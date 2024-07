video suggerito

Olimpiadi 2024 a Parigi, il calendario di tutte le gare: programma con date e orari Dal 26 luglio all’11 agosto si terranno i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ogni giorno si disputeranno numerosi eventi e verranno assegnate le medaglie. L’Italia punta a ottenerne più di 40. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

La XXXIII edizione dei Giochi Olimpici Estivi si svolgerà a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto, tra gli appuntamenti più atteso di tutta la stagione sportiva. L'Italia – che parteciperà con 403 atleti – proverà a fare meglio di Tokyo 2020, quando arrivarono 40 fantastiche medaglie. Si comincia con la Cerimonia d'apertura che si terrà venerdì 26 luglio ma il programma dei Giochi Olimpici 2024 inizierà già mercoledì 24 luglio con le prime partite dei tornei di calcio e rugby, le prime medaglie verranno assegnate già dal 27 luglio quando prenderà il via il programma completo con tutte le 32 discipline in gara. I portabandiera saranno Tamberi ed Errigo. Domenica 4 agosto la finale dei 100 metri maschili, che è da sempre la gara più attesa, con Jacobs che difende l'oro. Il programma completo è disponibile sia sul sito ufficiale dei Giochi Olimpici che sul sito del Coni.

Mercoledì 24 luglio

Ore 15:00 – CALCIO maschile girone C Uzbekistan-Spagna

Ore 15:00 – CALCIO maschile girone B Argentina-Marocco

Ore 15:30 – RUGBY A 7 maschile fase a gironi

Ore 17:00 – CALCIO maschile girone C Egitto-Repubblica Dominicana

Ore 17:00 – CALCIO maschile girone A Guinea-Nuova Zelanda

Ore 19:00 – CALCIO maschile girone D Giappone-Paraguay

Ore 19:00 – CALCIO maschile girone B Iraq-Ucraina

Ore 21:00 – CALCIO maschile girone D Mali-Israele

Ore 21:00 – CALCIO maschile girone A Francia-Usa

Giovedì 25 luglio

Ore 9:00 – PALLAMANO femminile girone A Slovenia-Danimarca

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale Ranking Round

Ore 11:00 – PALLAMANO femminile girone B Paesi Bassi-Angola

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile girone B Spagna-Brasile

Ore 14:00 – RUGBY A 7 maschile fase a gironi

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale Ranking Round

Ore 16:00 – PALLAMANO femminile girone A Germania-Corea del Sud

Ore 17:00 – CALCIO femminile girone C Spagna-Giappone

Ore 17:00 – CALCIO femminile girone A Canada-Nuova Zelanda

Ore 19:00 – CALCIO femminile girone C Nigeria-Brasile

Ore 19:00 – CALCIO femminile girone B Germania-Australia

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile girone B Ungheria-Francia

Ore 20:00 – RUGBY A 7 maschile semifinali 9°/12° posto

Ore 20:30 – RUGBY A 7 maschile semifinali 9°/12° posto

Ore 21:00 – RUGBY A 7 maschile quarti di finale

Ore 21:00 – PALLAMANO femminile girone A Norvegia-Svezia

Ore 21:00 – CALCIO femminile girone A Francia-Colombia

Ore 21:00 – CALCIO femminile girone B Usa-Zambia

Ore 21:30 – RUGBY A 7 maschile quarti di finale

Ore 22:00 – RUGBY A 7 maschile quarti di finale

Ore 22:30 – RUGBY A 7 maschile quarti di finale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venerdì 26 luglio

Ore 20:00 – CERIMONIA d'APERTURA

Sabato 27 luglio

Ore 7:00 – SURF maschile Round 1

Ore 7:00 – SURF femminile Round 1

Ore 8:30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 9:00 – VOLLEY Girone C maschile: Giappone-Germania

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile girone A Spagna-Slovenia

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO maschile singolo batterie

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO squadra mista carabina aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 9:20 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 9:30 – SPORT EQUESTRI completo individuale a squadre dressage

Ore 10:00 – JUDO femminile -48kg trentaduesimi

Ore 10:00 – JUDO maschile -60kg trentaduesimi

Ore 10:00 – HOCKEY PRATO maschile girone A Gran Bretagna-Spagna

Ore 10:00 – SCHERMA spada femminile individuale trentaduesimi

Ore 10:10 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 10:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 10:12 – CANOTTAGGIO femminile singolo batterie

Ore 10:25 – SCHERMA sciabola maschile individuale trentaduesimi

Ore 10:28 – JUDO maschile -60kg sedicesimi

Ore 10:28 – JUDO femminile -48kg sedicesimi

Ore 10:30 – TIRO A SEGNO squadra mista carabina aria compressa 10 m FINALE BRONZO

Ore 10:30 – TIRO A SEGNO maschile pistola aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 10:30 – HOCKEY PRATO maschile girone B Belgio-Irlanda

Ore 10:50 – SCHERMA spada femminile individuale sedicesimi

Ore 11:00 – TIRO A SEGNO squadra mista carabina aria compressa 10 m FINALE ORO

Ore 11:00 – TUFFI femminile trampolino 3 m sincronizzato FINALE

Ore 11:00 – PALLAMANO maschile girone B Ungheria-Egitto

Ore 11:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 11:00 – NUOTO femminile 100 m farfalla batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 400 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile rana 100 m batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 400 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 4×100 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 4×100 m stile libero batterie

Ore 11:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile qualificazioni – I Suddivisione

Ore 11:00 – BASKET maschile girone A Australia-Spagna

Ore 11:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia batterie

Ore 12:00 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia batterie

Ore 12:00 – SKATEBOARD maschile strada turni preliminari

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo primo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo primo turno

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio primo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio primo turno

Ore 12:20 – JUDO maschile -60kg ottavi

Ore 12:20 – JUDO femminile -48kg ottavi

Ore 12:30 – TIRO A SEGNO femminile pistola aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 12:30 – CANOTTAGGIO maschile 4 di coppia batterie

Ore 12:30 – SCHERMA sciabola maschile individuale sedicesimi

Ore 12:45 – HOCKEY PRATO maschile girone A Paesi Bassi-Sudafrica

Ore 12:50 – CANOTTAGGIO femminile 4 di coppia batterie

Ore 13:00 – VOLLEY Girone B maschile ITALIA-Brasile

Ore 13:15 – HOCKEY PRATO maschile girone B Australia-Argentina

Ore 13:16 – JUDO maschile -60kg quarti

Ore 13:16 – JUDO femminile -48kg quarti

Ore 13:30 – BASKET maschile girone B Germania-Giappone

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile girone A Paesi Bassi-Ungheria

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY Girone D maschile Partain/Benesh (USA) – Diaz/Alayo (CUB)

Ore 14:00 – PALLAMANO girone A Croazia-Giappone

Ore 14:00 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 14:10 – SCHERMA spada femminile individuale ottavi

Ore 14.30 – CICLISMO femminile strada cronometro individuale

Ore 14.30 – RUGBY A 7 maschile semifinali 5°/8° posto

Ore 14:50 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY Girone A maschile Ahman/Hellvig (SWE) – Nicolaidis/Carracher (AUS)

Ore 15:00 – SCHERMA sciabola maschile individuale ottavi

Ore 15:00 – CALCIO maschile girone C Repubblica Dominicana-Spagna

Ore 15:00 – CALCIO maschile girone B Argentina-Iraq

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo qualificazioni

Ore 15:00 – CANOA maschile slalom C1 batterie 1ª run

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 54 kg eliminatorie

Ore 15:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile qualificazioni – II Suddivisione

Ore 15:30 – RUGBY A 7 maschile semifinale 1°/4° posto

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile girone B Grecia-Stati Uniti

Ore 15:40 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 15:40 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 15:50 – SCHERMA spada femminile individuale quarti

Ore 15:50 – CANOA femminile slalom K1 batterie 1ª run

Ore 16.00 – RUGBY A 7 maschile semifinale 1°/4° posto

Ore 16:00 – JUDO femminile ripescaggi -48 kg

Ore 16:00 – PALLAMANO maschile girone B Norvegia-Argentina

Ore 16:15 – SCHERMA sciabola maschile individuale quarti

Ore 16:17 – JUDO femminile semifinali -48 kg

Ore 16:18 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 16:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 16.30 – RUGBY A 7 maschile finale 11°/12° posto

Ore 16:30 – TENNIS TAVOLO doppio misto ottavi

Ore 16:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 16:34 – CICLISMO maschile strada individuale cronometro

Ore 16:34 – JUDO maschile ripescaggi -60 kg

Ore 16:51 – JUDO maschile semifinali -60 kg

Ore 17:00 – RUGBY A 7 maschile finale 9°/10° posto

Ore 17:00 – CALCIO maschile girone C Uzbekistan-Egitto

Ore 17:00 – CALCIO maschile girone B Ucraina-Marocco

Ore 17:00 – SKATEBOARD maschile strada FINALE

Ore 17:00 – VOLLEY Girone B maschile Polonia-Egitto

Ore 17:00 – HOCKEY PRATO maschile girone A Germania-Francia

Ore 17:06 – PUGILATO maschile 63.5 kg eliminatorie

Ore 17:10 – CANOA maschile slalom C1 batterie 2ª run

Ore 17.15 – BASKET maschile girone B Francia-Brasile

Ore 17:18 – JUDO femminile FINALE BRONZO -48 kg

Ore 17:28 – JUDO femminile FINALE BRONZO -48 kg

Ore 17:30 – HOCKEY PRATO maschile girone B India-Nuova Zelanda

Ore 17:38 – JUDO femminile FINALE ORO -48kg

Ore 17:38 – PUGILATO maschile 80 kg eliminatorie

Ore 17:49 – JUDO maschile FINALE BRONZO -60kg

Ore 17:59 – JUDO maschile FINALE BRONZO -60kg

Ore 18:00 – CANOA femminile slalom K1 batterie 2ª run

Ore 18:00 – BEACH VOLLEY Girone B femminile Xue/X.Y.Xia (CHN) – Mariafe/Clancy (AUS)

Ore 18:00 – RUGBY A 7 maschile finale 7°/8° posto

Ore 18:09 – JUDO maschile FINALE ORO -60 kg

Ore 18:30 – RUGBY A 7 maschile finale 5°/6° posto

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile girone B Spagna-Francia

Ore 19:00 – BEACH VOLLEY Girone D maschile George/Andre (BRA) – Abicha/Elgraoui (MAR)

Ore 19:o0 – RUGBY A 7 maschile FINALE BRONZO

Ore 19:00 – CALCIO maschile girone A Nuova Zelanda-USA

Ore 19:00 – CALCIO maschile girone D Israele-Paraguay

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile girone A Germania-Svezia

Ore 19:00 – SCHERMA femminile spada individuale semifinali

Ore 19:00 – TENNIS maschile/femminile singolo primo turno

Ore 19:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 19:45 – HOCKEY PRATO femminile girone B Argentina-Stati Uniti

Ore 19:45 – RUGBY A 7 maschile FINALE ORO

Ore 19:50 – SCHERMA maschile sciabola individuale semifinali

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 54 kg eliminatorie

Ore 20:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile qualificazioni – III Suddivisione (ITALIA)

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo primo turno

Ore 20:05 – PALLANUOTO femminile girone A Australia-Cina

Ore 20:15 – HOCKEY PRATO femminile girone A Paesi Bassi-Francia

Ore 20:30 – NUOTO femminile 100 m farfalla semifinali

Ore 20:40 – SCHERMA spada femminile individuale FINALE BRONZO

Ore 20:42 – NUOTO maschile 400 m stile libero FINALE

Ore 20:48 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 20:55 – NUOTO femminile 400 m stile libero FINALE

Ore 21:00 – BASKET maschile girone A Grecia-Canada

Ore 21:00 – CALCIO maschile girone D Giappone-Mali

Ore 21:00 – CALCIO maschile girone A Francia-Guinea

Ore 21:00 – VOLLEY Girone C maschile Stati Uniti-Argentina

Ore 21:00 – PALLAMANO maschile girone B Danimarca-Francia

Ore 21:05 – SCHERMA maschile sciabola individuale FINALE BRONZO

Ore 21:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 21:15 – NUOTO maschile 100 rana semifinali

Ore 21:30 – SCHERMA spada femminile individuale FINALE ORO

Ore 21:36 – PUGILATO maschile 63.5 kg eliminatorie

Ore 21:37 – NUOTO femminile 4×100 m stile libero FINALE

Ore 21:50 – NUOTO maschile 4×100 m stile libero FINALE

Ore 21:55 – SCHERMA maschile sciabola individuale FINALE ORO

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY Girone B femminile Nuss/Kloth (USA) – Bansley/Bukovec (CAN)

Ore 22:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 22:08 – PUGILATO maschile 80 kg eliminatorie

Ore 23:00 – BEACH VOLLEY Girone A maschile: Cottafava/Nicolai (ITA) – Cherif/Ahmed (QAT)

Domenica 28 luglio

Ore 7:00 – SURF maschile round 2

Ore 7:00 – SURF femminile round 2

Ore 8:30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 9:00 – VOLLEY girone C femminile ITALIA-Repubblica Dominicana

Ore 9:00 – PALLAMANO femminile B Brasile-Ungheria

Ore 9:00 – CANOTTAGGIO femminile singolo ripescaggi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone A femminile Gottardi/Menegatti (ITA) – Liliana/Paula (ESP)

Ore 9:15 – TIRO A SEGNO femminile carabina aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 9:20 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre ottavi

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO maschile pistola aria compressa 10 m FINALI

Ore 9:30 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni – I Suddivisione

Ore 9:30 – SCHERMA femminile fioretto individuale trentaduesimi

Ore 9:36 – CANOTTAGGIO maschile singolo ripescaggi

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone B maschile: van de Velde/Immers (NED) – Ranghieri/Carambula (ITA)

Ore 10:00 – SCHERMA maschile spada individuale trentaduesimi

Ore 10:00 – JUDO femminile -52 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – JUDO maschile -66 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo primo turno

Ore 10:00 – HOCKEY PRATO femminile girone A Belgio-Cina

Ore 10:10 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia ripescaggi

Ore 10:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 10:20 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia ripescaggi

Ore 10:25 – SCHERMA femminile fioretto individuale sedicesimi

Ore 10:28 – JUDO femminile -52 kg sedicesimi

Ore 10:28 – JUDO maschile -66 kg sedicesimi

Ore 10:30 – HOCKEY PRATO femminile girone A Germania-Giappone

Ore 10:30 – SPORT EQUESTRI completo a squadre cross country

Ore 10:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza batterie

Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile girone B Australia-Spagna

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone E femminile Carol/Barbara (BRA) – Akiko/Ishii (JAP)

Ore 11:00 – PALLAMANO femminile girone A Corea del Sud-Slovenia

Ore 11:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 11:00 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza batterie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 51 kg eliminatorie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 400 m misti batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 100 m rana batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 100 m dorso batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m stile libero batterie

Ore 11:00 – BASKET maschile girone C Sudan del Sud-Portorico

Ore 11:15 – TIRO A SEGNO maschile carabina aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 11:16 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 11:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri batterie

Ore 11:40 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni – II Suddivisione (ITALIA)

Ore 11:48 – PUGILATO maschile 92 kg eliminatorie

Ore 12:00 – BEACH VOLLEY Girone C femminile Müller/Tillmann (GER) – Vieira/Chamereau (FRA)

