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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 8 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Concluse le Estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 8 maggio 2026: i numeri vincenti, le quote e le vincite su Fanpage.it. Nessun 6, il jackpot al SuperEnalotto per la sestina fortunata sale ancora a 162,1 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Avvenute le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 8 maggio 2026: su Fanpage.it i numeri vincenti estratti a partire dalle ore 20. Stasera nessuno ha centrato la sestina vincente del SuperEnalotto che oggi metteva in palio 161,4 milioni di euro. Continua dunque la caccia al jackpot milionario che sale a quota 162,1 milioni di euro. L'ultima vincita risale ormai allo scorso anno a Desenzano del Garda. Estratti anche tutti i numeri sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it è disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 8 maggio, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 41 – 9 – 64 – 6 – 61
  • Cagliari: 8 – 7 – 32 – 84 – 21
  • Firenze: 71 – 80 – 69 – 60 – 56
  • Genova: 83 – 49 – 67 – 54 – 47
  • Milano: 17 – 33 – 51 – 53 – 4
  • Napoli: 26 – 82 – 7 – 73 – 53
  • Palermo: 56 – 17 – 41 – 21 – 77
  • Roma: 38 – 30 – 39 – 15 – 6
  • Torino: 45 – 39 – 89 – 80 – 64
  • Venezia: 40 – 71 – 78 – 17 – 90
  • Nazionale: 1 – 29 – 66 – 26 – 51
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I simboli del Simbolotto associati al Gioco del Lotto

16 – Naso
10 – Fagioli
3 – Gatta
4 – Maiale
27 – Scala

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SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti venerdì 8 maggio

  • La sestina vincente al SuperEnalotto: 47 – 8 – 51 – 41 – 90 – 16
  • Numero Jolly: 82
  • Numero Superstar: 69
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10eLotto serale con Extra nell'estrazione di venerdì 8 maggio 2026

  • La combinazione del 10eLotto serale: 7 – 8 – 9 – 17 – 26 – 30 – 32 – 33 – 38 – 39 – 40 – 41 – 45 – 49 – 56 – 64 – 71 – 80 – 82 – 83
  • Numero oro: 41
  • Numero doppio oro: 41, 9
  • Numeri extra 10eLotto: 6-15-21-47-51-53-54-60-61-67-69-73-78-84-89
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Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6: nessuno
  • Punti 5+1: nessuno
  • Punti 5: 6 da € 25.057,14
  • Punti 4: 565 da € 272,61
  • Punti 3: 21.037 da € 21,95
  • Punti 2: 310.451 da € 5,00

Quote Superstar:

  • 5 Stella: nessuno
  • 4 Stella: 3 da € 27.261,00
  • 3 Stella: 108 da € 2.195,00
  • 2 Stella: 1.891 da € 100,00
  • 1 Stella: 11.817 da € 10,00
  • 0 Stella: 24.101 da € 5,00

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.

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