Iran, la guerra in diretta: tensione nello Stretto di Hormuz, Trump: “Accordo o colpiremo con molta più forza”

"Il cessate il fuoco funziona, è in vigore". Lo ha affermato Donald Trump in dichiarazioni nelle ultime ore al telefono con Abc News. Il presidente degli Stati Uniti ha descritto operazioni Usa in risposta ad attacchi iraniani come "una carezza". E parlando poi con i giornalisti il tycoon ha detto che le forze Usa hanno colpito obiettivi iraniani dopo che "hanno scherzato con noi" e ha ribadito che la fragile tregua resta comunque in vigore.

Il Centcom ha comunicato nella notte che "forze Usa hanno intercettato attacchi iraniani ingiustificati e risposto con attacchi di autodifesa mentre cacciatorpediniere" Usa "erano in transito nello Stretto di Hormuz". Trump, riporta la rete, ha anche ripetuto che "potrebbe non andare in porto", ma anche accadere "da un giorno all'altro" che venga raggiunto un accordo con l'Iran.