Ore 12:00 – TIRO A SEGNO femminile pistola aria compressa 10 m FINALE

Ore 12:00 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri batterie

Ore 12:00 – VELA maschile iQFOil

Ore 12:00 – VELA femminile iQFOil

Ore 12:00 – VELA maschile 49er

Ore 12:00 – VELA femminile 49er FX

Ore 12:00 – SKATEBOARD femminile strada turni preliminari

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo primo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo primo turno

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio primo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio primo turno

Ore 12:05 – PALLANUOTO maschile girone B Serbia-Giappone

Ore 12:20 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 12:20 – JUDO femminile -52 kg ottavi

Ore 12:20 – JUDO maschile -66 kg ottavi

Ore 12:25 – SCHERMA maschile spada individuale sedicesimi

Ore 12:30 – CANOTTAGGIO femminile 4 senza batterie

Ore 12:45 – HOCKEY PRATO femminile girone B Australia-Sudafrica

Ore 12:50 – CANOTTAGGIO maschile 4 senza batterie

Ore 12:52 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 13:00 – SPORT EQUESTRI completo individuale cross country

Ore 13:00 – VOLLEY Girone B femminile Polonia-Giappone

Ore 13:15 – HOCKEY PRATO femminile girone B Gran Bretagna-Spagna

Ore 13:16 – JUDO femminile -52 kg quarti

Ore 13:16 – JUDO maschile -66 kg quarti

Ore 13:30 – BASKET femminile girone A Spagna-Cina

Ore 14:00 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile girone A Svezia-Germania

Ore 14:00 – CICLISMO femminile mountain bike Cross-Country

Ore 14:05 – SCHERMA femminile fioretto individuale ottavi

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre quarti

Ore 14:50 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni – III Suddivisione

Ore 14:50 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 14:50 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY Girone E femminile Stam/Schoon (NED) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU)

Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile girone A ITALIA-Stati Uniti

Ore 15:05 – SCHERMA maschile spada individuale ottavi

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie

Ore 15:30 – CANOA femminile slalom K1 semifinale

Ore 15:30 – RUGBY A 7 femminile fase a gironi

Ore 15:40 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 15:46 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 15:47 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre semifinali

Ore 15:55 – SCHERMA femminile fioretto individuale quarti

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY Girone A femminile: Ana Patrícia/Duda (BRA) – Marwa/D. Elghobashy (EGY)

Ore 16:00 – TENNIS TAVOLO doppio misto quarti

Ore 16:00 – JUDO maschile ripescaggi -66 kg

Ore 16:00 – PALLAMANO femminile girone A Danimarca-Norvegia

Ore 16:02 – PUGILATO maschile 92 kg eliminatorie

Ore 16:17 – JUDO maschile semifinali -66 kg

Ore 16:25 – SCHERMA maschile spada individuale quarti

Ore 16:34 – JUDO femminile ripescaggi -52 kg

Ore 16:35 – PALLANUOTO maschile girone A Croazia-Montenegro

Ore 16:48 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre FINALE BRONZO

Ore 16:50 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 16:51 – JUDO femminile semifinali -52 kg

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY Girone E maschile: Perusic/Schweiner (CZE) – Schachter/Dearing (CAN)

Ore 17:00 – CALCIO femminile girone C Brasile-Giappone

Ore 17:00 – CALCIO femminile girone A Nuova Zelanda-Colombia

Ore 17:00 – SKATEBOARD femminile strada FINALE

Ore 17:00 – VOLLEY Girone A maschile Francia-Serbia

Ore 17:00 – HOCKEY PRATO maschile girone A Germania-Spagna

Ore 17:11 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre FINALE ORO

Ore 17:15 – BASKET maschile girone C Serbia-USA

Ore 17:18 – JUDO maschile FINALE BRONZO -66 kg

Ore 17:22 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 17:28 – JUDO maschile FINALE BRONZO -66 kg

Ore 17:30 – HOCKEY PRATO maschile girone B Belgio-Nuova Zelanda

Ore 17:38 – JUDO maschile FINALE ORO -66 kg

Ore 17:45 – CANOA femminile slalom K1 FINALE

Ore 17:49 – JUDO femminile FINALE BRONZO -52 kg

Ore 17:59 – JUDO femminile FINALE BRONZO -52 kg

Ore 18:00 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni -IV Suddivisione

Ore 18:09 – JUDO femminile FINALE ORO -52 kg

Ore 19:00 – CALCIO femminile girone C Spagna-Nigeria

Ore 19:00 – CALCIO femminile girone B Australia-Zambia

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile girone B Angola-Spagna

Ore 19:00 – TENNIS maschile singolo primo turno

Ore 19:00 – TENNIS femminile singolo primo turno

Ore 19:00 – SCHERMA femminile fioretto individuale semifinali

Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile girone B Francia-Ungheria

Ore 19.30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 19:45 – HOCKEY PRATO maschile girone A Paesi Bassi-Francia

Ore 20:00 – SCHERMA maschile spada individuale semifinali

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile primo turno

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY Girone E maschile: Evandro/Arthur (BRA) – Hörl/Horst (AUT)

Ore 20:15 – HOCKEY PRATO maschile girone A Sudafrica-Gran Bretagna

Ore 20:16 – PUGILATO maschile 92 kg eliminatorie

Ore 20:20 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 20:20 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 20:30 – NUOTO maschile 400 m misti FINALE

Ore 20:45 – NUOTO femminile 100 m farfalla FINALE

Ore 20:50 – SCHERMA femminile fioretto individuale FINALE BRONZO

Ore 20:51 – NUOTO maschile 200 m stile libero semifinali

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY Girone B maschile Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

Ore 21:00 – BASKET femminile girone A Serbia-Porto Rico

Ore 21:00 – CALCIO femminile girone A Francia-Canada

Ore 21:00 – CALCIO femminile girone B USA-Germania

Ore 21:00 – VOLLEY Girone A maschile Slovenia-Canada

Ore 21:00 – PALLAMANO femminile girone A Francia-Paesi Bassi

Ore 21:04 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 21:05 – PALLANUOTO maschile girone A Romania-Grecia

Ore 21:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 21.10 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 21.10 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni – V Suddivisione

Ore 21:15 – NUOTO femminile 100 m rana semifinali

Ore 21:20 – SCHERMA maschile spada individuale FINALE BRONZO

Ore 21:36 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 21:37 – NUOTO maschile 100 m dorso semifinali

Ore 21:45 – SCHERMA femminile fioretto individuale FINALE ORO

Ore 21:54 – NUOTO maschile 100 m rana FINALE

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY Girone C femminile Hughes/Cheng (USA) vs Hermannova/Stochlova (CZE)

Ore 22:00 – NUOTO femminile 200 m stile libero semifinali

Ore 22:15 – SCHERMA maschile spada individuale FINALE ORO



Lunedì 29 luglio

Ore 7:00 – SURF maschile round 3

Ore 7:00 – SURF femminile round 3

Ore 8.30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 9:00 – VOLLEY Girone C femminile Turchia-Paesi Bassi

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile girone A Giappone-Germania

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone A maschile Cottafava/Nicolai (ITA) – Nicolaidis/Carracher (AUS)

Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile Trap qualificazioni

Ore 9:15 – TIRO A SEGNO squadra mista pistola aria compressa 10 m qualificazioni

Ore 9:20 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO femminile carabina aria compressa 10 m FINALE

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO squadre ottavi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo semifinali E/F

Ore 9:30 – SCHERMA femminile sciabola individuale trentaduesimi

Ore 9:54 – CANOTTAGGIO femminile singolo semifinali E/F

Ore 9:55 – SCHERMA maschile fioretto individuale trentaduesimi

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone F maschile: Boermans/de Groot (NED) – Herrera/Gavira (ESP)

Ore 10:00 – JUDO femminile -57 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – JUDO maschile -73 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo primo turno

Ore 10:00 – HOCKEY PRATO maschile girone B Irlanda-Australia

Ore 10:10 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 10:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 10:20 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza ripescaggi

Ore 10:25 – SCHERMA femminile sciabola individuale sedicesimi

Ore 10:28 – JUDO femminile -57 kg sedicesimi

Ore 10:28 – JUDO maschile -73 kg sedicesimi

Ore 10:30 – HOCKEY PRATO femminile girone A Giappone-Cina

Ore 10:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza ripescaggi

Ore 10:40 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri ripescaggi

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone B femminile: Xue/X. Y. Xia (CHN) – Bansley/Bukovec (CAN)

Ore 11:00 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri ripescaggi

Ore 11:00 – PALLAMANO maschile girone A Slovenia-Croazia

Ore 11:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 11:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m sincro FINALE

Ore 11:00 – NUOTO femminile 400 m misti batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 100 m dorso batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 800 m stile libero batterie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 11:00 – BASKET femminile girone B Nigeria-Australia

Ore 11:00 – SPORT EQUESTRI completo individuale – qualificazioni salto

Ore 11:20 – CANOTTAGGIO maschile 4 di coppia ripescaggi

Ore 11:30 – CANOTTAGGIO femminile 4 di coppia ripescaggi

Ore 11:40 – CANOTTAGGIO maschile Otto batterie

Ore 11:48 – PUGILATO maschile 63.5 kg eliminatorie

Ore 12:00 – BEACH VOLLEY Girone F femminile Hüberli/Brunner (SWI) – Álvarez M/Moreno (ESP)

Ore 12:00 – CANOTTAGGIO femminile Otto batterie

Ore 12:00 – VELA maschile iQFOil

Ore 12:00 – VELA femminile iQFOil

Ore 12:00 – VELA maschile 49er

Ore 12:00 – VELA femminile 49er FX

Ore 12:00 – TIRO A SEGNO maschile carabina aria compressa 10 m FINALE

Ore 12:00 – TENNIS maschile secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS doppio misto primo turno

Ore 12:05 – SCHERMA maschile fioretto individuale sedicesimi

Ore 12:15 – SPORT EQUESTRI completo a squadre- FINALE salto

Ore 12:20 – JUDO femminile -57 kg ottavi

Ore 12:20 – JUDO maschile -73 kg ottavi

Ore 12:36 – PUGILATO maschile +92 kg eliminatorie

Ore 12:45 – HOCKEY PRATO femminile girone B India-Argentina

Ore 13:00 – VOLLEY Girone B femminile Brasile-Kenya

Ore 13:15 – HOCKEY PRATO femminile girone B Spagna-Stati Uniti

Ore 13:16 – JUDO femminile -57 kg quarti

Ore 13:16 – JUDO maschile -73 kg quarti

Ore 13:30 – BASKET femminile girone C Germania-Belgio

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile girone B Francia-ITALIA

Ore 14:00 – RUGBY A 7 femminile fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 14:00 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile girone B Egitto-Danimarca

Ore 14:05 – SCHERMA femminile sciabola individuale ottavi

Ore 14:10 – CICLISMO maschile mountain bike cross country

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO maschile squadre quarti

Ore 14:50 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 14:50 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 14:55 – SCHERMA maschile fioretto individuale ottavi

Ore 15:00 – SPORT EQUESTRI completo individuale – FINALE salto

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY Girone D femminile Melissa/Brandie (CAN) – Poletti/Michelle (PAR)

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 15:30 – CANOA maschile slalom C1 semifinale

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile girone B Stati Uniti-Spagna

Ore 15:40 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 15:47 – TIRO CON L’ARCO maschile squadre semifinali

Ore 15:55 – SCHERMA femminile sciabola individuale quarti

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY Girone F maschile Krou/Gauthier-Rat (FRA) – Evans/Budinger (USA)

Ore 16:00 – PALLAMANO maschile girone A Svezia-Spagna

Ore 16:00 – JUDO femminile -57 kg ripescaggi

Ore 16:02 – PUGILATO maschile 63.5 kg eliminatorie

Ore 16:17 – JUDO femminile -57 kg semifinali

Ore 16:20 – SCHERMA maschile fioretto individuale quarti

Ore 16:34 – JUDO maschile -73 kg ripescaggi

Ore 16:48 – TIRO CON L’ARCO maschile squadre FINALE BRONZO

Ore 16:50 – PUGILATO maschile +92 kg eliminatorie

Ore 16:51 – JUDO maschile -73 kg semifinali

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY Girone D femminile Tina/Anastasija (LAT) vs Esmée/Zoé (SWI)

Ore 17:00 – TENNIS TAVOLO doppio misto semifinali

Ore 17:00 – VOLLEY Girone A femminile Stati Uniti-Cina

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Gran Bretagna-Australia

Ore 17:11 – TIRO CON L’ARCO maschile squadre FINALE ORO

Ore 17:15 – BASKET femminile girone B Canada-Francia

Ore 17:18 – JUDO femminile -57 kg FINALE BRONZO

Ore 17:28 – JUDO femminile -57 kg FINALE BRONZO

Ore 17:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile conc. Generale a squadre FINALE

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Sudafrica-Argentina

Ore 17:30 – CANOA maschile slalom C1 FINALE

Ore 17:38 – JUDO femminile -57 kg FINALE ORO

Ore 17:49 – JUDO maschile -73 kg FINALE BRONZO

Ore 17:59 – JUDO maschile -73 kg FINALE BRONZO

Ore 18:09 – JUDO maschile -73 kg FINALE ORO

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile girone A Cina-Paesi Bassi

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile girone B Francia-Norvegia

Ore 19:00 – TENNIS maschile secondo turno

Ore 19:00 – TENNIS femminile secondo turno

Ore 19:00 – SCHERMA femminile sciabola individuale semifinali

Ore 19:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi

Ore 19:45 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Germania-Paesi Bassi

Ore 19:50 – SCHERMA maschile fioretto individuale semifinali

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 60 kg eliminatorie

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY Girone A maschile Ahman/Hellvig (SWE) vs Cherif/Ahmed (QAT)

Ore 20:00 – RUGBY A 7 femminile semifinali 9°/12° posto

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile secondo turno

Ore 20:05 – PALLANUOTO femminile girone A Ungheria-Canada

Ore 20:15 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Francia-Belgio

Ore 20:20 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 20:30 – RUGBY A 7 femminile semifinali 9°/12° posto

Ore 20:30 – NUOTO femminile 400 m misti FINALE

Ore 20:43 – NUOTO maschile 200 m stile libero FINALE

Ore 20:48 – PUGILATO maschile 63.5 kg eliminatorie

Ore 20:50 – SCHERMA femminile sciabola individuale FINALE BRONZO

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY Girone F femminile Placette/Richard (FRA) vs Ludwig/Lippmann (GER)

Ore 21:00 – NUOTO femminile 100 m dorso semifinali

Ore 21:00 – RUGBY A 7 femminile quarti di finale

Ore 21:00 – PALLAMANO maschile girone B Argentina-Ungheria

Ore 21:00 – BASKET femminile girone C USA-Giappone

Ore 21:00 – VOLLEY Girone A femminile Francia-Serbia

Ore 21:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 21:10 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 21:15 – SCHERMA maschile fioretto individuale FINALE BRONZO

Ore 21:20 – PUGILATO maschile +92 kg eliminatorie

Ore 21:22 – NUOTO maschile 100 m dorso FINALE

Ore 21:30 – RUGBY A 7 femminile quarti di finale

Ore 21:32 – NUOTO femminile 100 m rana FINALE

Ore 21:45 – SCHERMA femminile sciabola individuale FINALE ORO

Ore 21:48 – NUOTO femminile 200 m stile libero FINALE

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY Girone B femminile Nuss/Kloth (USA) vs Mariafe/Clancy (AUS)

