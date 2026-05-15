Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi venerdì 15 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Effettuata l’estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di questa sera, venerdì 15 maggio: il jackpot vale 164,5 milioni di euro. Nessun 6 o 5+1 questa sera nell’estrazione dei concorsi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 15 maggio 2026

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Sono state effettuale le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 15 maggio 2026, su Fanpage.it. Il jackpot di questa sera sale a quota 164,5 milioni di euro, il più alto di sempre. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso anno a Desenzano del Garda. Si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it è disponibile l'archivio storico delle estrazioni delle tre lotterie e l'elenco dei numeri più ritardatari aggiornato.

Superenalotto, la sestina vincente

Combinazione vincente SuperEnalotto: 17 – 68 – 13 – 28 – 47 – 5

Numero Jolly: 42

Numero Superstar: 19

Jackpot: 164.500.000 euro

Lotto, i numeri vincenti del 15 maggio

Bari: 89 – 4 – 6 – 43 – 69

Cagliari: 57 – 7 – 86 – 5 – 74

Firenze: 48 – 2 – 85 – 71 – 47

Genova: 46 – 80 – 88 – 1 – 43

Milano: 34 – 40 – 38 – 11 – 57

Napoli: 3 – 11 – 6 – 73 – 58

Palermo: 89 – 18 – 59 – 16 – 14

Roma: 64 – 49 – 19 – 33 – 48

Torino: 63 – 83 – 40 – 15 – 11

Venezia: 38 – 12 – 53 – 2 – 86

Nazionale: 68 – 79 – 32 – 81 – 12

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 12 – 18 – 34 – 38 – 40 – 46 – 48 – 49 – 57 – 63 – 64 – 80 – 83 – 89

Numero oro: 89

Numeri doppio oro: 89,4

Numeri extra: 1-5-15-16-19-33-43-53-59-69-71-73-85-86-88

I simboli estratti al Simbolotto

43 FUNGHI

8 BRAGHE

40 QUADRO

5 MANO

39 FORBICI

Vincite e quote del Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 6 vincono 25.130,73 euro

Punti 4: 1021 vincono 151,29 euro

Punti 3: 30.184 vincono 15,34 euro

Punti 2: 362.258 vincono 5 euro

Quote Superstar:

5 Stella: 0

4 Stella: 6 vincono 15.129,00 euro

3 Stella: 220 vincono 1.534,00 euro

2 Stella: 2.953 vincono 100 euro

1 Stella: 15.928 vincono 10 euro

0 Stella: 30.801vincono 5 euro

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90. A seguire si sceglie la Ruota su cui puntare (10 ruote cittadine e una Nazionale), oppure si può scommettere su tutte le ruote. Si decide poi l'importo della giocata puntando su ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Superenalotto, come funziona

Per giocare al SuperEnalotto è necessario scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Con un costo aggiuntivo di 0.50 centesimi è possibile associare anche il numero SuperStar alla propria giocata per avere ulteriori categorie di vincite o moltiplicare le vincite. Il numero Jolly, invece, è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie ma entra in gioco solo per la categoria 5+1.

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