Iran, la guerra in diretta: raid di Trump su sito militare iraniani, Teheran colpisce base americana e petroliere a Hormuz

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 28 maggio in tempo reale. Nuova escalation nel conflitto in Medio Oriente dopo il raid americano nella zona di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran, definito da Washington “puramente difensivo” in risposta al lancio di quattro droni dei pasdaran contro una nave commerciale Usa.

Secondo Axios, nel mirino ci sarebbe stato anche il nuovo comandante della marina dei pasdaran, Ali Azmaei. Teheran ha reagito sostenendo di aver colpito una base aerea americana e lanciando nuovi attacchi con missili e droni contro Emirati Arabi Uniti e Kuwait. Spari anche contro alcune petroliere nello Stretto di Hormuz. Trump ha escluso qualsiasi alleggerimento delle sanzioni e avvertito: “Potremmo tornare e finire il lavoro”. Nel nord di Israele un attacco di Hezbollah ha causato un morto e due feriti.