Ore 22:00 – RUGBY A 7 femminile quarti di finale

Ore 22:10 – SCHERMA maschile fioretto individuale FINALE ORO

Ore 22:30 – RUGBY A 7 femminile quarti di finale

Martedì 30 luglio

Ore 7:00 – SURF maschile quarti

Ore 7:00 – SURF femminile quarti

Ore 7:00 – SURF maschile semifinali

Ore 7:00 – SURF femminile semifinali

Ore 7:00 – SURF maschile FINALE BRONZO

Ore 7:00 – SURF femminile FINALE BRONZO

Ore 7:00 – SURF maschile FINALE ORO

Ore 7:00 – SURF femminile FINALE ORO

Ore 8:00 – TRIATHLON maschile individuale

Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 9:00 – VOLLEY Girone B maschile ITALIA-Egitto

Ore 9:00 – PALLAMANO femminile girone A Germania-Slovenia

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Bryl/Łosiak (POL) vs Hodges/Schubert (AUS)

Ore 9:00 – TIRO A VOLO femminile trap qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile trap qualificazioni

Ore 9:20 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO squadra mista pistola aria compressa 10 m FINALE BRONZO

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo quarti

Ore 10:00 – TIRO A SEGNO squadra mista pistola aria compressa 10 m FINALE ORO

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Ehlers/Wickler (GER) vs Bassereau/Lyneel (FRA)

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile secondo turno

Ore 10:00 – JUDO femminile -63 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – JUDO maschile -81 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO maschile girone A Spagna-Francia

Ore 10:10 – CANOTTAGGIO maschile singolo quarti

Ore 10:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 10:28 – JUDO femminile -63 kg sedicesimi

Ore 10:28 – JUDO maschile -81 kg sedicesimi

Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile girone B Australia-Serbia

Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO maschile girone A Sudafrica-Germania

Ore 10:50 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia semifinali

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone A femminile Gottardi/Menegatti (ITA) – Marwa/D. Elghobashy (EGY)

Ore 11:00 – PALLAMANO femminile girone A Norvegia-Corea del Sud

Ore 11:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m farfalla batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 100 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 1500 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 100 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m rana batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 4×200 stile libero batterie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 51 kg eliminatorie

Ore 11:00 – BASKET maschile girone A Spagna-Grecia

Ore 11:00 – SPORT EQUESTRI dressage a squadre qualificazioni

Ore 11:10 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia semifinali

Ore 11:30 – CANOTTAGGIO femminile 4 senza ripescaggi

Ore 11:40 – CANOTTAGGIO maschile 4 senza ripescaggi

Ore 11:48 – PUGILATO maschile 80 kg eliminatorie

Ore 12:00 – BEACH VOLLEY Girone D maschile George/Andre (BRA) – Diaz/Alayo (CUB)

Ore 12:00 – VELA maschile iQFOil

Ore 12:00 – VELA femminile iQFOil

Ore 12:00 – VELA maschile 49er

Ore 12:00 – VELA femminile 49er FX

Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo terzo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio secondo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo terzo turno

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio terzo turno

Ore 12:00 – TENNIS doppio misto primo turno

Ore 12:05 – PALLANUOTO maschile girone A Croazia-ITALIA

Ore 12:20 – JUDO femminile -63 kg ottavi

Ore 12:20 – JUDO maschile -81 kg ottavi

Ore 12:20 – PUGILATO femminile 54 kg eliminatorie

Ore 12:26 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 12:45 – HOCKEY SU PRATO maschile girone A Gran Bretagna-Paesi Bassi

Ore 12:52 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 13:00 – VOLLEY Girone C maschile Stati Uniti-Germania

Ore 13:05 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 13:08 – PUGILATO femminile 57 kg eliminatorie

Ore 13:15 – HOCKEY SU PRATO maschile girone B Irlanda-India

Ore 13:30 – SCHERMA femminile spada a squadre quarti

Ore 13:16 – JUDO femminile -63 kg quarti

Ore 13:16 – JUDO maschile -81 kg quarti

Ore 13:25 – CICLISMO femminile BMX freestyle park seeding round

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO doppio misto FINALE BRONZO

Ore 13:30 – BASKET maschile girone A Canada-Australia

Ore 13:45 – SPORT EQUESTRI dressage individuale qualificazioni

Ore 14:00 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile girone B Paesi Bassi-Spagna

Ore 14:30 – TENNIS TAVOLO doppio misto FINALE ORO

Ore 14:30 – RUGBY A 7 femminile semifinale 5°/8° posto

Ore 14:50 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 15:00 – RUGBY A 7 femminile semifinale 5°/8° posto

Ore 15:00 – SCHERMA femminile spada a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 15:00 – CALCIO maschile girone C Repubblica Dominicana-Uzbekistan

Ore 15:00 – CALCIO maschile girone C Spagna-Egitto

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY Girone D maschile Partain/Benesh (USA) – Abicha/Elgraoui (MAR)

Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile girone B Giappone-Francia

Ore 15:00 – CANOA femminile slalom C1 batterie 1ª run

Ore 15:12 – CICLISMO maschile BMX freestyle park seeding round

Ore 15:30 – RUGBY A 7 femminile semifinale 1°/4° posto

Ore 15:30 – TIRO A VOLO maschile trap FINALE

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 51 kg eliminatorie

Ore 15:40 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 15:50 – SCHERMA femminile spada a squadre semifinali semifinali 1°/4° posto

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY Girone E femminile Carol/Barbara (BRA) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU)

Ore 16:00 – RUGBY A 7 femminile semifinale 1°/4° posto

Ore 16:00 – PALLAMANO femminile girone B Ungheria-Angola

Ore 16:00 – CANOA maschile slalom K1 batterie 1ª run

Ore 16:00 – JUDO maschile ripescaggi -81 kg

Ore 16:17 – JUDO maschile semifinali -81 kg

Ore 16:18 – PUGILATO maschile 80 kg eliminatorie

Ore 16:30 – RUGBY A 7 femminile finale 11°/12° posto

Ore 16:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 16:34 – JUDO femminile ripescaggi -63 kg

Ore 16:35 – PALLANUOTO maschile girone A Stati Uniti-Romania

Ore 16:40 – SCHERMA femminile spada a squadre semifinali finale 7°/8° posto

Ore 16:40 – SCHERMA femminile spada a squadre finale 5°/6° posto

Ore 16:50 – PUGILATO femminile 54 kg eliminatorie

Ore 16:51 – JUDO femminile semifinali -63 kg

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY Girone F maschile Krou/Gauthier-Rat (FRA) – Herrera/Gavira (ESP)

Ore 17:00 – CALCIO maschile girone B Ucraina-Argentina

Ore 17:00 – CALCIO maschile girone B Marocco-Iraq

Ore 17:00 – VOLLEY Girone A maschile Slovenia-Serbia

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO maschile girone B Argentina-Nuova Zelanda

Ore 17:00 – RUGBY A 7 femminile finale 9°/10° posto

Ore 17:10 – CANOA femminile slalom C1 batterie 2ª run

Ore 17:15 – BASKET maschile girone B Giappone-Francia

Ore 17:18 – JUDO maschile -81 kg FINALE BRONZO

Ore 17:28 – JUDO maschile -81 kg FINALE BRONZO

Ore 17:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Germania-Stati Uniti

Ore 17:38 – JUDO maschile -81 kg FINALE ORO

Ore 17:38 – PUGILATO femminile 57 kg eliminatorie

Ore 17:45 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 17:49 – JUDO femminile -63 kg FINALE BRONZO

Ore 17:59 – JUDO femminile -63 kg FINALE BRONZO

Ore 18:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Australia-Canada

Ore 18:00 – RUGBY A 7 femminile finale 7°/8° posto

Ore 18:09 – JUDO femminile -63 kg FINALE ORO

Ore 18:10 – CANOA maschile slalom K1 batterie 2ª run

Ore 18.11 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 18.15 – GINNASTICA ARTISTICA femminile conc. Generale a squadre FINALE

Ore 18:30 – RUGBY A 7 femminile finale 5°/6° posto

Ore 18:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Lettonia-Lituania

Ore 18:37 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 18.50 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 19:00 – CALCIO maschile girone A USA-Guinea

Ore 19:00 – CALCIO maschile girone A Nuova Zelanda-Francia

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile girone B Francia-Brasile

Ore 19:00 – TENNIS maschile singolo secondo turno

Ore 19:00 – TENNIS femminile singolo terzo turno

Ore 19:00 – RUGBY A 7 femminile FINALE BRONZO

Ore 19:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Cina-Paesi Bassi

Ore 19:30 – SCHERMA femminile spada a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile girone A Montenegro-Grecia

Ore 19:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 19:45 – RUGBY A 7 femminile FINALE ORO

Ore 19:45 – HOCKEY SU PRATO maschile girone B Australia-Belgio

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 51 kg eliminatorie

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY Girone F maschile Boermans/de Groot (NED) vs Evans/Budinger (USA)

Ore 20:20 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi

Ore 20:20 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 20:30 – SCHERMA femminile spada a squadre FINALE ORO

Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 m stile libero semifinali

Ore 20:32 – PUGILATO maschile 80 kg eliminatorie

Ore 20:41 – NUOTO maschile 200 m farfalla semifinali

Ore 20:57 – NUOTO femminile 100 m dorso FINALE

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY Girone A femminile Ana Patrícia/Duda (BRA) – Liliana/Paula (ESP)

Ore 21:00 – BASKET maschile girone B Brasile-Germania

Ore 21:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Spagna-Azerbaijan

Ore 21:00 – CALCIO maschile girone D Paraguay-Mali

Ore 21:00 – CALCIO maschile girone D Israele-Giappone

Ore 21:00 – VOLLEY Girone A maschile Francia-Canada

Ore 21:00 – PALLAMANO femminile girone A Svezia-Danimarca

Ore 21:03 – NUOTO maschile 800 m stile libero FINALE

Ore 21:05 – PALLANUOTO maschile girone B Spagna-Ungheria

Ore 21:10 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 21:25 – NUOTO femminile 100 m stile libero semifinali

Ore 21:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Francia-Cina

Ore 21:36 – PUGILATO femminile 54 kg eliminatorie

Ore 21:46 – NUOTO maschile 200 m rana semifinali

Ore 21:59 – NUOTO maschile 4×200 m stile libero FINALE

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY Girone E femminile: Stam/Schoon (NED) – Akiko/Ishii (JAP)

Ore 22:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Polonia-Francia

Ore 22:08 – PUGILATO femminile 57 kg eliminatorie

Ore 22:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Serbia-Stati Uniti

Mercoledì 31 luglio

Ore 8:00 – TRIATHLON femminile individuale

Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO maschile carabina 3 posizioni 50 m qualificazioni

Ore 9:00 – VOLLEY Girone B maschile Polonia-Brasile

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile girone B Norvegia-Ungheria

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone E maschile Perusic/Schweiner (CZE) – Horl/Horst (AUT)

Ore 9:00 – TIRO A VOLO femminile trap qualificazioni

Ore 9:20 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri finale C

Ore 9:42 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri finale C

Ore 9:54 – CANOTTAGGIO maschile singolo semifinali C-D

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone F femminile Huberli/Brunner (SWI) vs Ludwig/Lippmann (GER)

Ore 10:00 – JUDO femminile -70 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – JUDO maschile -90 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo secondo turno

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Argentina-Spagna

Ore 10:00 – SPORT EQUESTRI dressage a squadre qualificazioni

Ore 10:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi

Ore 10:14 – CANOTTAGGIO femminile singolo semifinali C-D

Ore 10:28 – JUDO femminile -70 kg sedicesimi

Ore 10:28 – JUDO maschile -90 kg sedicesimi

Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Sudafrica-Gran Bretagna

Ore 10:34 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza semifinali

Ore 10:54 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza semifinali

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone C femminile Müller/Tillmann (GER) – Hermannova/Stochlova (CZE)

Ore 11:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 11:00 – TUFFI femminile piattaforma 10 m sincro FINALE

Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m rana batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m dorso batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m farfalla batterie

Ore 11:00 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie

Ore 11:00 – BASKET femminile girone A Porto Rico-Spagna

Ore 11:00 – PALLAMANO maschile girone A Croazia-Germania

Ore 11:14 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri semifinali

Ore 11:32 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 11:34 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri semifinali

Ore 12:00 – BEACH VOLLEY Girone D femminile Tina/Anastasija (LAT) – Poletti/Michelle (PAR)

Ore 12:00 – VELA maschile 49er

Ore 12:00 – VELA femminile 49er FX

Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo terzo turno

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo quarti di finale

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio quarti di finale

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio semifinali

Ore 12:00 – TENNIS doppio misto quarti di finale

Ore 12:02 – CANOTTAGGIO maschile 4 di coppia finale B

Ore 12:04 – PUGILATO femminile 75 kg eliminatorie

Ore 12:14 – CANOTTAGGIO femminile 4 di coppia finale B

Ore 12:20 – JUDO femminile -70 kg ottavi

Ore 12:20 – JUDO maschile -90 kg ottavi

Ore 12:26 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 12:26 – CANOTTAGGIO maschile 4 di coppia FINALE A

Ore 12:38 – CANOTTAGGIO femminile 4 di coppia FINALE A

Ore 12:45 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Francia-Germania

Ore 12:45 – SPORT EQUESTRI dressage individuale qualificazioni

Ore 12:52 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 13:00 – VOLLEY Girone C maschile Giappone-Argentina

Ore 13:05 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 13:08 – PUGILATO femminile 60 kg quarti di finale

Ore 13:10 – CICLISMO femminile BMX freestyle park FINALE

Ore 13:15 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Australia-Stati Uniti

Ore 13:16 – JUDO femminile -70 kg quarti

Ore 13:16 – JUDO maschile -90 kg quarti

Ore 13:30 – SCHERMA maschile sciabola a squadre quarti

Ore 13:30 – BASKET femminile girone A Cina-Serbia

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile girone A Paesi Bassi-Australia

Ore 14:00 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 14:45 – CICLISMO maschile BMX freestyle park FINALE

Ore 14:50 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 15:00 – SCHERMA maschile sciabola a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 15:00 – PALLAMANO maschile girone A Spagna-Giappone

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY Girone C femminile Hughes/Cheng (USA) – Vieira/Chamereau (FRA)

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo terzo turno

Ore 15:30 – TIRO A VOLO femminile trap FINALE

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie

Ore 15:30 – CANOA femminile Slalom C1 semifinale

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile girone A Canada-Cina

Ore 15:40 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 15:50 – SCHERMA maschile sciabola a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY Girone B maschile van de Velde/Immers (NED) – Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

Ore 16:00 – PALLAMANO maschile girone A Slovenia-Giappone

Ore 16:00 – JUDO femminile -70 kg ripescaggi

Ore 16:17 – JUDO femminile -70 kg semifinali

Ore 16:18 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 16:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 16:34 – JUDO maschile -90 kg ripescaggi

Ore 16:40 – SCHERMA maschile sciabola a squadre finale 7°/8° posto

Ore 16:40 – SCHERMA maschile sciabola a squadre finale 5°/6° posto

Ore 16:51 – JUDO maschile -90 kg semifinali

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY Girone F femminile Placette/Richard (FRA) – Álvarez M/Moreno (ESP)

