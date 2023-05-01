SuperEnalotto, come si gioca e quanto si vince: il regolamento e le vincite

Superenalotto: come si gioca, quanto si vince, cosa c'è da sapere

La guida completa per giocare al Superenalotto, il gioco d’azzardo a premi più conosciuto in Italia e gestito da Sisal: scopriamo come giocare, quanto si vince, con il regolamento delle estrazioni e i modi per verificare la schedina e riscuotere la vincita. Spazio anche alle probabilità di centrare il “6” e ai sistemi di gioco.

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Il Superenalotto è un gioco a premi che mette in palio premi milionari attraverso la combinazione di 6 numeri vincenti. All’inizio si chiamava Enalotto e e nasce come costola del Lotto, fu ideato da Rodolfo Molo, ex presidente Sisal.

Per giocare al Superenalotto occorre scegliere una combinazione di 6 numeri da 1 a 90, al costo di 1 euro. Le estrazioni si verificano quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. Per aumentare le vincite, inoltre, è possibile anche scegliere un numero Jolly o il Superstar, oltre ad attivare la funzione Winbox per ulteriori premi. Le possibili categorie di vincita sono 6: 2, 3, 4, 5, 5+1 e 6.

Gestito dalla Sisal, il SuperEnalotto è definito come gioco numerico a totalizzatore, dunque ha un funzionamento molto diverso rispetto al Lotto per quanto riguarda le vincite, i premi e le quote. A differenza di quest'ultimo, infatti, si tratta di un gioco a vincita variabile, mentre il Lotto è un gioco a vincita fissa.

Ecco ciò che c'è da sapere sul SuperEnalotto: come si gioca, quando avvengono le estrazioni, come funzionano le diverse combinazioni, come si vince e come fare per capire se la propria schedina è quella vincente.

Come si gioca al SuperEnalotto

Il SuperEnalotto è un gioco all'apparenza più facile del Lotto, ma in realtà non è così: per evitare che la propria schedina venga invalidata è necessario capire come giocarla e qual è il ruolo dei diversi numeri. Come sappiamo, infatti, il SuperEnalotto consiste nel centrare 6 numeri, a cui si aggiungono tuttavia il Numero Jolly e il Superstar, che hanno un ruolo rilevante nell'aumentare o diminuire le possibilità di vincita. Vedremo anche quanto costa giocare al SuperEnalotto, e quanto l'importo della giocata incida sulla vincita finale.

Come giocare la schedina

La schedina classica del SuperEnalotto è quella chiamata "a due pannelli", formata da quattro riquadri, due dedicati alle sestine e due al Numero Superstar. È quindi possibile scegliere un minimo di 6 numeri e un massimo di 12 numeri: si può decidere di compilare uno solo dei riquadri sulle sestine (quindi giocando 6 numeri) oppure entrambi (giocando 12 numeri). Per quanto riguarda i riquadri del Numero Superstar, si possono selezionare un singolo numero per volta. All'interno della schedina è inoltre possibile selezionare per quanti concorsi si vuole puntare la giocata (all'interno del Pannello Abbonamenti) e se si vogliono effettuare giocate normali o sistemistiche (all'interno dell'Angolo del sistemista). Esistono anche schedine a 5 pannelli, che permettono di puntare su un numero maggiore di numeri a un costo naturalmente più alto.

Come giocare online

Giocare online al SuperEnalotto è molto più semplice e sicuro che recarsi in tabaccheria. Difatti, è possibile scegliere la combinazione vincente tramite siti specializzati nel gioco, come le sezioni dedicate di Sisal o Lottomatica, oppure scaricando l'app ufficiale del SuperEnalotto e collegandosi dunque alla piattaforma di gioco dal proprio smartphone. Prima di giocare, però, in ogni caso è richiesta la registrazione gratuita al sito scelto.

Il Numero Jolly

Il Numero Jolly non ha un pannello differenziato sulla schedina, e viene estratto insieme alla sestina del SuperEnalotto. La sua funzione è quella di aumentare le possibilità di vincita: se infatti vengono centrati 5 numeri più il Numero Jolly, si riceverà il premio del "5+1", il più alto dopo quello del famoso "6". Non ci sono costi aggiuntivi per giocare il Numero Jolly, che ha validità solo nel caso in cui si indovinino 5 numeri tra quelli estratti per la sestina vincente. Se si aggiunge l'opzione del Numero Superstar e si indovinano sia questa cifra che il Numero Jolly, oltre al premio del "5+1" si riceve anche un bonus di un milione di euro. Se si indovina solo il Numero Jolly, invece, non si vince niente.

Il Numero Superstar

Il Numero SuperStar offre maggiori possibilità di vincita, e ha un costo di 50 centesimi in più rispetto al costo della schedina. Nato nel 2006, viene estratto separatamente dalla sestina del SuperEnalotto (quindi è possibile scegliere anche un numero già selezionato nel riquadro dedicato ai sei numeri su cui si vuole puntare per la sestina). Se il Numero Superstar viene indovinato, si vince automaticamente un premio indipendentemente da quanti numeri del SuperEnalotto vengono indovinati.

