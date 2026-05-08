Iran, la guerra in diretta: tensione nello Stretto di Hormuz, Trump: “Accordo o colpiremo con molta più forza”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 8 maggio in tempo reale. La tregua siglata solo qualche settimana fa appare sempre più vicina al collasso dopo le nuove tensioni nello Stretto di Hormuz. Teheran accusa Washington di avere violato il cessate il fuoco prendendo di mira una petroliera iraniana e un’altra nave diretta verso il porto emiratino di Fujairah. Gli Stati Uniti parlano invece di “attacchi difensivi” dopo il lancio di missili, droni e piccole imbarcazioni contro tre cacciatorpediniere americani in transito nell’area.
Donald Trump ha ridimensionato l’accaduto definendo i raid come un “buffetto”, ribadendo però che senza un accordo rapido l’Iran verrà colpito “con molta più forza”. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno attivato le difese aeree per intercettare missili e droni iraniani, mentre in diverse città la popolazione ha udito chiaramente le esplosioni delle operazioni di difesa.
Per approfondire:
- Trump ha già perso la guerra in Iran, comunque vada a finire
- Stallo a Hormuz: non c’è la pace ma non c’è nemmeno la guerra
- Il memorandum per la fine della guerra tra USA e Iran: dopo l’escalation sfiorata, si cerca l’accordo
Petrolio: "Prezzi in lieve rialzo con tensioni nello Stretto di Hormuz"
Prezzo del petrolio in lieve rialzo in scia alle rinnovate tensioni in Medio Oriente, con le forze Usa e iraniane che si sono scontrate nei pressi dello Stretto di Hormuz, anche se al momento la situazione sembra essersi stabilizzata. I futures sul Brent con scadenza luglio salgono dell'1% a 101 dollari al barile, il Wti a 95,5 dollari (+0,7%).
Trump: "Il cessate il fuoco è in vigore, gli attacchi sono solo una carezza"
"Il cessate il fuoco funziona, è in vigore". Lo ha affermato Donald Trump in dichiarazioni nelle ultime ore al telefono con Abc News. Il presidente degli Stati Uniti ha descritto operazioni Usa in risposta ad attacchi iraniani come "una carezza". E parlando poi con i giornalisti il tycoon ha detto che le forze Usa hanno colpito obiettivi iraniani dopo che "hanno scherzato con noi" e ha ribadito che la fragile tregua resta comunque in vigore.
Il Centcom ha comunicato nella notte che "forze Usa hanno intercettato attacchi iraniani ingiustificati e risposto con attacchi di autodifesa mentre cacciatorpediniere" Usa "erano in transito nello Stretto di Hormuz". Trump, riporta la rete, ha anche ripetuto che "potrebbe non andare in porto", ma anche accadere "da un giorno all'altro" che venga raggiunto un accordo con l'Iran.
Media: "Idf uccide soccorritore Protezione civile libanese"
Un soccorritore della Protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del Paese. La notizia, comunicata dalla Protezione Civile libanese, è stata ripresa dai media internazionali, tra cui Al-Jazeera e Iran International, su X. L'attacco, secondo quanto riportato, è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Kfarchouba.
Libano, artiglieria israeliana colpisce il sud: raid e avanzate vicino a Tiro
Nel sud del Libano l’artiglieria israeliana sta bombardando le aree periferiche di al-Mansouri e Byout el-Saiyad, estendendo il fuoco fino alla fascia costiera tra al-Mansouri e Hamra. Lo riporta l’agenzia nazionale libanese Nna, rilanciata da Al-Jazeera, secondo cui gli attacchi partono da posizioni a sud di Tiro.
All’alba, una forza israeliana supportata da veicoli militari avrebbe tentato un’avanzata verso Byout el-Saiyad, coperta da intensi bombardamenti di artiglieria e con elicotteri d’attacco impegnati in operazioni di ricognizione nell’area. Già nella serata precedente, sempre secondo la Nna, un attacco di avvertimento avrebbe colpito squadre mediche della Croce Rossa libanese e dell’esercito mentre si dirigevano verso il comune di Zibqin per recuperare vittime e feriti di un raid precedente, costringendole alla ritirata.
La stessa fonte segnala inoltre una forte esplosione nella città di al-Khiam, attribuita alle forze israeliane.