Ore 17:00 – VOLLEY Girone A femminile Stati Uniti-Serbia

Ore 17:00 – CALCIO femminile girone C Giappone-Nigeria

Ore 17:00 – CALCIO femminile girone C Brasile-Spagna

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Belgio-Giappone

Ore 17:06 – PUGILATO femminile 75 kg eliminatorie

Ore 17:15 – BASKET maschile girone C Porto Rico-Serbia

Ore 17:18 – JUDO femminile -70 kg FINALE BRONZO

Ore 17:25 – CANOA femminile Slalom C1 FINALE

Ore 17:28 – JUDO femminile -70 kg FINALE BRONZO

Ore 17:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Germania-Australia

Ore 17:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile conc. Generale individuale FINALE

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO maschile girone A Germania-Paesi Bassi

Ore 17:38 – JUDO femminile -70 kg FINALE ORO

Ore 17:38 – PUGILATO femminile 60 kg quarti di finale

Ore 17:45 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 17:49 – JUDO maschile -90 kg FINALE BRONZO

Ore 17:59 – JUDO maschile -90 kg FINALE BRONZO

Ore 18:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Canada-Cina

Ore 18:09 – JUDO maschile -90 kg FINALE ORO

Ore 18:11 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile girone B ITALIA-Stati Uniti

Ore 18:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Lettonia-Paesi Bassi

Ore 18:37 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 18:50 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 19:00 – CALCIO femminile girone B Zambia-Germania

Ore 19:00 – CALCIO femminile girone B Australia-USA

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile girone B Francia-Egitto

Ore 19:00 – TENNIS maschile singolo terzo turno

Ore 19:00 – TENNIS femminile singolo quarti di finale

Ore 19:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Serbia-Cina

Ore 19:30 – SCHERMA maschile sciabola a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi

Ore 19:30 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi

Ore 19:45 – HOCKEY SU PRATO maschile girone A Spagna-Sudafrica

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY Girone E maschile Evandro/Arthur (BRA) – Schachter/Dearing (CAN)

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile e femminile singolo terzo turno

Ore 20:05 – PALLANUOTO femminile girone B Spagna-Grecia

Ore 20:15 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Paesi Bassi-Cina

Ore 20:20 – BADMINTON doppio misto quarti di finale

Ore 20:30 – SCHERMA maschile sciabola a squadre FINALE ORO

Ore 20:30 – NUOTO femminile 100 m stile libero FINALE

Ore 20:36 – NUOTO maschile 200 m farfalla FINALE

Ore 20:42– NUOTO femminile 200 m farfalla semifinali

Ore 20:48 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY Girone D femminile Melissa/Brandie (CAN) – Esmée/Zoé (SWI)

Ore 21:00 – PALLAMANO maschile girone B Danimarca-Argentina

Ore 21:00 – BASKET maschile girone C USA-Sudan del Sud

Ore 21:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Francia-Spagna

Ore 21:00 – CALCIO femminile girone A Nuova Zelanda-Francia

Ore 21:00 – CALCIO femminile girone A Colombia-Canada

Ore 21:00 – VOLLEY Girone B femminile Polonia-Kenya

Ore 21:04 – NUOTO femminile 1500 m stile libero FINALE

Ore 21:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Stati Uniti-Azerbaijan

Ore 21:34 – NUOTO maschile 200 m dorso semifinali

Ore 21:36 – PUGILATO femminile 75 kg eliminatorie

Ore 21:46 – NUOTO femminile 200 m rana semifinali

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY Girone B maschile Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Ranghieri/Carambula (ITA)

Ore 22:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Lituania-Francia

Ore 22:08 – PUGILATO femminile 60 kg quarti di finale

Ore 22:08 – NUOTO maschile 200 m rana FINALE

Ore 22:15 – NUOTO maschile 100 m stile libero FINALE

Ore 22:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Stati Uniti-Polonia

Giovedì 1 agosto

Ore 7:30 – ATLETICA maschile marcia 20 km

Ore 8:30 – BADMINTON femminile doppio quarti di finale

Ore 9:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Cina-Australia

Ore 9:00 – VOLLEY Girone C femminile Turchia-Repubblica Dominicana

Ore 9:00 – PALLAMANO femminile girone B Paesi Bassi-Brasile

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Ehlers/Wickler (GER) – Hodges/Schubert (AUS)

Ore 9:00 – GOLF maschile individuale primo giro

Ore 9:20 – BADMINTON maschile singolo quarti di finale

Ore 9:20 – ATLETICA femminile marcia 20 km

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO maschile carabina 3 posizioni 50 m FINALE

Ore 9:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Germania-Canada

Ore 9.30 – CANOTTAGGIO femminile singolo semifinali A-B

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 9.50 – CANOTTAGGIO maschile singolo semifinali A-B

Ore 9:56 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone A maschile Cherif/Ahmed (QAT) – Nicolaidis/Carracher (AUS)

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo quarti

Ore 10:00 – JUDO femminile -78 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – JUDO maschile -100 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO maschile girone B India-Belgio

Ore 10:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Paesi Bassi-Serbia

Ore 10:10 – CANOTTAGGIO femminile Otto ripescaggi

Ore 10:20 – CANOTTAGGIO maschile Otto ripescaggi

Ore 10:22 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 10:28 – JUDO femminile -78 kg sedicesimi

Ore 10:28 – JUDO maschile -100 kg sedicesimi

Ore 10:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia finale B

Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile girone A Grecia-Stati Uniti

Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO maschile girone B Nuova Zelanda-Australia

Ore 10:35 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 10:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Cina-Lettonia

Ore 10:42 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia finale B

Ore 10:54 – CANOTTAGGIO femminile 4 senza finale B

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone A femminile Liliana/Paula (ESP) vs Marwa/D. Elghobashy (EGY)

Ore 11:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo quarti

Ore 11:00 – PALLAMANO femminile girone A Corea del Sud-Svezia

Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m dorso batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 50 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m misti batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 4×200 m stile libero batterie

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 11:00 – SPORT EQUESTRI salto ostacoli a squadre qualificazioni

Ore 11:00 – BASKET femminile girone C Giappone-Germania

Ore 11:06 – CANOTTAGGIO maschile 4 senza finale B

Ore 11:18 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia FINALE A

Ore 11:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia FINALE A

Ore 11:48 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 11:50 – SCHERMA femminile fioretto a squadre quarti di finale

Ore 11:50 – CANOTTAGGIO femminile 4 senza FINALE A

Ore 12:00 – BEACH VOLLEY Girone D maschile Diaz/Alayo (CUB) – Abicha/Elgraoui (MAR)

Ore 12:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo quarti

Ore 12:00 – VELA maschile iQFOiL

Ore 12:00 – VELA femminile iQFOiL

Ore 12:00 – VELA maschile 49er medal race

Ore 12:00 – VELA femminile 49er FX medal race

Ore 12:00 – VELA maschile ILCA 7

Ore 12:00 – VELA femminile ILCA 6

Ore 12:00 – TIRO A SEGNO femminile carabina 3 posizioni 50 m qualificazioni

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo quarti di finale

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo semifinali

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio semifinali

Ore 12:00 – TENNIS doppio misto semifinali

Ore 12:05 – PALLANUOTO maschile girone B Serbia-Spagna

Ore 12:10 – CANOTTAGGIO maschile 4 senza FINALE A

Ore 12:20 – JUDO femminile -78 kg ottavi

Ore 12:20 – JUDO maschile -100 kg ottavi

Ore 12:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Spagna-Azerbaijan

Ore 12:36 – PUGILATO femminile 54 kg quarti di finale

Ore 12:45 – HOCKEY SU PRATO maschile girone A Francia-Gran Bretagna

Ore 12:52 – PUGILATO maschile 63.5 kg quarti di finale

Ore 13:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Stati Uniti-Australia

Ore 13:00 – VOLLEY Girone B femminile Brasile-Giappone

Ore 13:00 – BADMINTON maschile doppio quarti di finale

Ore 13:08 – PUGILATO maschile 92 kg quarti di finale

Ore 13:15 – HOCKEY SU PRATO maschile girone B Argentina-Irlanda

Ore 13:16 – JUDO femminile -78 kg quarti

Ore 13:16 – JUDO maschile -100 kg quarti

Ore 13:30 – BASKET femminile girone B Australia-Canada

Ore 13:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Lituania-Polonia

Ore 13:40 – SCHERMA femminile fioretto a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile girone B Spagna-Ungheria

Ore 14:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Paesi Bassi-Francia

Ore 14:10 – BADMINTON maschile singolo ottavi di finale

Ore 14:50 – SCHERMA femminile fioretto a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY Girone D maschile George/Andre (BRA) – Partain/Benesh (USA)

Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile girone B Francia-Australia

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo quarti di finale

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 15:30 – CANOA maschile slalom K1 semifinale

Ore 15:30 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi

Ore 15:56 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimi

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY Girone B femminile Mariafe/Clancy (AUS) – Bansley/Bukovec (CAN)

Ore 16:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo quarti

Ore 16:00 – PALLAMANO femminile girone B Angola-Francia

Ore 16:00 – SCHERMA femminile fioretto a squadre finale 7°/8° posto

Ore 16:00 – SCHERMA femminile fioretto a squadre finale 5°/6° posto

Ore 16:00 – JUDO maschile -100 kg ripescaggi

Ore 16:17 – JUDO maschile -100 kg semifinali

Ore 16:18 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 16:22 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi

Ore 16:34 – JUDO femminile -78 kg ripescaggi

Ore 16:35 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi

Ore 16:35 – PALLANUOTO maschile girone A ITALIA-Montenegro

Ore 16:51 – JUDO femminile -78 kg semifinali

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY Girone A maschile Åhman/Hellvig (SWE) – Cottafava/Nicolai (ITA)

Ore 17:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo quarti

Ore 17:00 – VOLLEY Girone C femminile ITALIA-Paesi Bassi

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Stati Uniti-Gran Bretagna

Ore 17:06 – PUGILATO femminile 54 kg quarti di finale

Ore 17:15 – BASKET femminile girone B Francia-Nigeria

Ore 17:18 – JUDO maschile -100 kg FINALE BRONZO

Ore 17:28 – JUDO maschile -100 kg FINALE BRONZO

Ore 17:30 – CANOA maschile slalom K1 FINALE

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Spagna-Sudafrica

Ore 17:38 – JUDO maschile -100 kg FINALE ORO

Ore 17:38 – PUGILATO maschile 63.5 kg quarti di finale

Ore 17:49 – JUDO femminile -78 kg FINALE BRONZO

Ore 17:59 – JUDO femminile -78 kg FINALE BRONZO

Ore 17:54 – PUGILATO maschile 92 kg quarti di finale

Ore 18:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Cina-Spagna

Ore 18:09 – JUDO femminile -78 kg FINALE ORO

Ore 18:15 – GINNASTICA ARTISTICA femminile conc. Generale individuale FINALE

Ore 18:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Germania-Azerbaijan

Ore 18:30 – BADMINTON femminile singolo ottavi di finale

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile girone A Germania-Danimarca

Ore 19:00 – TENNIS maschile singolo quarti di finale

Ore 19:00 – TENNIS femminile singolo semifinali

Ore 19:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Stati Uniti-Lituania

Ore 19:10 – SCHERMA femminile fioretto a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile girone A Romania-Croazia

Ore 19:30 – BADMINTON doppio misto semifinali

Ore 19:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Cina-Polonia

Ore 19:45 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Giappone-Francia

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo quarti di finale

Ore 20:00 – CICLISMO maschile BMX Racing Race quarti run 1

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY Girone A femminile Ana Patrícia/Duda (BRA) – Gottardi/Menegatti (ITA)

Ore 20:15 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Argentina-Australia

Ore 20:20 – CICLISMO femminile BMX Racing Race quarti run 1

Ore 20:30 – SCHERMA femminile fioretto a squadre FINALE ORO

Ore 20:30 – NUOTO femminile 200 m farfalla FINALE

Ore 20:32 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie

Ore 20:37 – NUOTO maschile 200 m dorso FINALE

Ore 20:40 – CICLISMO maschile BMX Racing Race quarti run 2

Ore 20:44 – NUOTO maschile 50 m stile libero semifinali

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Bryl/Łosiak (POL) vs Bassereau/Lyneel (FRA)

Ore 21:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo quarti di finale

Ore 21:00 – PALLAMANO femminile girone A Slovenia-Norvegia

Ore 21:00 – BASKET femminile girone C Belgio-USA

Ore 21:00 – VOLLEY Girone A femminile Francia-Cina

Ore 21:00 – CICLISMO femminile BMX Racing Race quarti run 2

Ore 21:03 – NUOTO femminile 200 m rana FINALE

Ore 21:04 – PUGILATO femminile 54 kg quarti di finale

Ore 21:05 – PALLANUOTO maschile girone B Ungheria-Giappone

Ore 21:10 – NUOTO femminile 200 m dorso semifinali

Ore 21:20 – PUGILATO maschile 63.5 kg quarti di finale

Ore 21:20 – CICLISMO maschile BMX Racing Race quarti run 3

Ore 21:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Spagna-Stati Uniti

Ore 21:34 – NUOTO maschile 200 m misti semifinali

Ore 21:40 – CICLISMO femminile BMX Racing Race quarti run 3

Ore 21:48– NUOTO femminile 4×200 m stile libero FINALE

Ore 21:52 – PUGILATO maschile 92 kg quarti di finale

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY Girone B femminile Nuss/Kloth (USA) – Xue/X.Y. Xia (CHN)

Ore 22:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Canada-Francia

Ore 22:05 – CICLISMO maschile BMX Racing Race last chance run

Ore 22:15 – CICLISMO femminile BMX Racing Race last chance run

Ore 22:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Serbia-Francia

Ore 23:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Stati Uniti-Lettonia

Venerdì 2 agosto

Ore 8:30 – BADMINTON femminile doppio semifinali

Ore 9:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Cina-Germania

Ore 9:00 – VOLLEY Girone C maschile Argentina-Germania

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile girone B Ungheria-Danimarca

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone E femminile Paulikiene/Raupelyte (LTU) – Akiko/Ishii (JPN)

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO femminile pistola 25 m qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile skeet qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF maschile individuale secondo giro

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO femminile carabina 3 posizioni 50 m FINALE

Ore 9:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Australia-Azerbaijan

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO misto a squadre ottavi

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale F

Ore 9:42 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale F

Ore 9:54 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale E

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone B maschile Ranghieri/Carambula (ITA) – Grimalt M./Grimalt E. (CHI)

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile singolo semifinale

Ore 10:00 – JUDO femminile +78 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – JUDO maschile +100 kg trentaduesimi

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Cina-Germania

Ore 10:05 – ATLETICA maschile decathlon 100 m

Ore 10:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Lituania-Cina

Ore 10:06 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale E

Ore 10:10 – ATLETICA maschile lancio del martello qualificazioni

Ore 10:15 – ATLETICA femminile salto in alto qualificazioni

Ore 10:18 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale D

Ore 10:28 – JUDO femminile +78 kg sedicesimi

Ore 10:28 – JUDO maschile +100 kg sedicesimi

Ore 10:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale D

Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO maschile A Paesi Bassi-Spagna

Ore 10:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Polonia-Paesi Bassi

Ore 10:35 – ATLETICA femminile 100 m preliminari

Ore 10:42 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza finale B

Ore 10:50 – BADMINTON maschile doppio semifinali

Ore 10:54 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza finale B

Ore 10:55 – ATLETICA maschile decathlon salto in lungo

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone E maschile Hörl/Horst (AUT) – Schachter/Dearing (CAN)