Quanto costa giocare al SuperEnalotto

Il costo minimo di una schedina del SuperEnalotto è di 1 euro per 6 numeri: man mano che si sceglie di giocare più sestine, o di puntare sul Numero Superstar, il costo della giocata aumenta, ma aumentano parallelamente le possibilità di vincita.

SuperEnalotto: il regolamento delle estrazioni

Dopo aver visto come si gioca al SuperEnalotto, passiamo al regolamento delle estrazioni. Queste avvengono ogni martedì, giovedì e sabato, più o meno in contemporanea con le estrazioni del Lotto. I giorni delle estrazioni, tuttavia, non devono mai coincidere con dei giorni festivi, quindi in determinate date (soprattutto in concomitanza con le festività natalizie) è possibile che ci sia uno slittamento delle estrazioni.

Considerata l'importanza del SuperEnalotto, soprattutto per quanto riguarda l'ammontare dei montepremi, il regolamento delle estrazioni è molto severo: fin dalle 18.30 vengono effettuati tutti i test tecnici, con il controllo delle macchine estrattrici e delle 3 valigette che contengono 90 palline realizzate in poliuretano. Di queste 3 valigette, la prima viene utilizzata per estrarre la sestina vincente, la seconda per il Numero Superstar e la terza resta in cassaforte. Le valigette si aprono con delle chiavi che vengono sigillate in delle buste ermetiche a ogni estrazione. Dalle ore 19.30 tutto è pronto per le estrazioni, che si svolgono a Roma, all'interno della sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Chi estrae per il SuperEnalotto? Un'urna alimentata da un flusso d'aria ad alta pressione: dopo l'estrazione vengono effettuati altri due passaggi formali, e infine i numeri vengono annunciati e resi pubblici. Alla fine dell'estrazione, le palline vengono reinserite all'interno delle valigette e le chiavi sono nuovamente sigillate nelle rispettive buste. Una volta estratta la combinazione vincente, questa viene pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e quindi resa di pubblico dominio.

Il jackpot e le vincite del SuperEnalotto

Dopo aver spiegato tutto sul regolamento delle estrazioni, sulle date e sugli orari, passiamo alla parte che maggiormente ingolosisce i giocatori: il jackpot in palio. Come si sa, il SuperEnalotto è il concorso a premi italiano che offre il montepremi maggiore: a differenza del Lotto, in cui il jackpot è fisso, in questo caso il montepremi è variabile e aumenta a ogni estrazione se nessuno centra il "6". E visto che indovinare tutti i numeri della sestina vincente è cosa abbastanza rara, non è insolito che il jackpot del SuperEnalotto raggiunga cifre stellari, che possono superare i cento milioni.

Come funzionano le vincite al SuperEnalotto

Per vincere il montepremi pieno del SuperEnalotto è necessario indovinare tutti e 6 i numeri vincenti. In alternativa è possibile centrare il "5+1" di cui abbiamo parlato in precedenza: per questa combinazione il jackpot in palio si aggira attorno al mezzo milione di euro. È possibile vincere al SuperEnalotto centrando 5, 4, 3 o 2 numeri della combinazione estratta, ma è chiaro che il montepremi diventerà via via inferiore fino a raggiungere l'importo di 5 euro.

Le categorie di premi si distinguono in premi a punteggio (6, 5+jolly, 5, 4, 3, 2) e premi a vincita immediata. Le vincite immediate hanno una frequenza compresa tra un premio ogni 100 combinazioni convalidate e un premio ogni 20.000 combinazioni convalidate, escluse le giocate a caratura, con importi compresi tra euro 25,00 ed euro 1.000,00.

L’esito delle vincite immediate è riportato direttamente nella ricevuta di gioco, in una sezione dedicata. Per ogni ricevuta convalidata, il sistema del concessionario assegna una serie di quattro numeri interi e distinti compresi tra 1 e 90 inclusi. Se la serie di quattro numeri assegnati è presente nei numeri delle combinazioni di gioco, ad eccezione del numero SuperStar, il giocatore realizza una o più vincite immediate.

Le categorie di vincita, relative ai premi SuperStar a punteggio, sono:

5 stella , realizzato ottenendo punti 5 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar;

, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar; 4 stella , realizzato ottenendo punti 4 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar;

, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar; 3 stella , realizzato ottenendo punti 3 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar;

, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar; 2 stella , realizzato ottenendo punti 2 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar;

, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar; 1 stella , realizzato ottenendo punti 1 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar;

, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar; 0 stella, realizzato ottenendo punti 0 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar.

L’importo dei premi a punteggio è:

per il “5 Stella”, 25 volte l’importo della vincita ottenuta con punti 5 al concorsoSuperEnalotto; per il “4 Stella”, 100 volte l’importo della vincita ottenuta con punti 4 al concorso SuperEnalotto; per il “3 Stella”, 100 volte l’importo della vincita ottenuta con punti 3 al concorso SuperEnalotto; per il “2 Stella”, euro 100,00;per l’“1 Stella”, euro 10,00;per lo “0 Stella”, euro 5,00.

