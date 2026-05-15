Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi venerdì 15 maggio 2026: numeri vincenti e quote
Sono state effettuale le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 15 maggio 2026, su Fanpage.it. Il jackpot di questa sera sale a quota 164,5 milioni di euro, il più alto di sempre. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso anno a Desenzano del Garda. Si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it è disponibile l'archivio storico delle estrazioni delle tre lotterie e l'elenco dei numeri più ritardatari aggiornato.
Superenalotto, la sestina vincente
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 17 – 68 – 13 – 28 – 47 – 5
- Numero Jolly: 42
- Numero Superstar: 19
- Jackpot: 164.500.000 euro
Lotto, i numeri vincenti del 15 maggio
- Bari: 89 – 4 – 6 – 43 – 69
- Cagliari: 57 – 7 – 86 – 5 – 74
- Firenze: 48 – 2 – 85 – 71 – 47
- Genova: 46 – 80 – 88 – 1 – 43
- Milano: 34 – 40 – 38 – 11 – 57
- Napoli: 3 – 11 – 6 – 73 – 58
- Palermo: 89 – 18 – 59 – 16 – 14
- Roma: 64 – 49 – 19 – 33 – 48
- Torino: 63 – 83 – 40 – 15 – 11
- Venezia: 38 – 12 – 53 – 2 – 86
- Nazionale: 68 – 79 – 32 – 81 – 12
10eLotto serale, la combinazione fortunata
- I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 12 – 18 – 34 – 38 – 40 – 46 – 48 – 49 – 57 – 63 – 64 – 80 – 83 – 89
- Numero oro: 89
- Numeri doppio oro: 89,4
- Numeri extra: 1-5-15-16-19-33-43-53-59-69-71-73-85-86-88
I simboli estratti al Simbolotto
- 43 FUNGHI
- 8 BRAGHE
- 40 QUADRO
- 5 MANO
- 39 FORBICI
Vincite e quote del Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 6 vincono 25.130,73 euro
- Punti 4: 1021 vincono 151,29 euro
- Punti 3: 30.184 vincono 15,34 euro
- Punti 2: 362.258 vincono 5 euro
Quote Superstar:
- 5 Stella: 0
- 4 Stella: 6 vincono 15.129,00 euro
- 3 Stella: 220 vincono 1.534,00 euro
- 2 Stella: 2.953 vincono 100 euro
- 1 Stella: 15.928 vincono 10 euro
- 0 Stella: 30.801vincono 5 euro
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.
Superenalotto, come funziona
Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.