Ore 11:00 – TENNIS TAVOLO maschile singolo semifinale

Ore 11:00 – TUFFI maschile trampolino 3 m sincro FINALE

Ore 11:00 – PALLAMANO maschile girone B Argentina-Francia

Ore 11:00 – NUOTO maschile 100 m farfalla batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m misti batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 800 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO 4×100 m misti mista batterie

Ore 11:00 – BASKET maschile girone B Giappone-Brasile

Ore 11:05 – ATLETICA maschile 1500 m batterie

Ore 11:06 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri finale B

Ore 11:18 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri finale B

Ore 11:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza FINALE A

Ore 11:42 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza FINALE A

Ore 11:50 – ATLETICA femminile 100 m batterie

Ore 12:00 – VELA maschile iQFOiL medal race

Ore 12:00 – VELA femminile iQFOiL medal race

Ore 12:00 – BEACH VOLLEY Girone C femminile Vieira/Chamereau (FRA) – Hermannova/Stochlova (CZE)

Ore 12:00 – VELA maschile ILCA 7

Ore 12:00 – VELA femminile ILCA 6

Ore 12:00 – VELA 470 misto

Ore 12:00 – GINNASTICA femminile trampolino elastico qualificazioni

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo semifinali

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo FINALE BRONZO

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio FINALE BRONZO

Ore 12:00 – TENNIS doppio misto FINALE BRONZO

Ore 12:02 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri FINALE A

Ore 12:15 – ATLETICA maschile decathlon lancio del peso

Ore 12:20 – JUDO femminile +78 kg ottavi

Ore 12:20 – JUDO maschile +100 kg ottavi

Ore 12:22 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri FINALE A

Ore 12:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Australia-Spagna

Ore 12:45 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Belgio-Paesi Bassi

Ore 13:00 – VOLLEY Girone B maschile Brasile-Egitto

Ore 13:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Stati Uniti-Francia

Ore 13:15 – HOCKEY SU PRATO maschile girone B Australia-India

Ore 13:16 – JUDO femminile +78 kg quarti

Ore 13:16 – JUDO maschile +100 kg quarti

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO femminile singolo semifinale

Ore 13:30 – SCHERMA maschile spada a squadre quarti

Ore 13:30 – BASKET maschile girone A Australia-Grecia

Ore 13:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Paesi Bassi-Lituania

Ore 13:50 – GINNASTICA femminile trampolino elastico FINALE

Ore 14:00 – SPORT EQUESTRI salto a ostacoli squadre FINALE

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile girone A Australia-Canada

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile girone A Croazia-Svezia

Ore 14:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Francia-Lettonia

Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO misto a squadre quarti

Ore 14:30 – TENNIS TAVOLO maschile singolo semifinale

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY Girone F maschile Herrera/Gavira (ESP) – Evans/Budinger (USA)

Ore 15:00 – CALCIO maschile quarti di finale 1B-2A

Ore 15:00 – SCHERMA maschile spada a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 15:00 – BADMINTON doppio misto FINALE BRONZO

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 57 kg eliminatorie

Ore 15:30 – CANOA femminile kayak cross time trial

Ore 15:31 – TIRO CON L’ARCO misto a squadre semifinali

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile girone B Grecia-ITALIA

Ore 15:50 – SCHERMA maschile spada a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY Girone F maschile Krou/Gauthier-Rat (FRA) – Boermans/de Groot (NED)

Ore 16:00 – JUDO femminile +78 kg ripescaggi

Ore 16:00 – PALLAMANO maschile girone A Germania-Spagna

Ore 16:10 – BADMINTON doppio misto FINALE ORO

Ore 16:17 – JUDO femminile +78 kg semifinali

Ore 16:24 – TIRO CON L’ARCO misto a squadre FINALE BRONZO

Ore 16:34 – PUGILATO maschile 51 kg quarti di finale

Ore 16:34 – JUDO maschile +100 kg ripescaggi

Ore 16:40 – SCHERMA maschile spada a squadre finale 7°/8° posto

Ore 16:40 – SCHERMA maschile spada a squadre finale 5°/6° posto

Ore 16:40 – CANOA maschile kayak cross time trial

Ore 16:43 – TIRO CON L’ARCO misto a squadre FINALE ORO

Ore 16:51 – JUDO maschile +100 kg semifinali

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY Girone E femminile Carol/Barbara (BRA) – Stam/Schoon (NED)

Ore 17:00 – VOLLEY Girone A maschile Francia-Slovenia

Ore 17:00 – CALCIO maschile quarti di finale 1D-2C

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO maschile girone B Nuova Zelanda-Irlanda

Ore 17:06 – PUGILATO maschile 80 kg quarti di finale

Ore 17:15 – BASKET maschile girone A Canada-Spagna

Ore 17:18 – JUDO femminile +78 kg FINALE BRONZO

Ore 17:28 – JUDO femminile +78 kg FINALE BRONZO

Ore 17:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Azerbaijan-Cina

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO maschile girone B Belgio-Argentina

Ore 17:38 – JUDO femminile +78 kg FINALE ORO

Ore 17:38 – PUGILATO maschile +92 kg quarti di finale

Ore 17:40 – BADMINTON maschile singolo primo quarto di finale

Ore 17:49 – JUDO maschile +100 kg FINALE BRONZO

Ore 17:59 – JUDO maschile +100 kg FINALE BRONZO

Ore 18:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Stati Uniti-Canada

Ore 18:00 – ATLETICA maschile decathlon salto in alto

Ore 18:00 – GINNASTICA maschile trampolino elastico qualificazioni

Ore 18:09 – JUDO maschile +100 kg FINALE ORO

Ore 18:10 – ATLETICA femminile 5000 m donne batterie

Ore 18:15 – ATLETICA femminile salto triplo qualificazioni

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile girone B Stati Uniti-Francia

Ore 18:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Francia-Stati Uniti

Ore 18:50 – BADMINTON maschile singolo secondo quarto di finale

Ore 18:55 – ATLETICA femminile lancio del disco qualificazioni

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile girone A Giappone-Slovenia

Ore 19:00 – CALCIO maschile quarti di finale 1C-2D

Ore 19:00 – TENNIS maschile singolo semifinali

Ore 19:00 – TENNIS doppio misto FINALE ORO

Ore 19:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Lettonia-Serbia

Ore 19:10 – ATLETICA 4×400 m mista batterie

Ore 19:30 – SCHERMA maschile spada a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:45 – GINNASTICA maschile trampolino elastico FINALE

Ore 19:45 – ATLETICA femminile 800 m batterie

Ore 19:45 – HOCKEY SU PRATO maschile girone A Francia-Sudafrica

Ore 20:00 – BADMINTON maschile singolo terzo quarto di finale

Ore 20:00 – CICLISMO maschile BMX Racing Race semifinali run 1

Ore 20:00 – PUGILATO femminile 57 kg eliminatorie

Ore 20:00 – BEACH VOLLEY Girone B maschile Mol, A./Sørum, C. (NOR) – van de Velde/Immers (NED)

Ore 20:05 – PALLANUOTO femminile girone A Cina-Ungheria

Ore 20:10 – ATLETICA maschile lancio del peso qualificazioni

Ore 20:15 – CICLISMO femminile BMX Racing Race semifinali run 1

Ore 20:15 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Gran Bretagna-Germania

Ore 20:30 – SCHERMA maschile spada a squadre FINALE ORO

Ore 20:30 – NUOTO maschile 50 m stile libero FINALE

Ore 20:30 – CICLISMO maschile BMX Racing Race semifinali run 2

Ore 20:39 – NUOTO femminile 200 m dorso FINALE

Ore 20:45 – CICLISMO femminile BMX Racing Race semifinali run 2

Ore 20:49 – NUOTO maschile 200 m misti FINALE

Ore 20:50 – ATLETICA maschile decathlon 400 m

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY Girone E maschile Perusic/Schweiner (CZE) – Evandro/Arthur (BRA)

Ore 21:00 – CALCIO maschile quarti di finale 1A-2B

Ore 21:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Canada-Spagna

Ore 21:00 – BASKET maschile girone B Francia-Germania

Ore 21:00 – VOLLEY Girone C maschile Giappone-Stati Uniti

Ore 21:00 – CICLISMO maschile BMX Racing Race semifinali run 3

Ore 21:04 – PUGILATO maschile 51 kg quarti di finale

Ore 21:09 – NUOTO maschile 100 m farfalla semifinali

Ore 21:10 – BADMINTON maschile singolo quarto quarto di finale

Ore 21:15 – CICLISMO femminile BMX Racing Race semifinali run 3

Ore 21:20 – ATLETICA maschile 10.000 m FINALE

Ore 21:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Francia-Germania

Ore 21:34 – NUOTO femminile 200 m misti semifinali

Ore 21:36 – PUGILATO maschile 80 kg quarti di finale

Ore 21:35 – CICLISMO maschile BMX Racing Race FINALE

Ore 21:50 – CICLISMO femminile BMX Racing Race FINALE

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY Girone C femminile Hughes/Cheng (USA) – Müller/Tillmann (GER)

Ore 22:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Serbia-Polonia

Ore 22:08 – PUGILATO maschile +92 kg quarti di finale

Ore 22:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Cina-Stati Uniti

Sabato 3 agosto

Ore 8:00 – JUDO mixed team eliminatorie

Ore 8:00 – JUDO mixed team ottavi

Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo quarti di finale

Ore 9:00 – VOLLEY Girone C femminile Paesi Bassi-Repubblica Dominicana

Ore 9:00 – PALLAMANO femminile girone B Ungheria-Paesi Bassi

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Ehlers/Wickler (GER) – Bryl/Łosiak (POL)

Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile skeet qualificazioni

Ore 9:00 – TIRO A VOLO femminile skeet qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF maschile individuale terzo giro

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO femminile pistola 25 m FINALE

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale ottavi di finale

Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale C

Ore 9:40 – JUDO mixed team quarti

Ore 9:42 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale C

Ore 9:54 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale B

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Hodges/Schubert (AUS) – Bassereau/Lyneel (FRA)

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Gran Bretagna-Argentina

Ore 10:00 – SPORT EQUESTRI dressage a squadre FINALE

Ore 10:05 – ATLETICA maschile decathlon 110 m ostacoli

Ore 10:06 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale B

Ore 10:10 – ATLETICA maschile salto con l’asta qualificazioni

Ore 10:18 – CANOTTAGGIO femminile singolo FINALE A

Ore 10:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo FINALE A

Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile girone B Spagna-Giappone

Ore 10:35 – ATLETICA maschile 100 m preliminari

Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Paesi Bassi-Giappone

Ore 10:40 – JUDO mixed team ripescaggi

Ore 10:50 – CANOTTAGGIO femminile Otto FINALE

Ore 10:55 – ATLETICA maschile decathlon lancio del disco

Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone D femminile: Esmée/Zoé (SWI) – Poletti/Michelle (PAR)

Ore 11:00 – PALLAMANO femminile girone B Spagna-Francia

Ore 11:00 – NUOTO femminile 50 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 1500 m stile libero batterie

Ore 11:00 – NUOTO maschile 4×100 m misti batterie

Ore 11:00 – NUOTO femminile 4×100 m misti batterie

Ore 11:00 – BASKET femminile girone A Cina-Porto Rico

Ore 11:00 – CICLISMO maschile strada individuale in linea

Ore 11:10 – CANOTTAGGIO maschile Otto FINALE

Ore 11:10 – ATLETICA femminile 800 m ripescaggi

Ore 11:15 – JUDO mixed team semifinali

Ore 11:45 – ATLETICA maschile 100 m batterie

Ore 12:00 – BEACH VOLLEY Girone F femminile Álvarez M/Moreno (ESP) – Ludwig/Lippmann (GER)

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo FINALE BRONZO

Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo FINALE ORO

Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio FINALE ORO

Ore 12:00 – VELA maschile ILCA 7

Ore 12:00 – VELA femminile ILCA 6

Ore 12:00 – VELA 470 misto

Ore 12:00 – VELA Nacra 17 Foiling

Ore 12:05 – PALLANUOTO maschile girone A Croazia-Grecia

Ore 12:45 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Australia-Spagna

Ore 13:00 – SCHERMA femminile sciabola a squadre quarti

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale quarti

Ore 13:00 – VOLLEY Girone B femminile Giappone-Kenya

Ore 13:15 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Stati Uniti-Sudafrica

Ore 13:30 – BASKET femminile girone A Serbia-Spagna

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO femminile singolo FINALE BRONZO

Ore 13:40 – ATLETICA maschile decathlon salto con l’asta

Ore 13:52 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale semifinali

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile girone B Brasile-Angola

Ore 14:30 – SCHERMA femminile sciabola a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 14:30 – TENNIS TAVOLO femminile singolo FINALE ORO

Ore 14:33 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale FINALE BRONZO

Ore 14:46 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale FINALE ORO

Ore 15:00 – BADMINTON femminile doppio FINALE BRONZO

Ore 15:00 – CALCIO femminile quarti di finale 1B-2C

Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile girone B Australia-Ungheria

Ore 15:20 – SCHERMA femminile sciabola a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 15:30 – TIRO A VOLO maschile skeet FINALE

Ore 15:30 – PUGILATO maschile 57 kg quarti di finale

Ore 15:30 – CANOA femminile kayak cross Round 1

Ore 15:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile FINALE corpo libero

Ore 16:00 – BEACH VOLLEY Girone F femminile Placette/Richard (FRA) vs Hüberli/Brunner (SWI)

Ore 16:00 – PALLAMANO femminile girone A Slovenia-Svezia

Ore 16:00 – JUDO mixed team FINALE BRONZO

Ore 16:02 – PUGILATO maschile 71 kg quarti di finale

Ore 16:10 – BADMINTON femminile doppio FINALE ORO

Ore 16:10 – SCHERMA femminile sciabola a squadre finale 7°/8° posto

Ore 16:10 – SCHERMA femminile sciabola a squadre finale 5°/6° posto

Ore 16:19 – GINNASTICA ARTISTICA femminile FINALE volteggio

Ore 16:34 – PUGILATO femminile 50 kg quarti di finale

Ore 16:35 – PALLANUOTO maschile girone A Montenegro-Stati Uniti

Ore 16:40 – JUDO mixed team FINALE BRONZO

Ore 16:40 – CANOA maschile kayak cross Round 1

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY Girone D femminile Melissa/Brandie (CAN) – Tina/Anastasija (LTU)

Ore 17:00 – VOLLEY Girone B maschile ITALIA-Polonia

Ore 17:00 – CALCIO femminile quarti di finale 1C-3A/3B

Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Cina-Francia

Ore 17:06 – PUGILATO femminile 66 kg quarti di finale

Ore 17:15 – BASKET maschile girone C Porto Rico-USA

Ore 17:15 – GINNASTICA ARTISTICA maschile FINALE cavallo con maniglie

Ore 17:20 – JUDO mixed team FINALE ORO

Ore 17:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Azerbaijan-Canada

Ore 17:38 – PUGILATO femminile 60 kg semifinali

Ore 18:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Spagna-Germania

Ore 18:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile lucky loser match

Ore 18:05 – CANOA femminile kayak cross ripescaggi

Ore 18:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Francia-Australia

Ore 18:45 – CANOA maschile kayak cross ripescaggi

Ore 19:00 – SCHERMA femminile sciabola a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:00 – CALCIO femminile quarti di finale 2A-2B

Ore 19:00 – PALLAMANO femminile girone A Norvegia-Germania

Ore 19:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Cina-Stati Uniti

Ore 19:10 – ATLETICA maschile decathlon lancio del giavellotto

Ore 19:15 – ATLETICA maschile 1500 m ripescaggi

Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile girone B Serbia-Francia

Ore 19:35 – ATLETICA maschile lancio del peso FINALE

Ore 19:45 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Germania-Belgio

Ore 19:50 – ATLETICA femminile 100 m semifinali

Ore 20:00 – SCHERMA femminile sciabola a squadre FINALE ORO

Ore 20:00 – PUGILATO maschile 57 kg quarti di finale

Ore 20:20 – ATLETICA femminile salto triplo FINALE

Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 m farfalla FINALE

Ore 20:32 – PUGILATO maschile 71 kg quarti di finale

Ore 20:39 – NUOTO femminile 50 m stile libero semifinali

Ore 20:59– NUOTO femminile 200 m misti FINALE

Ore 20:55 – ATLETICA 4×400 mista FINALE

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile lucky loser match

Ore 21:00 – CALCIO femminile quarti di finale 1A-3B/3C

Ore 21:00 – BASKET maschile girone C Serbia-Sudan del Sud

Ore 21:00 – PALLAMANO femminile girone A Danimarca-Corea del Sud

Ore 21:00 – VOLLEY Girone A maschile Canada-Serbia

Ore 21:04 – PUGILATO femminile 50 kg quarti di finale

Ore 21:05 – PALLANUOTO maschile girone A ITALIA-Romania

Ore 21:09 – NUOTO femminile 800 m stile libero FINALE

Ore 21:20 – ATLETICA femminile 100 m FINALE

Ore 21:30 – BASKET 3X3 Quarti di finale femminile

Ore 21:33 – NUOTO 4×100 misti mista FINALE

Ore 21:36 – PUGILATO femminile 66 kg quarti di finale

Ore 21:45 – ATLETICA maschile decathlon 1500 m

Ore 22:05 – BASKET 3X3 Quarti di finale femminile

Ore 22:08 – PUGILATO femminile 60 kg semifinali

Ruggero Titta e Caterina Banti hanno vinto l'oro ai Giochi di Tokyo nella vela.

