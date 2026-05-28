Solo le radio regionali supportano Amici 25: l’unica eccezione è Elena D’Elia con “A parte me”

Nessun concorrente di Amici 25 nella Top 50 generale dell’airplay italiano. Tutti i passaggi radiofonici, per lo più locali e regionali, di Lorenzo Salvetti, Angie ed Elena D’Elia a 10 giorni dalla finale.

Angie, Lorenzo ed Elena D’Elia, via Amici 25

A dieci giorni dalla finale di Amici 25, è possibile stabilire non solo quale sia stata la prima risposta del pubblico nei confronti dei progetti solisti dei concorrenti della categoria canto. Abbiamo osservato pochi giorni fa come i brani che avessero performato di più in streaming, di tutta l'edizione, appartenessero per la maggior parte a concorrenti che avevano lasciato anzitempo la trasmissione, come Valentina Pesaresi con "Meglio" (trovi qui l'articolo). Un discorso diverso avviene invece per l'airplay radiofonico, con le rilevazioni effettuate da EarOne, che mostrano alcuni dati interessanti nell'intervallo tra il 17 maggio, giorno della finale, e il 26 maggio.

"Dimmelo tu" di Lorenzo Salvetti è il brano con più rotazioni radiofoniche di Amici 25

Per esempio, "Dimmelo tu" di Lorenzo Salvetti è, per ora, il singolo con più rotazioni radiofoniche, come sottolinea EarOne. Infatti, il brano ha avuto 280 passaggi distribuiti su 32 emittenti radiofoniche con il supporto di due network nazionali: tra queste si segnalano Radio Zeta e Radio 105. Subito dietro il vincitore di Amici 25 (qui l'intervista), troviamo Angie con "Signorina": oltre 150 passaggi registrati su 22 emittenti, con il presidio di tre network nazionali. Infatti, la traccia è stata trasmessa anche da Radio Subasio, Radio Zeta e R101. A chiudere il podio, c'è Elena D'Elia con "A parte me". Il suo è un esempio interessante, anche perché è l'unica concorrente ad aver conquistato una posizione nella classifica Airplay Indipendenti di EarOne, al suo debutto, con il 17° posto.

Il caso "A parte me" di Elena D'Elia: l'unico nell'Airplay Indipendenti di EarOne e inserito nella playlist di RTL 102.5

La versione radiofonica della canzone ha collezionato 70 passaggi distribuiti su 14 emittenti, ma è l'unica a esser stata inserita nella playlist di RTL 102.5. Al quarto posto c'è il feat di Cate Lumina con Praci in "Paraiso", che raccoglie 60 passaggi complessivi, ma nessuno derivante da un network nazionale, mentre "Colore" di Plasma, che ha ottenuto meno di 30 passaggi radiofonici, chiude la classifica. Tra i network nazionali, l'unico ad aver garantito una minima rotazione alla quasi totalità della categoria canto è Radio Zeta.

Dimmelo tu di Lorenzo Salvetti, via radioairplay.fm

Come le emittenti locali e regionali stanno trasformando le rotazioni radiofoniche di Amici 25

Ma attraverso il portale Radioairplay.fm, è possibile osservare come gran parte dei passaggi radiofonici arrivino da network regionali. Nell'analisi che osserva la settimana dal 18/05 al 25/05, è possibile osservare come "Dimmelo tu" sia passato su Radio Etna Espresso, Radio Puglia, ma anche Radio Verona, Radio Antenna Febea o come "A parte me" sia stato trasmesso da Radio Magenta, ma anche Radio Pianeta e Radio Città Futura. Un universo radiofonico locale e regionale che cerca di garantire i passaggi radiofonici non ottenuti dai network nazionali.

Il risvolto della medaglia è invece la partecipazione dei cinque concorrenti al RDS Summer Festival 2026. Infatti, pur non avendo trasmesso brani dei finalisti e dei concorrenti più importanti di questa edizione (con una piccola eccezione per Gard), la radio li ospiterà sui palchi più importanti d'Italia. Ci saranno, infatti: Cate Lumina, Gard e Plasma a Genova il 14 giugno, Angie a Rimini il 20 giugno, Lorenzo Salvetti a Monopoli il 27 giugno.