Trump minaccia Teheran: “Colpiremo l’Iran molto più forte se non firmerà un accordo”
Gli Stati Uniti sono pronti a colpire l’Iran “molto più duramente” se Teheran non accetterà “in fretta” un accordo. A ribadirlo è Donald Trump in un post su Truth, dove ha ricostruito gli ultimi scontri nello Stretto di Hormuz. Secondo il presidente americano, tre cacciatorpediniere statunitensi avrebbero attraversato l’area “con grande successo”, nonostante il passaggio sotto attacco, mentre le forze iraniane avrebbero subito “gravi danni” e “completamente distrutto” numerose piccole imbarcazioni.
Trump ha sostenuto che contro le navi americane sarebbero stati lanciati missili e droni, tutti “facilmente abbattuti” o “inceneriti in volo”. Nel suo messaggio ha poi definito l’Iran “non un Paese normale”, accusando la leadership di essere composta da “pazzi” e affermando che, se ne avesse la possibilità, Teheran userebbe senza esitazione un’arma nucleare.
Il presidente ha infine avvertito che, senza un accordo rapido, gli Stati Uniti sono pronti a rispondere in futuro “in modo molto più duro e violento”.
Emirati, attivate le difese aeree: intercettati missili e droni iraniani
Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono state attivate questa mattina per intercettare droni e missili lanciati dall’Iran, nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore tra Washington e Teheran dall’8 aprile. A confermarlo è il Ministero della Difesa emiratino, che in una nota ha spiegato come i sistemi di difesa stiano “contrastando attacchi missilistici e di droni provenienti dall’Iran”. Il dicastero ha inoltre precisato che i rumori avvertiti in diverse zone del Paese sono legati all’intercettazione di missili balistici, da crociera e velivoli senza pilota da parte delle difese aeree.
Corea del Sud, arrivata la prima petroliera dopo la chiusura di Hormuz
La petroliera Odessa, battente bandiera maltese, è arrivata oggi in Corea del Sud diventando la prima nave cisterna a raggiungere il Paese passando per lo Stretto di Hormuz dopo la chiusura imposta dall’Iran a febbraio. L’imbarcazione trasporta un milione di barili di greggio, pari a circa metà del fabbisogno giornaliero sudcoreano. Secondo fonti del settore, il passaggio sarebbe avvenuto durante una breve tregua ad aprile. Il blocco dello stretto ha pesato duramente sull’economia di Seul, costretta a introdurre limiti ai prezzi del carburante e a cercare nuove rotte energetiche. Intanto resta alta la tensione nel Golfo: circa 1.500 navi risultano ancora bloccate nella regione a causa del conflitto.
Trump al Papa tramite Rubio: “L’Iran non può avere l’arma nucleare”
Donald Trump torna ad attaccare Teheran e chiama in causa anche il Vaticano. Secondo quanto riportato dai media americani, l’ex presidente avrebbe riferito di avere chiesto al segretario di Stato Marco Rubio di trasmettere “con rispetto” un messaggio al Papa: “L’Iran non può possedere un’arma nucleare”. Trump ha poi accusato la Repubblica Islamica di avere ucciso “42mila manifestanti innocenti e disarmati”, invitando Rubio a riferire anche questo al Pontefice. Le dichiarazioni arrivano mentre resta altissima la tensione tra Washington e Teheran dopo gli ultimi scontri nello Stretto di Hormuz.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta dell'8 maggio
Le ultime notizie sulla guerra tra Iran, Usa e Israele. Nuove accuse di Teheran contro Washington rischiano di far saltare definitivamente la fragile tregua raggiunta l’8 aprile. Secondo il comando militare congiunto iraniano, gli Stati Uniti avrebbero violato il cessate il fuoco colpendo due navi nello Stretto di Hormuz, tra cui una petroliera iraniana partita dalle acque vicine a Jask e un’altra imbarcazione diretta verso il porto emiratino di Fujairah. Le autorità iraniane denunciano anche raid aerei contro aree civili lungo le coste di Bandar Khamir, Sirik e sull’isola di Qeshm, condotti – sostengono – con il supporto di alcuni Paesi della regione. Washington replica parlando di operazioni “difensive” dopo attacchi iraniani con missili e droni contro cacciatorpediniere americani in transito nel canale. Trump minimizza definendo i raid un semplice “buffetto”, ma avverte: “Se non firmeranno un accordo, li colpiremo con molta più forza”.