Domenica 4 agosto

Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo semifinali

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 9:00 – VOLLEY Girone C femminile ITALIA-Turchia

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile girone A Svezia-Giappone

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO maschile pistola automatica 25 m qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF maschile individuale quarto giro

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale ottavi

Ore 9:30 – TIRO A VOLO femminile skeet qualificazioni

Ore 10:00 – SPORT EQUESTRI Dressage individuale FINALE

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO maschile quarti di finale

Ore 10:05 – ATLETICA femminile 3000 m siepi batterie

Ore 10:50 – BADMINTON maschile singolo semifinali

Ore 10:55 – ATLETICA femminile 200 m batterie

Ore 11:00 – PALLAMANO maschile girone B Egitto-Argentina

Ore 11:00 – ATLETICA maschile salto in lungo qualificazioni

Ore 11:00 – PUGILATO femminile 57 kg quarti di finale

Ore 11:00 – BASKET femminile girone C Giappone-Belgio

Ore 11:32 – PUGILATO femminile 75 kg quarti di finale

Ore 11:45 – ATLETICA femminile lancio del martello qualificazioni

Ore 11:50 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli batterie

Ore 11:50 – SCHERMA maschile fioretto a squadre quarti di finale

Ore 12:00 – VELA femminile Kite

Ore 12:00 – VELA maschile Kite

Ore 12:00 – VELA Nacra 17 Foiling

Ore 12:00 – VELA 470 misto

Ore 12:00 – VELA femminile ILCA 6

Ore 12:00 – VELA maschile ILCA 7

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio FINALE BRONZO

Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo FINALE ORO

Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio FINALE ORO

Ore 12:04 – PUGILATO femminile 54 kg semifinali

Ore 12:20 – PUGILATO maschile 51 kg semifinali

Ore 12:30 – HOCKEY SU PRATO maschile quarti di finale

Ore 12:35 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli batterie

Ore 12:36 – PUGILATO maschile 63.5 kg semifinali

Ore 12:52 – PUGILATO maschile 80 kg semifinali

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale quarti di finale

Ore 13:00 – VOLLEY Girone A femminile Francia-Stati Uniti

Ore 13:08 – PUGILATO maschile 92 kg semifinali

Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO maschile singolo FINALE BRONZO

Ore 13:30 – BASKET femminile girone B Canada-Nigeria

Ore 13:40 – SCHERMA maschile fioretto a squadre semifinali 5°/8° posto

Ore 13:52 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale semifinali

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile girone A Ungheria-Australia

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile girone A Germania-Slovenia

Ore 14:00 – CICLISMO femminile strada individuale in linea

Ore 14:30 – TENNIS TAVOLO maschile singolo FINALE ORO

Ore 14:33 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale FINALE BRONZO

Ore 14:46 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale FINALE ORO

Ore 14:50 – SCHERMA maschile fioretto a squadre semifinali 1°/4° posto

Ore 15:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile FINALE anelli

Ore 15:00 – BADMINTON maschile doppio FINALE BRONZO

Ore 15:30 – TIRO A VOLO femminile skeet FINALE

Ore 15:30 – CANOA maschile kayak cross batterie

Ore 15:30 – PUGILATO femminile 57 kg quarti di finale

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile girone B ITALIA-Spagna

Ore 15:40 – GINNASTICA ARTISTICA femminile FINALE parallele asimmetriche

Ore 16:00 – SCHERMA maschile fioretto a squadre finale 7°/8° posto

Ore 16:00 – SCHERMA maschile fioretto a squadre finale 5°/6° posto

Ore 16:00 – PALLAMANO maschile girone B Ungheria-Francia

Ore 16:02 – PUGILATO femminile 75 kg quarti di finale

Ore 16:10 – BADMINTON maschile doppio FINALE ORO

Ore 16:25 – GINNASTICA ARTISTICA maschile FINALE volteggio

Ore 16:34 – PUGILATO femminile 54 kg semifinali

Ore 16:50 – PUGILATO maschile 51 kg semifinali

Ore 16:40 – CANOA femminile kayak cross batterie

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 17:00 – VOLLEY Girone A femminile Cina-Serbia

Ore 17:06 – PUGILATO maschile 63.5 kg semifinali

Ore 17:15 – BASKET femminile girone C Germania-USA

Ore 17:22 – PUGILATO maschile 80 kg semifinali

Ore 17:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Francia-Cina

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO maschile quarti di finale

Ore 17:38 – PUGILATO maschile 92 kg semifinali

Ore 18:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Polonia-Lettonia

Ore 18:30 – NUOTO femminile 50 m stile libero FINALE

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile girone A Canada-Paesi Bassi

Ore 18:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Lituania-Serbia

Ore 18:36 – NUOTO maschile 1500 m stile libero FINALE

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile girone B Danimarca-Norvegia

Ore 19:05 – ATLETICA maschile 400 m batterie

Ore 19:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi maschile Stati Uniti-Paesi Bassi

Ore 19:10 – SCHERMA maschile fioretto a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:12 – NUOTO maschile 4×100 m misti FINALE

Ore 19:35 – NUOTO femminile 4×100 m misti FINALE

Ore 19:50 – ATLETICA femminile salto in alto FINALE

Ore 20:00 – HOCKEY SU PRATO maschile quarti di finale

Ore 20:00 – ATLETICA maschile 100 m semifinali

Ore 20:05 – PALLANUOTO femminile girone B Francia-Grecia

Ore 20:30 – ATLETICA maschile lancio del martello FINALE

Ore 20:30 – SCHERMA maschile fioretto a squadre FINALE ORO

Ore 20:40 – ATLETICA femminile 800 m semifinali

Ore 21:00 – PALLAMANO maschile girone A Spagna-Croazia

Ore 21:00 – BASKET femminile girone B Australia-Francia

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile fase a gironi

Ore 21:00 – VOLLEY Girone B femminile Brasile-Polonia

Ore 21:15 – ATLETICA maschile 1500 m semifinali

Ore 21:30 – BASKET 3X3 Quarti di finale maschile

Ore 21:55 – ATLETICA maschile 100 m FINALE

Ore 22:05 – BASKET 3X3 Quarti di finale maschile

Lunedì 5 agosto

Ore 8:00 – TRIATHLON staffetta mista a squadre

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 9:00 – VOLLEY maschile quarti di finale

Ore 9:00 – TIRO A VOLO Skeet squadra mista qualificazioni

Ore 9:30 – TIRO A SEGNO maschile pistola automatica 25 m FINALE

Ore 9:45 – BADMINTON femminile singolo FINALE BRONZO

Ore 10:00 – TUFFI femminile piattaforma 10 m qualificazioni

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre ottavi

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre ottavi

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Boulder semifinali

Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO femminile quarti di finale

Ore 10:05 – ATLETICA maschile 400 m ostacoli batterie

Ore 10:40 – ATLETICA femminile salto con l’asta qualificazioni

Ore 10:50 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli ripescaggi

Ore 10:55 – BADMINTON femminile singolo FINALE ORO

Ore 11:20 – ATLETICA maschile 400 m ripescaggi

Ore 11:35 – ATLETICA maschile lancio del disco qualificazioni

Ore 11:45 – GINNASTICA ARTISTICA maschile FINALE parallele

Ore 11:55 – ATLETICA femminile 400 m batterie

Ore 12:00 – VELA femminile Kite

Ore 12:00 – VELA maschile Kite

Ore 12:00 – VELA Nacra 17 Foling

Ore 12:00 – VELA 470 misto

Ore 12:00 – VELA femminile ILCA 6

Ore 12:00 – VELA maschile ILCA 7

Ore 12:00 – PALLANUOTO maschile girone B Ungheria-Serbia

Ore 12:30 – HOCKEY SU PRATO femminile quarti di finale

Ore 12:38 – GINNASTICA ARTISTICA femminile FINALE trave

Ore 12:50 – ATLETICA femminile 200 m ripescaggi

Ore 13:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile speed qualificazioni

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 13:00 – VOLLEY maschile quarti di finale

Ore 13:33 – GINNASTICA ARTISTICA maschile FINALE sbarra

Ore 13:35 – PALLANUOTO maschile girone B Australia-Giappone

Ore 14:00 – SPORT EQUESTRI salto ostacoli individuale qualificazioni

Ore 14:22 – GINNASTICA ARTISTICA femminile FINALE corpo libero

Ore 14:30 – BADMINTON maschile singolo FINALE BRONZO

Ore 15:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg ottavi di finale

Ore 15:00 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg ottavi di finale

Ore 15:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg ottavi di finale

Ore 15:00 – TUFFI femminile piattaforma 10 m semifinali

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre ottavi

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre ottavi

Ore 15:00 – TIRO A VOLO Skeet squadra mista FINALE

Ore 15:10 – PALLANUOTO maschile girone A Grecia-ITALIA

Ore 15:30 – CANOA femminile kayak cross quarti di finale

Ore 15:40 – BADMINTON maschile singolo FINALE ORO

Ore 15:52 – CANOA maschile kayak cross quarti di finale

Ore 16:15 – CANOA femminile kayak cross semifinali

Ore 16:20 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg quarti di finale

Ore 16:20 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg quarti di finale

Ore 16:20 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg quarti di finale

Ore 16:28 – CANOA maschile kayak cross semifinali

Ore 16:43 – CANOA femminile kayak cross FINALE BRONZO

Ore 16:48 – CANOA maschile kayak cross FINALE BRONZO

Ore 16:55 – CANOA femminile kayak cross FINALE ORO

Ore 17:00 – CANOA maschile kayak cross FINALE ORO

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 17:00 – VOLLEY maschile quarti di finale

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint a squadre qualificazioni

Ore 17:27 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre qualificazioni

Ore 17:30 – BASKET 3X3 femminile prima semifinale

Ore 17:30 – HOCKEY SU PRATO femminile quarti di finale

Ore 18:00 – CALCIO maschile semifinale

Ore 18:00 – BASKET 3X3 maschile prima semifinale

Ore 18:30 – PALLANUOTO maschile girone A Croazia-Stati Uniti

Ore 18:30 – BASKET 3X3 femminile seconda semifinale

Ore 18:55 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint a squadre primo turno

Ore 19:00 – BASKET 3X3 maschile seconda semifinale

Ore 19:00 – ATLETICA maschile salto con l’asta FINALE

Ore 19:04 – ATLETICA maschile 3000 m siepi batterie

Ore 19:09 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre qualificazioni

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO squadre programma tecnico

Ore 19:46 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint a squadre finale 7°/8° posto

Ore 19:49 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint a squadre finale 5°/6° posto

Ore 19:53 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint a squadre FINALE BRONZO

Ore 19:55 – ATLETICA maschile 200 m batterie

Ore 19:58 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint a squadre FINALE ORO

Ore 20:00 – HOCKEY SU PRATO femminile quarti di finale

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre ottavi

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre ottavi

Ore 20:05 – PALLANUOTO maschile girone B Francia-Spagna

Ore 20:30 – ATLETICA femminile lancio del disco FINALE

Ore 20:45 – ATLETICA femminile 200 m semifinali

Ore 21:00 – CALCIO maschile semifinale

Ore 21:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg semifinali

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale

Ore 21:00 – BASKET 3X3 femminile FINALE BRONZO

Ore 21:00 – VOLLEY maschile quarti di finale

Ore 21:10 – ATLETICA femminile 5000 m FINALE

Ore 21:20 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg semifinali

Ore 21:30 – BASKET 3X3 maschile FINALE BRONZO

Ore 21:40 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg semifinali

Ore 21:40 – PALLANUOTO maschile girone A Romania-Montenegro

Ore 21:45 – ATLETICA femminile 800 m FINALE

Ore 22:05 – BASKET 3X3 femminile FINALE ORO

Ore 22:35 – BASKET 3X3 maschile FINALE ORO

Martedì 6 agosto

Ore 9:00 – VOLLEY femminile quarti di finale

Ore 9:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale

Ore 9:30 – CANOA maschile K4 500 m batterie

Ore 10:00 – CANOA femminile K4 500 m batterie

Ore 10:00 – TUFFI maschile trampolini 3 m qualificazioni

Ore 10:00 – SPORT EQUESTRI Salto ostacoli individuale FINALE

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre ottavi di finale

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre ottavi di finale

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Boulder semifinali

Ore 10:05 – ATLETICA femminile 1500 m batterie

Ore 10:20 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto qualificazioni

Ore 10:30 – CANOA maschile C2 500 m batterie

Ore 10:50 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli ripescaggi

Ore 11:00 – CANOA femminile C2 500 m batterie

Ore 11:00 – BASKET maschile quarti di finale

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile ripescaggi 68 kg

Ore 11:15 – ATLETICA femminile salto in lungo qualificazioni

Ore 11:20 – ATLETICA femminile 400 m ripescaggi

Ore 11:30 – CANOA maschile K2 500 m batterie

Ore 11:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg ottavi di finale

Ore 11:30 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg ottavi di finale

Ore 11:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg ottavi di finale

Ore 12:00 – ATLETICA maschile 400 m ostacoli ripescaggi

Ore 12:00 – VELA femminile Kite

Ore 12:00 – VELA maschile Kite

Ore 12:00 – VELA 470 misto

Ore 12:00 – VELA Nacra Foiling

Ore 12:00 – VELA femminile ILCA 6 medal race

Ore 12:00 – VELA maschile ILCA 7 medal race

Ore 12:10 – CANOA femminile K2 500 m batterie

Ore 12:30 – SKATEBOARDING femminile Park turni preliminari

Ore 12:30 – ATLETICA maschile 200 m ripescaggi

Ore 12:50 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg quarti di finale

