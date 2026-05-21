Iran, la guerra in diretta: verso accordo con “lettera di intenti”, telefonata “drammatica” tra Trump e Netanyahu

Usa e Iran verso l'intesa. "Mediatori lavorano ad una lettera di intent – dice Trump – che Usa e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu che hanno avuto una conversazione ‘prolungata e drammatica", proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth però assicura che gli Usa sono "pronti all'azione", in attesa degli sviluppi negoziali.

Tensione altissima tra Trump e Netanyahu che hanno avuto una conversazione "prolungata e drammatica", ma il presidente americano minimizza: il leader israeliano "farà quello che voglio", sostiene. Linquilino della Casa Bianca avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia che si terrà a giugno, secondo quanto riporta Axios.