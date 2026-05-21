Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Il caso Amici 25: solo 4 brani superano 1 milione di streaming, erano 15 nella scorsa edizione

L’edizione 25 di Amici è finita da pochi giorni ed è interessante capire come gli inediti abbiano performato su Spotify, ma non solo. Anche un confronto (duro) con l’edizione 2024.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
Avatar autore
A cura di Vincenzo Nasto
Plasma, Lorenzo e Valentina, Amici 25
Plasma, Lorenzo e Valentina, Amici 25

Sono passati pochi giorni dalla finale del Serale di Amici 25 che ha incoronato Lorenzo Salvetti (qui l'intervista) come nuovo vincitore, trainato in finale dall'inedito "Dimmelo tu". Una vittoria che racconta anche la necessità di rilanciarsi in un'industria discografica, in cui piattaforme come Spotify o le rotazioni radiofoniche listate da EarOne, non sembrano aver premiato il talent di Canale 5. Partiamo proprio dal vincitore, che attualmente è in testa alla classifica degli ascoltatori mensili, superando quota 200mila, l'unico della categoria canto a potersi fregiare di questo risultato. Come accaduto anche nelle ultime edizioni però, il vincitore non si esibisce anche in vetta agli streaming su Spotify, uno spazio che per l'edizione 25 del programma viene assegnato a Valentina Pesaresi con "Meglio", brano scritto per lei da Angelina Mango.

La top 5 dei brani più streammati tra gli inediti di Amici 25: c'è un solo finalista

Possiamo trovare Lorenzo solo alla fine della top 5, con "Stupida vita" che ha raccolto poco più di 960mila stream, a pochi giorni dalla finale del talent. Ma se osserviamo l'80% della Top 5 nella classifica degli inediti viene occupata da artisti che hanno lasciato anzi tempo la trasmissione. Al secondo posto c'è Plasma con "Perdere te" a 1,11 milioni, che come Valentina Pesaresi con "Meglio", ha abbandonato la competizione durante la terza puntata del Serale, oltre un mese fa. La terza e la quarta posizione vengono assegnate a Cate Lumina con "RoseRovi" con 1,10 milioni di stream e Riccardo Stimolo con "Prima di Adesso" a 779 stream di distanza. La prima ha abbandonato la trasmissione durante la quarta puntata del Serale, seguita dopo, a un passo dalla semifinale, da Stimolo.

Il confronto duro con l'edizione 24: -18 milioni di stream rispetto alla scorsa edizione

Un aspetto interessante da cogliere nei dati di Amici 25 è anche il confronto con il suo predecessore. Infatti, l'ultima edizione del programma sembra non aver trovato la sua definizione in streaming, con solo 16,79 milioni di stream su Spotify. Un dato che raccoglie i 32 inediti pubblicati, un numero maggiore rispetto alla rilevazione di Amici 24, che si fermava a 28, con i concorrenti che avevano avuto accesso al Serale. La distanza non trova le sue basi solo sugli ascolti totali, con Amici 24 che ha generato nello stesso periodo di tempo 34,87 milioni di stream. Una distanza più che raddoppiata nelle ultime edizioni, e lo si può osservare anche nella distanza numerica dei brani che hanno superato lo scoglio del milione di streaming. Erano stati infatti 15 i brani di Amici 24 a superare il milione di streaming, pochi giorni dopo la finale dell'edizione scorsa, un numero che scende drammaticamente a 4 per quest'appena trascorsa. A svettare su tutti era stato Luk3 con "Parigi in motorino" a poco meno di 3 milioni di streaming.

Leggi anche
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di venerdì 15 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Ascoltatori mensili Amici 25

Qui la classifica degli ascoltatori mensili su Spotify dei concorrenti della categoria canto ad aver partecipato al Serale di Amici 25.

  1. Lorenzo Salvetti: 200.357 ascoltatori mensili
  2. Angie: 182.810 ascoltatori mensili
  3. Gard: 164.736 ascoltatori mensili
  4. Elena D'Elia: 152.199 ascoltatori mensili
  5. Riccardo Stimolo: 147.430 ascoltatori mensili
  6. Cate Lumina: 146.273 ascoltatori mensili
  7. Plasma: 121.303 ascoltatori mensili
  8. Opi: 76.370 ascoltatori mensili
  9. Michele: 68.001 ascoltatori mensili
  10. Valentina Pesaresi: 63.773 ascoltatori mensili

Classifica degli inediti Amici 25

Qui la classifica degli ascolti su Spotify dei concorrenti della categoria canto ad aver partecipato al Serale di Amici 25.