Ore 12:50 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg quarti di finale

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg quarti di finale

Ore 13:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile speed qualificazioni

Ore 13:00 – VOLLEY femminile quarti di finale

Ore 13:10 – CANOA maschile K4 500 m quarti di finale

Ore 13:20 – CANOA femminile C2 500 m quarti di finale

Ore 13:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale

Ore 13:50 – CANOA maschile C2 500 m quarti di finale

Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO maschile semifinale

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile quarti di finale

Ore 14:10 – CANOA femminile K2 500 m quarti di finale

Ore 14:30 – CANOA maschile K2 500 m quarti di finale

Ore 14:30 – BASKET maschile quarti di finale

Ore 15:00 – TUFFI femminile piattaforma 10 m FINALE

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile quarti di finale

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finale

Ore 17:00 – VOLLEY femminile quarti di finale

Ore 17:30 – SKATEBOARDING femminile Park FINALE

Ore 17:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre qualificazioni

Ore 18:00 – BASKET maschile quarti di finale

Ore 18:00 – CALCIO femminile semifinale

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg semifinali

Ore 18:35 – LOTTA GRECO ROMANA maschile semifinali 97 kg

Ore 18:55 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg semifinali

Ore 18:59 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre primo turno

Ore 19:00 – HOCKEY SU PRATO maschile semifinale

Ore 19:00 – PALLANUOTO femminile quarti di finale

Ore 19:14 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre primo turno

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO squadre programma libero

Ore 19:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg FINALI BRONZO

Ore 19:35 – ATLETICA maschile 400 m semifinali

Ore 19:55 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 60 kg FINALE ORO

Ore 19:55 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre finale 7°/8°posto

Ore 19:58 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre finale 5°/6°posto

Ore 20:00 – ATLETICA femminile lancio del martello FINALE

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale

Ore 20:02 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre FINALE BRONZO

Ore 20:05 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg FINALI BRONZO

Ore 20:07 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint a squadre FINALE ORO

Ore 20:07 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli semifinali

Ore 20:20 – ATLETICA maschile salto in lungo FINALE

Ore 20:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 130 kg FINALE ORO

Ore 20:35 – PALLANUOTO femminile quarti di finale

Ore 20:50 – ATLETICA maschile 1500 m FINALE

Ore 20:50 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg FINALI BRONZO

Ore 21:00 – CALCIO femminile semifinale

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finale

Ore 21:00 – VOLLEY femminile quarti di finale

Ore 21:10 – ATLETICA femminile 3000 m siepi FINALE

Ore 21:15 – LOTTA LIBERA femminile 68 kg FINALE ORO

Ore 21:30 – BASKET maschile quarti di finale

Ore 21:30 – PALLAMANO femminile quarti di finale

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 71 kg semifinali

Ore 21:40 – ATLETICA femminile 200 m FINALE

Ore 22:02 – PUGILATO femminile 50 kg semifinali

Ore 22:34 – PUGILATO femminile 66 kg semifinali

Ore 23:06 – PUGILATO femminile 60 kg FINALE

Mercoledì 7 agosto

Ore 7:30 – ATLETICA staffetta mista marcia

Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile -49 kg qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF femminile individuale primo giro

Ore 9:10 – TAEKWONDO maschile -58 kg qualificazioni

Ore 9:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale

Ore 9:30 – CANOA femminile K1 500 m batterie

Ore 10:00 – TUFFI maschile trampolino 3 m semifinale

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Lead semifinali

Ore 10:05 – ATLETICA maschile salto in alto qualificazioni

Ore 10:15 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli batterie

Ore 10:25 – ATLETICA femminile lancio del giavellotto qualificazioni

Ore 10:40 – CANOA maschile K1 1000 m batterie

Ore 11:00 – BASKET femminile quarti di finale

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg ripescaggi

Ore 11:10 – ATLETICA maschile 5000 m batterie

Ore 11:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg ottavi

ore 11:30 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg ottavi

Ore 11:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg ottavi

Ore 11:40 – CANOA maschile C1 1000 m batterie

Ore 11:55 – ATLETICA maschile 800 m batterie

Ore 12:00 – VELA 470 misto Medal Race

Ore 12:00 – VELA Nacra 17 Foiling Medal Race

Ore 12:00 – VELA maschile Kite

Ore 12:00 – VELA femminile Kite

Ore 12:28 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Speed quarti di finale

Ore 12:30 – SKATEBOARDING maschile Park turni preliminari

Ore 12:45 – ATLETICA femminile 1500 m ripescaggi

Ore 12:45 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint qualificazioni

Ore 12:46 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Speed semifinali

Ore 12:50 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg quarti

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg quarti

Ore 12:50 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg quarti

Ore 12:55 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Speed FINALE

Ore 13:26 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin primo turno

Ore 13:30 – CANOA femminile K1 500 m quarti

Ore 13:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale

Ore 13:52 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre primo turno

Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO femminile semifinale

Ore 14:00 – PALLANUOTO maschile quarti di finale

Ore 14:10 – CANOA maschile K1 1000 m quarti

Ore 14:30 – BASKET femminile quarti di finale

Ore 14:30 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint trentaduesimi

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -49 kg quarti di finale

Ore 14:40 – TAEKWONDO maschile -58 kg quarti di finale

Ore 14:40 – CANOA maschile C1 1000 m quarti

Ore 15:00 – TUFFI femminile trampolino 3 m qualificazioni

Ore 15:00 – PESI maschile 61 kg

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre quarti di finale

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre quarti di finale

Ore 15:10 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin ripescaggi

Ore 15:30 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint ripescaggi trentaduesimi

Ore 15:35 – PALLANUOTO maschile quarti di finale

Ore 16:00 – VOLLEY maschile semifinale

Ore 16:11 – TAEKWONDO femminile -49 kg semifinali

Ore 16:24 – TAEKWONDO maschile -58 kg semifinali

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finale

Ore 17:30 – SKATEBOARDING maschile Park FINALE

Ore 17:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale

Ore 17:30 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint sedicesimi

Ore 18:00 – BASKET femminile quarti di finale

Ore 18:04 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre finale 7°/8° posto

Ore 18:10 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre finale 5°/6° posto

Ore 18:15 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg semifinali

Ore 18:25 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre FINALE BRONZO

Ore 18:33 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre FINALE ORO

Ore 18:35 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg semifinali

Ore 18:42 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint ripescaggi sedicesimi

Ore 18:55 – LOTTA LIBERA femminile semifinali 53 kg

Ore 18:57 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre FINALE ORO

Ore 19:00 – ATLETICA femminile salto con l’asta FINALE

Ore 19:00 – HOCKEY SU PRATO femminile semifinale

Ore 19:00 – PALLANUOTO maschile quarti di finale

Ore 19:05 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli semifinali

Ore 19:15 – ATLETICA maschile salto triplo qualificazioni

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO squadre programma acrobatico

Ore 19:30 – PESI femminile 49 kg

Ore 19:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -49 kg ripescaggi

Ore 19:35 – ATLETICA maschile 400 m ostacoli semifinali

Ore 19:38 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint ottavi

Ore 19:40 – TAEKWONDO maschile -58 kg ripescaggi

Ore 19:55 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 77 kg FINALE ORO

Ore 20:00 – VOLLEY maschile semifinale

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre semifinale

Ore 20:05 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg FINALI BRONZO

Ore 20:02 – ATLETICA maschile 200 m semifinali

Ore 20:14 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint ripescaggi ottavi

Ore 20:19 – TAEKWONDO femminile -49 kg FINALI BRONZO

Ore 20:25 – ATLETICA maschile lancio del disco FINALE

Ore 20:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 97 kg FINALE ORO

Ore 20:35 – TAEKWONDO maschile -58 kg FINALI BRONZO

Ore 20:35 – PALLANUOTO maschile quarti di finale

Ore 20:45 – ATLETICA femminile 400 m semifinali

Ore 20:50 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg FINALI BRONZO

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile quarti di finale

Ore 21:15 – LOTTA LIBERA femminile 50 kg FINALE ORO

Ore 21:20 – ATLETICA maschile 400 m FINALE

Ore 21:23 – TAEKWONDO femminile -49 kg FINALE ORO

Ore 21:30 – BASKET femminile quarti di finale

Ore 21:30 – PALLAMANO maschile quarti di finale

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 57 kg semifinali

Ore 21:39 – TAEKWONDO maschile -58 kg FINALE ORO

Ore 21:40 – ATLETICA maschile 3000 siepi FINALE

Ore 22:02 – PUGILATO maschile +92 kg semifinali

Ore 22:34 – PUGILATO maschile 63.5 kg FINALE

Ore 22:51 – PUGILATO maschile 80 kg FINALE

Giovedì 8 agosto

Ore 7:30 – NUOTO DI FONDO femminile 10 km

Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile -68 kg qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF femminile individuale secondo giro

Ore 9:10 – TAEKWONDO femminile -57 kg qualificazioni

Ore 10:00 – TUFFI femminile trampolino 3 m semifinale

Ore 10:00 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale individuale qualificazioni

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre semifinale

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Lead semifinali

Ore 10:05 – ATLETICA femminile eptathlon 100 m ostacoli

Ore 10:25 – ATLETICA femminile lancio del peso qualificazioni

Ore 10:30 – CANOA femminile C1 200 m batterie

Ore 10:35 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg ripescaggi

Ore 11:00 – PENTATHLON MODERNO maschile individuale scherma

Ore 11:05 – ATLETICA femminile eptathlon salto in alto

Ore 11:10 – ATLETICA femminile 4×100 m batterie

Ore 11:20 – CANOA maschile C2 500 m semifinali

Ore 11:30 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg ottavi

Ore 11:30 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg ottavi

Ore 11:30 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg ottavi

Ore 11:35 – ATLETICA maschile 4×100 m batterie

Ore 11:40 – CANOA femminile K4 500 m semifinali

Ore 11:50 – CANOA maschile K4 500 m semifinali

Ore 12:00 – VELA femminile Kite Medal Series

Ore 12:00 – VELA maschile Kite Medal Series

Ore 12:00 – ATLETICA maschile 800 m ripescaggi

Ore 12:28 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Speed quarti di finale

Ore 12:40 – CANOA femminile C1 200 m quarti

Ore 12:46 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Speed semifinali

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg quarti

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg quarti

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg quarti

Ore 12:55 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Speed FINALE

Ore 13:00 – PALLANUOTO femminile semifinale 5°/8° posto

Ore 13:20 – CANOA maschile C2 500 m finale B

Ore 13:30 – CANOA maschile C2 500 m FINALE A

Ore 13:40 – CANOA femminile K4 500 m FINALE A

Ore 13:50 – CANOA maschile K4 500 m FINALE A

Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO maschile FINALE BRONZO

Ore 14:30 – PENTATHLON MODERNO femminile individuale scherma

Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile -68 kg quarti

Ore 14:35 – PALLANUOTO femminile semifinale 1°/4° posto

Ore 14:40 – TAEKWONDO femminile -57 kg quarti

Ore 15:00 – TUFFI maschile trampolino 3 m FINALE

Ore 15:00 – PESI femminile 59 kg

Ore 15:00 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale individuale qualificazioni

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre semifinale

Ore 16:00 – VOLLEY femminile semifinale

Ore 16:11 – TAEKWONDO maschile -68 kg semifinali

Ore 16:24 – TAEKWONDO femminile -57 kg semifinali

Ore 16:30 – PALLAMANO femminile semifinali

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile semifinali

Ore 17:00 – CALCIO maschile FINALE BRONZO

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium Scratch

Ore 17:18 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin quarti

Ore 17:30 – BASKET maschile semifinali

Ore 17:38 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium gara a tempo

Ore 18:00 – PALLANUOTO femminile semifinale 5°/8° posto

Ore 18:01 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint quarti

Ore 18:15 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin semifinali

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg semifinali

Ore 18:25 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium gara a eliminazione

Ore 18:35 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg semifinali

Ore 18:55 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg semifinali

Ore 18:47 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint quarti

Ore 19:00 – HOCKEY SU PRATO maschile FINALE ORO

Ore 19:01 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin finale 7°/12° posto

Ore 19:11 – CICLISMO SU PISTA femminile Keirin FINALE 1°/6° posto

Ore 19:18 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint quarti decider

Ore 19:27 – CICLISMO SU PISTA maschile Omnium corsa a punti

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile -68 kg ripescaggi

Ore 19:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – PESI maschile 73 kg

Ore 19:35 – PALLANUOTO femminile semifinale 1°/4° posto

Ore 19:35 – ATLETICA femminile eptathlon lancio del peso

Ore 19:35 – ATLETICA femminile 1500 m semifinali

Ore 19:40 – TAEKWONDO femminile -57 kg ripescaggi

Ore 19:55 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 67 kg FINALE ORO

Ore 20:00 – VOLLEY femminile semifinale

Ore 20:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre semifinale

Ore 20:00 – ATLETICA femminile salto in lungo FINALE

Ore 20:04 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint finali 5°/8° posto

Ore 20:05 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg FINALI BRONZO

Ore 20:19 – TAEKWONDO maschile -68 kg FINALI BRONZO

Ore 20:25 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto FINALE

Ore 20:30 – ATLETICA maschile 200 m FINALE

Ore 20:30 – LOTTA GRECO ROMANA maschile 87 kg FINALE ORO

Ore 20:35 – TAEKWONDO femminile -57 kg FINALI BRONZO

Ore 20:50 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg FINALI BRONZO

Ore 20:55 – ATLETICA femminile eptathlon 200 m

Ore 21:00 – BASKET maschile semifinali

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile semifinali

Ore 21:15 – LOTTA LIBERA femminile 53 kg FINALE ORO

Ore 21:23 – TAEKWONDO maschile -68 kg FINALE ORO

Ore 21:25 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli FINALE

Ore 21:30 – PALLAMANO femminile semifinali

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 57 kg semifinali

Ore 21:39 – TAEKWONDO femminile -57 kg FINALE ORO

Ore 21:45 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli FINALE

Ore 22:02 – PUGILATO femminile 75 kg semifinali

Ore 22:34 – PUGILATO maschile 51 kg FINALE

Ore 22:51 – PUGILATO femminile 54 kg FINALE

Venerdì 9 agosto

Ore 7:30 – NUOTO DI FONDO maschile 10 km

Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile -67 kg qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF femminile terzo giro

Ore 9:10 – TAEKWONDO maschile -80 kg qualificazioni

Ore 10:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m qualificazioni

Ore 10:00 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale a squadre qualificazioni

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre FINALE BRONZO

Ore 10:05 – ATLETICA femminile eptathlon salto in lungo

Ore 10:15 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile Boulder & Lead FINALE

