolto la cantante Elena D'Elia e non lo stesso Di Ponzio.

L'aiuto del giudice Gigi D'Alessio al Serale

Il muro innalzato nei suoi confronti sembra essere sempre più granitico, e non è ancora chiaro se il processo di redenzione di Riccardo possa accompagnarlo nell'ultima fase del programma. Infatti, se da una parte c'è una contrapposizione del pubblico evidente, anche massiccia, la tutela del programma e, in questo Serale, quella del giudice Gigi D'Alessio, stanno almeno mettendo in dubbio dei capisaldi tracciati fino a qualche settimana fa.

Il tentativo di redenzione di Riccardo Stimolo ad Amici 25

Riccardo sembra aver appreso alcuni dei consigli, sottolineati in puntata dall'autore di "Annarè". Un lavoro di sottrazione, non ancora sufficiente, che si è rivisto non solo in un'esibizione definita magistrale come "Quando finisce un amore", nella sfida che avrebbe dovuto vincere con Gard. Ma anche con brani contemporanei come "Tango" di Tananai e "Il ritmo delle cose" di Rkomi, un salto in avanti, evidenziato dalla critica, rispetto a "Uomo che cade" della scorsa settimana. Non è ancora possibile avvertire se tutto questo sarà sufficiente a registrare un nuovo percorso di affezione, soprattutto con il pubblico, alla fine del programma. Sicuramente, il Serale ha aiutato Riccardo a minimizzare alcuni danni del Pomeridiano, dandogli almeno un'altra occasione.