  1. Valentina Pesaresi, Meglio: 1.477.190 stream
  2. Plasma, Perdere te: 1.117.207 stream
  3. Cate Lumina, RoseRovi: 1.105.900 stream
  4. Riccardo Stimolo, Prima di adesso: 1.105.121 stream
  5. Lorenzo Salvetti, Stupida vita: 962.680 stream
  6. Angie, Poco poco: 881.001 stream
  7. Opi, Fahrenheit: 866.350 stream
  8. Gard, Inferno: 820.355 stream
  9. Angie, Millemila missili: 792.995 stream
  10. Michele, Leggerezza d'amore: 784.594 stream
  11. Gard, Precipitando: 581.647 stream
  12. Lorenzo Salvetti, Dimmelo tu: 546.628 stream
  13. Gard, Dimmi che mi vuoi: 516.087 stream
  14. Angie, Lettere al paradiso: 432.765 stream
  15. Opi, Scusa: 419.065 stream
  16. Flavia Buoncristiani, Qualcosa di grande: 418.901 stream
  17. Riccardo Stimolo, Mi fido di te: 412.662 stream
  18. Cate Lumina, Vuelve: 374.929 stream
  19. Elena D'Elia, Lolita: 352.790 stream
  20. Riccardo Stimolo, Un minuto in più: 352.565 stream
  21. Plasma, Perdigiorno: 323.295 stream
  22. Plasma, Segreto: 314.397 stream
  23. Elena D'Elia, A parte me: 268.436 stream
  24. Lorenzo Salvetti, Prima di te e dopo: 232.007 stream
  25. Elena D'Elia, Ossigeno: 230.280 stream
  26. Michele, È bello due volte: 195.266 stream
  27. Angie, Signorina: 173.287 stream
  28. Michele, Cattive strade: 163.845 stream
  29. Valentina Pesaresi, Catene: 159.613 stream
  30. Valentina Pesaresi, Tuttocambia: 146.231 stream
  31. Opi, Occhi diavolo: 134.209 stream
  32. Riccardo Stimolo, Gira: 131.707 stream

Classifica inediti Amici 24

Qui la classifica degli ascolti su Spotify dei concorrenti della categoria canto ad aver partecipato al Serale di Amici 24.

  1. Luk3, Parigi in motorino: 2.951.013 stream
  2. Trigno, Maledetta Milano: 2.847.318 stream
  3. Luk3, Valentine: 2.475.803 stream
  4. Jacopo Sol, Complici: 2.146.823 stream
  5. Antonia, Dove ti trovi tu?: 1.942.002 stream
  6. Antonia, Romantica: 1.828.060 stream
  7. Senza_Cri, Madrid: 1.756.216 stream
  8. Chiamamifaro, Perchè: 1.566.877 stream
  9. Trigno, A un passo da me: 1.532.957 stream
  10. Luk3, Piangi: 1.445.568 stream
  11. Antonia, Giganti: 1.443.637 stream
  12. Nicolò Filippucci, Cuore bucato: 1.412.449 stream
  13. Vybes, Standard: 1.357.333 stream
  14. Nicolò Filippucci, Non mi dimenticherò: 1.309.655 stream
  15. Jacopo Sol, Di tutti: 1.004.834 stream
  16. Senza_Cri, Tutto l'odio: 983.054 stream
  17. Trigno, 100 sigarette: 917.972 stream
  18. Chiamamifaro, O.M.G.: 846.885 stream
  19. Luk3, Roma lo sa: 841.801 stream
  20. Nicolò Filippucci, Yin e Yang: 760.664 stream
  21. Chiamamifaro, Leone: 590.906 stream
  22. Vybes, Non mi passa: 539.860 stream
  23. Jacopo Sol, Estremo: 473.708 stream
  24. Senza_Cri, Grande muraglia: 440.466 stream
  25. Nicolò Filippucci, Un'ora di follia: 435.409 stream
  26. Antonia, Relax: 435.209 stream
  27. Trigno, D'amore non si muore: 324.297 stream
  28. Vybes, Chiedere aiuto: 266.145 stream
Immagine
Live
Flotilla
Attivisti liberi. Carotenuto: "Botte e abusi sessuali". Tajani: "Sanzioni solo a Ben Gvir"
"Violenze, abusi e molestie sessuali": le torture di Israele nei confronti degli attivisti della Flotilla
Tajani: "Da Ben Gvir atteggiamento da regime dittatoriale"
Voi zitti e complici di Israele per anni, non fate finta di prendervela con Ben Gvir oggi
Francesco Cancellato
Pensateci: se Israele tratta così dei cittadini italiani cosa sta facendo ai palestinesi a Gaza?
Francesca Moriero
Fascette ai polsi e costretti in ginocchio a testa giù: in un video il "benvenuto" di Ben-Gvir agli attivisti della Flotilla
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views