Ore 10:30 – CANOA femminile C2 500 m semifinali

Ore 10:40 – ATLETICA femminile 4×400 m batterie

Ore 10:50 – CANOA femminile K2 500 m semifinali

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg ripescaggi

Ore 11:05 – ATLETICA maschile 4×400 m batterie

Ore 11:10 – CANOA maschile K2 500 m semifinali

Ore 11:20 – ATLETICA femminile eptathlon lancio del giavellotto

Ore 11:30 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg ottavi

Ore 11:30 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg ottavi

Ore 11:30 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg ottavi

Ore 11:30 – CANOA maschile C1 1000 m semifinali

Ore 11:30 – ATLETICA maschile 800 m semifinali

Ore 12:05 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli semifinali

Ore 12:40 – CANOA femminile C2 500 m finale B

Ore 12:50 – CANOA femminile C2 500 m FINALE A

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg quarti

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg quarti

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg quarti

Ore 13:00 – CANOA femminile K2 500 m finale B

Ore 13:00 – PALLANUOTO maschile semifinale 5°/8° posto

Ore 13:00 – PENTATHLON MODERNO maschile individuale semifinali

Ore 13:10 – CANOA femminile K2 500 m FINALE A

Ore 13:20 – CANOA maschile K2 500 m finale B

Ore 13:30 – CANOA maschile K2 500 m FINALE A

Ore 13:40 – CANOA maschile C1 1000 m finale B

Ore 13:50 – CANOA maschile C1 1000 m FINALE A

Ore 14:00 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint qualificazioni

Ore 14:00 – HOCKEY SU PRATO femminile FINALE BRONZO

Ore 14:30 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale individuale FINALE

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -67 kg quarti

Ore 14:35 – PALLANUOTO maschile semifinale 1°/4° posto

Ore 14:40 – TAEKWONDO maschile -80 kg quarti

Ore 14:41 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint semifinali race 1

Ore 14:48 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint trentaduesimi

Ore 15:00 – TUFFI femminile trampolino 3 m FINALE

Ore 15:00 – PESI maschile 89 kg

Ore 15:00 – CALCIO femminile FINALE BRONZO

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile squadre FINALE

Ore 15:29 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint semifinali race 2

Ore 15:38 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint ripescaggi trentaduesimi

Ore 15:52 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint semifinali decider

Ore 16:00 – BREAK DANCE femminile qualificazioni B-girls

Ore 16:00 – VOLLEY maschile FINALE BRONZO

Ore 16:11 – TAEKWONDO femminile -67 kg semifinali

Ore 16:24 – TAEKWONDO maschile -80 kg semifinali

Ore 16:30 – PALLAMANO maschile semifinali

Ore 17:30 – BASKET femminile semifinali

Ore 18:00 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint FINALE race 1

Ore 18:00 – PALLANUOTO maschile semifinale 5°/8° posto

Ore 18:00 – CALCIO maschile FINALE ORO

Ore 18:09 – CICLISMO SU PISTA femminile Madison FINALE

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg semifinali

Ore 18:35 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg semifinali

Ore 18:55 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg semifinali

Ore 19:02 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint FINALE race 2

Ore 19:10 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint sedicesimi

Ore 19:30 – ATLETICA femminile 4×100 m FINALE

Ore 19:30 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg FINALI BRONZO

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO duo programma tecnico

Ore 19:30 – PESI femminile 71 kg

Ore 19:30 – TAEKWONDO femminile -67 kg ripescaggi

Ore 19:35 – PALLANUOTO maschile semifinale 1°/4° posto

Ore 19:38 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint FINALE decider

Ore 19:40 – TAEKWONDO maschile -80 kg ripescaggi

Ore 19:40 – ATLETICA femminile lancio del peso FINALE

Ore 19:45 – ATLETICA maschile 4×100 FINALE

Ore 19:55 – LOTTA LIBERA maschile 57 kg FINALE ORO

Ore 19:58 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint ripescaggi sedicesimi

Ore 20:00 – BREAK DANCE femminile quarti di finale B-girls

Ore 20:00 – HOCKEY SU PRATO femminile FINALE ORO

Ore 20:00 – ATLETICA femminile 400 m FINALE

Ore 20:05 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg FINALI BRONZO

Ore 20:10 – ATLETICA maschile salto triplo FINALE

Ore 20:15 – ATLETICA femminile eptathlon 800 m

Ore 20:19 – TAEKWONDO femminile -67 kg FINALI BRONZO

Ore 20:30 – LOTTA LIBERA maschile 86 kg FINALE ORO

Ore 20:40 – BREAK DANCE femminile semifinali B-girls

Ore 20:35 – TAEKWONDO maschile -80 kg FINALI BRONZO

Ore 20:50 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg FINALI BRONZO

Ore 20:55 – ATLETICA femminile 10.000 m FINALE

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY femminile FINALE BRONZO

Ore 21:00 – BASKET femminile semifinali

Ore 21:14 – BREAK DANCE femminile FINALE BRONZO B-girls

Ore 21:15 – LOTTA LIBERA femminile 57 kg FINALE ORO

Ore 21:23 – TAEKWONDO femminile -67 kg FINALE ORO

Ore 21:14 – BREAK DANCE femminile FINALE ORO B-girls

Ore 21:30 – PALLAMANO maschile semifinali

Ore 21:30 – PUGILATO maschile 71 kg FINALE

Ore 21:39 – TAEKWONDO maschile -80 kg FINALE ORO

Ore 21:45 – ATLETICA maschile 400 m ostacoli FINALE

Ore 21:47 – PUGILATO femminile 50 kg FINALE

Ore 22:30 – BEACH VOLLEY femminile FINALE ORO

Ore 22:34 – PUGILATO maschile 92 kg FINALE

Ore 22:51 – PUGILATO femminile 66 kg FINALE

Sabato 10 agosto

Ore 8:00 – ATLETICA MARATONA maschile

Ore 9:00 – PALLANUOTO femminile finale 7°/8° posto

Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile +80 kg qualificazioni

Ore 9:00 – GOLF femminile individuale quarto giro

Ore 9:10 – TAEKWONDO femminile +67 kg qualificazioni

Ore 9:30 – PENTATHLON MODERNO femminile individuale semifinali

Ore 10:00 – PALLAMANO femminile FINALE BRONZO

Ore 10:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m semifinali

Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre FINALE BRONZO

Ore 10:15 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Boulder & Lead FINALE

Ore 10:30 – CANOA femminile K1 500 semifinali

Ore 10:35 – PALLANUOTO femminile FINALE BRONZO

Ore 11:00 – BASKET maschile FINALE BRONZO

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg ripescaggi

Ore 11:10 – CANOA maschile K1 1000 semifinali

Ore 11:30 – PESI maschile 102 kg

Ore 11:30 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg ottavi

Ore 11:30 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg ottavi

Ore 11:30 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg ottavi

Ore 11:40 – CANOA femminile C1 200 semifinali

Ore 12:40 – CANOA femminile K1 500 finale C

Ore 12:50 – CANOA femminile K1 500 finale B

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg quarti

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg quarti

Ore 12:50 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg quarti

Ore 13:00 – CANOA femminile K1 500 FINALE A

Ore 13:00 –VOLLEY maschile FINALE ORO

Ore 13:10 – CANOA maschile K1 1000 finale B

Ore 13:20 – CANOA maschile K1 1000 FINALE A

Ore 13:40 – CANOA femminile C1 200 Finale B

Ore 13:50 – CANOA femminile C1 200 FINALE A

Ore 14:00 – GINNASTICA RITMICA conc. Generale a squadre FINALE

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile finale 5°/6° posto

Ore 14:30 – TAEKWONDO maschile +80 kg quarti

Ore 14:40 – TAEKWONDO femminile +67 kg quarti

Ore 15:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m FINALE

Ore 15:00 – PALLAMANO femminile FINALE ORO

Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO femminile squadre FINALE ORO

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile FINALE ORO

Ore 16:00 – BREAK DANCE maschile qualificazioni B-boys

Ore 16:00 – PESI femminile 81 kg

Ore 16:11 – TAEKWONDO maschile +80 kg semifinali

Ore 16:24 – TAEKWONDO femminile +67 kg semifinali

Ore 17:00 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint ottavi

Ore 17:00 – CALCIO femminile FINALE ORO

Ore 17:15 – VOLLEY femminile FINALE BRONZO

Ore 17:19 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin primo turno

Ore 17:30 – PENTATHLON MODERNO maschile individuale FINALE

Ore 17:50 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint ripescaggi ottavi

Ore 17:59 – CICLISMO SU PISTA maschile Madison FINALE

Ore 18:15 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg semifinali

Ore 18:35 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg semifinali

Ore 18:55 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg semifinali

Ore 19:07 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint quarti race 1

Ore 19:10 – ATLETICA maschile salto in alto FINALE

Ore 19:21 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin ripescaggi

Ore 19:25 – ATLETICA maschile 800 m FINALE

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO Duo Programma libero

Ore 19:30 – TAEKWONDO maschile +80 kg ripescaggi

Ore 19:30 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg FINALI BRONZO

Ore 19:35 – PALLANUOTO maschile finale 7°/8° posto

Ore 19:40 – ATLETICA femminile lancio del giavellotto FINALE

Ore 19:40 – TAEKWONDO femminile +67 kg ripescaggi

Ore 19:45 – ATLETICA femminile 100 m ostacoli FINALE

Ore 19:49 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint quarti race 2

Ore 19:55 – LOTTA LIBERA maschile 74 kg FINALE ORO

Ore 20:00 – ATLETICA maschile 5000 m FINALE

Ore 20:00 – BREAK DANCE maschile quarti di finale B-boys

Ore 20:05 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg FINALI BRONZO

Ore 20:14 – CICLISMO SU PISTA femminile pista sprint quarti decider

Ore 20:19 – TAEKWONDO maschile +80 kg FINALI BRONZO

Ore 20:25 – ATLETICA femminile 1500 m FINALE

Ore 20:30 – LOTTA LIBERA maschile 125 kg FINALE ORO

Ore 20:30 – PESI maschile +102 kg

Ore 20:35 – TAEKWONDO femminile +67 kg FINALI BRONZO

Ore 20:45 – BREAK DANCE maschile semifinali B-boys

Ore 20:50 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg FINALI BRONZO

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY maschile FINALE BRONZO

Ore 21:12 – ATLETICA maschile 4×400 m FINALE

Ore 21:14 – BREAK DANCE maschile FINALE BRONZO B-boys

Ore 21:15 – LOTTA LIBERA femminile 62 kg FINALE ORO

Ore 21:22 – ATLETICA femminile 4×400 FINALE

Ore 21:23 – TAEKWONDO maschile +80 kg FINALE ORO

Ore 21:23 – BREAK DANCE maschile FINALE ORO B-boys

Ore 21:30 – BASKET maschile FINALE ORO

Ore 21:30 – PUGILATO femminile 57 kg FINALE

Ore 21:39 – TAEKWONDO femminile +67 kg FINALE ORO

Ore 21:47 – PUGILATO maschile 57 kg FINALE

Ore 22:30 – BEACH VOLLEY maschile FINALE ORO

Ore 22:34 – PUGILATO femminile 75 kg FINALE

Ore 22:51 – PUGILATO maschile +92 kg FINALE

Domenica 11 agosto

Ore 8:00 – ATLETICA MARATONA femminile

Ore 9:00 – PALLAMANO maschile FINALE BRONZO

Ore 9:00 – PALLANUOTO maschile finale 5°/6° posto

Ore 10:35 – PALLANUOTO maschile FINALE BRONZO

Ore 11:00 – PENTATHLON MODERNO femminile individuale FINALE

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg ripescaggi

Ore 11:00 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg ripescaggi

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium scratch

Ore 11:22 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint semifinali race 1

Ore 11:29 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin quarti

Ore 11:30 – BASKET femminile FINALE BRONZO

Ore 11:30 – PESI femminile +81 kg

Ore 11:50 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint semifinali race 2

Ore 11:57 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium gara a tempo

Ore 12:00 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg FINALI BRONZO

Ore 12:18 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint finali decider

Ore 12:25 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint finale 5°/8° posto

Ore 12:25 – LOTTA LIBERA maschile 65 kg FINALE ORO

Ore 12:29 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin semifinali

Ore 12:35 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg FINALI BRONZO

Ore 12:45 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint FINALE race 1

Ore 12:53 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium gara a eliminazione

Ore 13:00 – LOTTA LIBERA maschile 97 kg FINALE ORO

Ore 13:00 – VOLLEY femminile FINALE ORO

Ore 13:15 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint FINALE race 2

Ore 13:20 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg FINALI BRONZO

Ore 13:23 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin finale 7°/12° posto

Ore 13:32 – CICLISMO SU PISTA maschile Keirin FINALE 1°/6° posto

Ore 13:30 – PALLAMANO maschile FINALE ORO

Ore 13:44 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint FINALE decider

Ore 13:45 – LOTTA LIBERA femminile 76 kg FINALE ORO

Ore 13:56 – CICLISMO SU PISTA femminile Omnium gara a punti

Ore 14:00 – PALLANUOTO maschile FINALE ORO

Ore 15:30 – BASKET femminile FINALE ORO

Ore 20:00 – CERIMONIA DI CHIUSURA

Gli atleti italiani in gara ai Giochi Olimpici di Parigi

L'Italia nei Giochi di Tokyo, tre anni fa, ha realizzato il proprio record, anzi ne ha ottenuti due: ha vinto almeno una medaglia in ogni giorno di gare e ha ottenuto complessivamente 40 medaglie, record assoluto. L'obiettivo è ambizioso in questa edizione 2024: bisogna superare quota 40. Ci sono tanti atleti che sembrano avere la possibilità di vincere a cominciare da Marcell Jacobs e Jannik Sinner, ma ci si aspetta tanto anche dalle gare a squadre soprattutto pallavolo e pallanuoto, sia al maschile che al femminile.

Naturalmente puntano alla medaglia i nostri portabandiera: Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. Dall'atletica sono arrivate tantissime medaglie tre anni fa e la speranza è che ci si possa ripetere. Storicamente tante medaglia arrivano dal nuoto – e hanno chance di conquistarle Paltrinieri e Quadarella, ma anche Martinenghi e molti altri. Così come nella scherma con, oltre a Errigo, tantissimi azzurri che hanno la possibilità di vincere una medaglia.

Dove vedere le Olimpiadi in diretta TV, in replica e in streaming

I diritti televisivi delle Olimpiadi sono stati acquistati sia dalla Rai che da Discovery+. Rai 2 sarà la rete olimpica e manderà in onda le gare dalle 7 del mattino alle 23. Delle gare saranno trasmesse giornalmente sia su RaiSport che su RaiPlay.it in streaming, per un totale di cinque ore giornaliere.

Discovery+ invece trasmetterà ogni singolo evento dei Giochi di Parigi 2024. Eurosport sarà il canale principale, poi ci sarà Eurosport 1 e per l'occasione sono stati aggiunti altri dieci canali. Tutti questi canali potranno seguirli gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Dunque streaming possibile pure con Sky Go e NOW.

Le discipline in gara alle Olimpiadi estive di Parigi 2024

Arrampicata Sportiva

Atletica

Badminton

Baseball

Baseball Softball

Basket 3×3

Basket

Beach Handball

Beach Volley

Break Dance

Calcio

Canoa Slalom

Canoa Sprint

Canottaggio

Ciclismo BMX Racing

BMX freestyle

Mountain Bike

Ciclismo su pista

Ciclismo su strada

Cricket

Equitazione

Ginnastica Acrobatica

Ginnastica Artistica

Ginnastica Ritmica

Golf

Hockey

Judo

Karate

Lotta

Nuoto

Nuoto Artistico

Nuoto di Fondo

Pallamano

Pallanuoto

Pallavolo

Pentathlon Moderno

Pugilato

Rugby a 7

Scherma

Skateboard

Sollevamento Pesi

Sport Equestri

Squash

Surf

Taekwondo

Tennis

Tennistavolo

Tiro con l'Arco

Tiro sportivo

Triathlon

Tuffi

Vela