Come riscuotere le vincite

Non esiste un solo modo di riscuotere le vincite del SuperEnalotto, perché le modalità di riscossione dipendono dall'importo del montepremi aggiudicato. All'aumentare del jackpot vinto aumentano le misure di sicurezza e tracciabilità della riscossione:

Fino a 520€ il premio può essere ritirato in qualsiasi ricevitoria;

Fino a 5200€ il premio può essere ritirato nella ricevitoria in cui si è giocata la schedina, mediante bonifico o assegno bancario;

Fino a 52mila€ il premio può essere ritirato esclusivamente in alcuni punti vendita mediante bonifico e dopo aver effettuato una prenotazione;

Sopra i 52mila€ bisognerà presentarsi agli uffici premi di Sisal a Roma o a Milano per ritirare il premio.

Come verificare se la schedina è vincente

Verificare se la propria schedina è vincente per qualche premio del SuperEnalotto è molto semplice: basta andare sul sito di Sisal e inserire il codice di 25 cifre presente su ogni schedina, specificando la tipologia di evento al quale si è partecipato con quella giocata (nel caso del SuperEnalotto, il numero del concorso).

SuperEnalotto: le probabilità di vincita

Vincere al SuperEnalotto non è semplice, anzi: tra i tantissimi giochi d'azzardo diffusi in tutto il mondo, il SuperEnalotto è il più difficile in assoluto. Le probabilità di centrare il 6 sono di 1 vincitore su più di 620 milioni di giocatori. Questo non voglia dire che sia impossibile, ma che sia veramente difficile vincere: quando si centra il "6", però, la propria vita può cambiare. Ne sa qualcosa il fortunato giocatore di Lodi, che ha vinto il jackpot più alto d'Europa: ben 209 milioni con una schedina da 2 euro giocata unicamente per quella estrazione. La seconda vincita più alta di sempre ammontava invece a circa 177 milioni di euro ed è stata vinta da una serie di giocatori che hanno puntato su un sistema giocato in tutta italia su 70 quote diverse: alla fine hanno vinto circa due milioni e mezzo a testa.

Nello specifico, come si legge sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le probabilità di vincita sono:

Per il 6: 1 su 622.614.630

Per il 5+1: 1 su 103.769.105

Per il 5: 1 su 1.250.230

Per il 4: 1 su 11.907

Per il 3: 1 su 327

Per il 2: 1 su 22

Come giocare con la Bacheca dei Sistemi

La Bacheca dei Sistemi è un'insieme di modalità di gioco al SuperEnalotto, che permette di mettere in gioco più numeri, con maggiori chances di vincita. Nella bacheca sono presenti diversi sistemi formati da giocate di più di 6 numeri, quindi con la possibilità di generare un numero maggiore di combinazioni possibili. Tutti i sistemi della bacheca sono suddivisi in quote e accessibili a tutti.

Si può scegliere tra diversi sistemi disponibili, come il Sistema Cruciverba, dove i numeri giocati sono posizionati in un quadrato suddiviso in righe e colonne e che dà origine a diverse giocate da N numeri quante sono le righe e le colonne che compongono il sistema (comprese le righe diagonali).

Esiste poi la possibilità di scegliere il Sistema Integrale, dove inserire più di 6 numeri su un unico pannello, in modo da aumentare le possibilità di vincita con combinazioni in più e vincite a cascata.

C'è poi il Sistema Ridotto, con un numero inferiore di combinazioni in gioco e dunque di costo, che però mantiene una certa garanzia di vincita:

G5 , centrando 6 numeri si ha la certezza di ottenere almeno di un "5"

, centrando 6 numeri si ha la certezza di ottenere almeno di un "5" G4 , indovinando 6 numeri si ha la certezza di ottenere almeno di un "4"

, indovinando 6 numeri si ha la certezza di ottenere almeno di un "4" G3, con 6 numeri si ha la certezza di ottenere almeno di un "3".

Infine i Sistemi Basi e Varianti, dove è possibile mantenere in gioco alcuni numeri che si ripetono in tutte le combinazioni e altri che, invece, possono variare. In questo caso i numeri da giocare vengono divisi in due gruppi:

Basi , che saranno presenti in tutte le combinazioni generate;

, che saranno presenti in tutte le combinazioni generate; Varianti, che verranno prese casualmente per completare le combinazioni.

Cos'è la funzione Winbox al SuperEnalotto

La funzione Winbox associata al gioco del SuperEnalotto permette di vincere premi fino a 500 euro, senza costi aggiuntivi. Basterà infatti inquadrare un codice Qr presente sulla schedina di gioco e abilitare la funzione, mentre per chi gioca online la funzione sarà attiva in automatico. Tre le possibilità di vincita: