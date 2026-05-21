Il caso Amici 25: solo 4 brani superano 1 milione di streaming, erano 15 nella scorsa edizione

L’edizione 25 di Amici è finita da pochi giorni ed è interessante capire come gli inediti abbiano performato su Spotify, ma non solo. Anche un confronto (duro) con l’edizione 2024.

Plasma, Lorenzo e Valentina, Amici 25

Sono passati pochi giorni dalla finale del Serale di Amici 25 che ha incoronato Lorenzo Salvetti (qui l'intervista) come nuovo vincitore, trainato in finale dall'inedito "Dimmelo tu". Una vittoria che racconta anche la necessità di rilanciarsi in un'industria discografica, in cui piattaforme come Spotify o le rotazioni radiofoniche listate da EarOne, non sembrano aver premiato il talent di Canale 5. Partiamo proprio dal vincitore, che attualmente è in testa alla classifica degli ascoltatori mensili, superando quota 200mila, l'unico della categoria canto a potersi fregiare di questo risultato. Come accaduto anche nelle ultime edizioni però, il vincitore non si esibisce anche in vetta agli streaming su Spotify, uno spazio che per l'edizione 25 del programma viene assegnato a Valentina Pesaresi con "Meglio", brano scritto per lei da Angelina Mango.

La top 5 dei brani più streammati tra gli inediti di Amici 25: c'è un solo finalista

Possiamo trovare Lorenzo solo alla fine della top 5, con "Stupida vita" che ha raccolto poco più di 960mila stream, a pochi giorni dalla finale del talent. Ma se osserviamo l'80% della Top 5 nella classifica degli inediti viene occupata da artisti che hanno lasciato anzi tempo la trasmissione. Al secondo posto c'è Plasma con "Perdere te" a 1,11 milioni, che come Valentina Pesaresi con "Meglio", ha abbandonato la competizione durante la terza puntata del Serale, oltre un mese fa. La terza e la quarta posizione vengono assegnate a Cate Lumina con "RoseRovi" con 1,10 milioni di stream e Riccardo Stimolo con "Prima di Adesso" a 779 stream di distanza. La prima ha abbandonato la trasmissione durante la quarta puntata del Serale, seguita dopo, a un passo dalla semifinale, da Stimolo.

Il confronto duro con l'edizione 24: -18 milioni di stream rispetto alla scorsa edizione

Un aspetto interessante da cogliere nei dati di Amici 25 è anche il confronto con il suo predecessore. Infatti, l'ultima edizione del programma sembra non aver trovato la sua definizione in streaming, con solo 16,79 milioni di stream su Spotify. Un dato che raccoglie i 32 inediti pubblicati, un numero maggiore rispetto alla rilevazione di Amici 24, che si fermava a 28, con i concorrenti che avevano avuto accesso al Serale. La distanza non trova le sue basi solo sugli ascolti totali, con Amici 24 che ha generato nello stesso periodo di tempo 34,87 milioni di stream. Una distanza più che raddoppiata nelle ultime edizioni, e lo si può osservare anche nella distanza numerica dei brani che hanno superato lo scoglio del milione di streaming. Erano stati infatti 15 i brani di Amici 24 a superare il milione di streaming, pochi giorni dopo la finale dell'edizione scorsa, un numero che scende drammaticamente a 4 per quest'appena trascorsa. A svettare su tutti era stato Luk3 con "Parigi in motorino" a poco meno di 3 milioni di streaming.

Ascoltatori mensili Amici 25

Qui la classifica degli ascoltatori mensili su Spotify dei concorrenti della categoria canto ad aver partecipato al Serale di Amici 25.

Lorenzo Salvetti: 200.357 ascoltatori mensili Angie: 182.810 ascoltatori mensili Gard: 164.736 ascoltatori mensili Elena D'Elia: 152.199 ascoltatori mensili Riccardo Stimolo: 147.430 ascoltatori mensili Cate Lumina: 146.273 ascoltatori mensili Plasma: 121.303 ascoltatori mensili Opi: 76.370 ascoltatori mensili Michele: 68.001 ascoltatori mensili Valentina Pesaresi: 63.773 ascoltatori mensili

Classifica degli inediti Amici 25

Qui la classifica degli ascolti su Spotify dei concorrenti della categoria canto ad aver partecipato al Serale di Amici 25.

Valentina Pesaresi, Meglio: 1.477.190 stream Plasma, Perdere te: 1.117.207 stream Cate Lumina, RoseRovi: 1.105.900 stream Riccardo Stimolo, Prima di adesso: 1.105.121 stream Lorenzo Salvetti, Stupida vita: 962.680 stream Angie, Poco poco: 881.001 stream Opi, Fahrenheit: 866.350 stream Gard, Inferno: 820.355 stream Angie, Millemila missili: 792.995 stream Michele, Leggerezza d'amore: 784.594 stream Gard, Precipitando: 581.647 stream Lorenzo Salvetti, Dimmelo tu: 546.628 stream Gard, Dimmi che mi vuoi: 516.087 stream Angie, Lettere al paradiso: 432.765 stream Opi, Scusa: 419.065 stream Flavia Buoncristiani, Qualcosa di grande: 418.901 stream Riccardo Stimolo, Mi fido di te: 412.662 stream Cate Lumina, Vuelve: 374.929 stream Elena D'Elia, Lolita: 352.790 stream Riccardo Stimolo, Un minuto in più: 352.565 stream Plasma, Perdigiorno: 323.295 stream Plasma, Segreto: 314.397 stream Elena D'Elia, A parte me: 268.436 stream Lorenzo Salvetti, Prima di te e dopo: 232.007 stream Elena D'Elia, Ossigeno: 230.280 stream Michele, È bello due volte: 195.266 stream Angie, Signorina: 173.287 stream Michele, Cattive strade: 163.845 stream Valentina Pesaresi, Catene: 159.613 stream Valentina Pesaresi, Tuttocambia: 146.231 stream Opi, Occhi diavolo: 134.209 stream Riccardo Stimolo, Gira: 131.707 stream

Classifica inediti Amici 24

Qui la classifica degli ascolti su Spotify dei concorrenti della categoria canto ad aver partecipato al Serale di Amici 24.