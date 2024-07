video suggerito

Perché l'Italia del calcio non è alle Olimpiadi di Parigi: storia di un'eliminazione scandalosa L'Italia del calcio non sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024, sia in campo maschile che femminile. La Nazionale under 21 ha fallito la qualificazione negli Europei dello scorso anno, anche in seguito ad alcuni errori clamorosi.

A cura di Alessio Morra

La Nazionale di calcio maggiore non vive un periodo esaltante, ma l'Italia comunque può fregiarsi di grandi risultati, avendo fatto la storia del calcio: vincendo quattro Mondiali e due Europei, con una sfilza di finali e di piazzamenti sul podio. Alle Olimpiadi però l'Italia ha vinto ‘solo' una medaglia d'oro e complessivamente tre medaglie, ma ancora una volta non sarà al via ai Giochi. L'Italia del calcio farà da spettatore a Parigi 2024. Gli Azzurri nell'estate del 2023 uscirono malamente dagli Europei Under 21, che qualificavano le migliori tre ai Giochi Olimpici.

La sfortunata partecipazione dell'Italia agli Europei Under 21

Aveva una rosa eccellente a disposizione il c.t. Nicolato quando ha guidato l'Italia agli Europei di categoria del 2023 disputati in Romania e Georgia. Ma il risultato finale è stato disastroso: una vittoria e due sconfitte ed eliminazione nella fase a gironi, con conseguente addio ai sogni di gloria olimpici. Una grande delusione, perché sarebbe bastato non perdere all'ultima giornata con la Norvegia per accedere quantomeno ai quarti di finale. Ma al netto di una partecipazione molto al di sotto delle aspettative, perché in squadra c'erano giocatori di alto livello come Tonali, Bellanova e Carnesecchi, c'è stata anche una componente di sfortuna.

Perché l'Italia esordì perdendo 2-1 con la Francia, che conquistò i tre punti grazie pure a una serie di colossali errori arbitrali, non rimediabili perché nella prima fase il VAR non c'era. Due rigori non dati e un clamoroso gol non assegnato a Bellanova, il suo colpo di testa aveva oltrepassato la linea, ma arbitro e assistenti non se ne accorsero, e non c'era nemmeno la Goal Line Technology. Infine l'eliminazione dovuta alla classifica avulsa, con un gol che favorì gli svizzeri, poi eliminati ai quarti.

Italia eliminata negli Europei Under 21 e fuori dai Giochi 2024

L'Italia del calcio non sarà presente né nel torneo maschile né in quello femminile. I criteri di qualificazione sono molto semplici. I posti a disposizione nel torneo maschile per i Giochi sono 15 (più quello per chi organizza). L'Europa a questo giro aveva a disposizione tre posti sul campo (oltre a quello per la Francia), che sono stati assegnati, come d'abitudine, tramite il campionato Europeo Under 21 del 2023. L'Italia aveva grandi speranze, in virtù anche di una buonissima squadra, ma è stata inopinatamente eliminata nella fase a gironi.

Fuori dalle Olimpiadi anche l'Italia femminile

Quarta mancata partecipazione consecutiva per gli Azzurri, che saltano così il torneo maschile, al quale per l'Europa si sono qualificate Spagna, Ucraina e Israele. Mentre in campo femminile le Azzurre non sono riuscite a qualificarsi invece tramite la Nations League, secondo posto dietro la Spagna nel girone A (c'era un solo posto a disposizione).

L'Italia del calcio ha vinto solo una medaglia d'oro alle Olimpiadi

L'Italia maschile ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi di Berlino del 1936, a cavallo tra i due Mondiali vinti (1934, 1938), ma all'epoca alle Olimpiadi scendevano in campo le Nazionali con i migliori calciatori. Poi ci sono due bronzi per l'Italia maschile: 1928 e 2004, questo con Claudio Gentile in panchina. Più due brucianti quarti posti (1984, 1988). La squadra femminile di calcio invece non ha mai preso parte al torneo olimpico.